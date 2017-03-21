  1. Таиланд
  2. Бангкок
  3. Экскурсии

  4. В гостях у Пхраканонгского привидения

Знакомство с одним из самых страшных и загадочных мест Тайланда

Дмитрий
Задать вопрос
Дмитрий – представитель гидов
Мэй Нак Пра Kанонг — это известная в Таиланде легенда про женщину, которая стала призраком.

Это трагическая история о преданности мужу, которая вдохновляет многих тайцев, которые приезжают в эти места, чтобы обратиться к духу Мэй Нак с разными просьбами.

Немногие туристы знают об этом месте и его истории.

Если вы любитель пощекотать нервы и ищете чего-то совсем особенного и малоизвестного – то эта экскурсия вам обязательно придется по вкусу.
От $100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча BTS Phra Kanong
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
В гостях у Пхраканонгского привидения
В гостях у Пхраканонгского привидения

Что вас ожидает

  • Наша экскурсия начинается на старом рынке Пхра Канонг, где редко можно встретить туристов. Поэтому цены здесь особенно радуют. Вы познакомитесь с экзотическими фруктами и увидите самую настоящую, обычную жизнь тайцев.
  • На длиннохвостой лодке мы отправимся вдоль по каналам. Со времен Мэй Нак, здесь практически ничего не изменилось: деревянные домики на сваях, хрупкие мостики через каналы -вся жизнь местных происходит на воде.
  • Вы посетите храм Пхраканонгского привидения, где я расскажу об обычаях и верованиях тайцев и, конечно, об истории о призраке-убийце. Говорят, что легенда о Мэй Нак основана на реальных событиях, происходивших в начале 19-го века. Я расскажу вам разные версии и предположения, факты и мифы. Вы узнаете, с какими просьбами сюда приезжают и что приносят в дар.
  • Немного пройдемся вдоль канала и вы увидите, как во дворах местных жителей растет манго, бананы, хлебное дерево.
  • По окончании экскурсии я отвечу на любые ваши вопросы по Таиланду. Проконсультирую по транспорту и сложным самостоятельным маршрутам на южные острова или в северные племена королевства.
В гостях у Пхраканонгского привидения
В гостях у Пхраканонгского привидения
В гостях у Пхраканонгского привидения
В гостях у Пхраканонгского привидения
В гостях у Пхраканонгского привидения
В гостях у Пхраканонгского привидения
В гостях у Пхраканонгского привидения
В гостях у Пхраканонгского привидения
В гостях у Пхраканонгского привидения
В гостях у Пхраканонгского привидения
В гостях у Пхраканонгского привидения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура BTS Phra Kanong.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Всю сознательную жизнь проработал на телевидении в Москве режиссером, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013-ом году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого туриста мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать на путешествиях. Желаем вам приятного отдыха!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 марта 2017
Отличная экскурсия!
После того, как посетите все обязательные храмы Бангкока - очень рекомендую. Это совсем другой взгляд на город. Понравилось, что почти не пришлось ходить пешком (ребенок после дня хождения по жаре по Большому дворцу просто отказывался куда-либо еще идти на второй день))) На лодке прокатились по совсем нетуристическим местам, очень интересно. Гид с отличным чувством юмора, много рассказал о жизни тайцев, спасибо!

Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местамДругой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местамДругой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
От $200 за экскурсию
5.5 часов
69 отзывов
Открыть настоящий Бангкок и получить лайфхаки для классного отдыха в стране на пешеходной экскурсии
Эта экскурсия будет интересна как бывалым путешественникам, так и новичкам. Вы увидите столицу Таиланда без туристических декораций, прочувствуете колорит и настоящий дух города. Прокатитесь на длиннохвостой лодке по древним каналам и реке Чао Пхрайя, прогуляетесь по индийскому и китайскому кварталам, побываете в экзотических храмах, куда редко водят туристов, узнаете об истории, культуре и традициях Королевства Таиланд и обязательно попробуете настоящую тайскую кухню.
Вечерний Бангкок на тук-туке!Вечерний Бангкок на тук-туке!Вечерний Бангкок на тук-туке!
От $200 за экскурсию
4 часа
8 отзывов
Путешествие по столице на аутентичном городском транспорте
Необычная экскурсия по столице Таиланда на тук-туке – это потрясающая возможность ощутить настоящий Бангкок и прочувствовать его вечный драйв! Бонусом к нашему путешествию станет увлекательный рассказ о местном быте, культуре и традициях тайцев.
Контрасты Бангкока на авторской экскурсииКонтрасты Бангкока на авторской экскурсииКонтрасты Бангкока на авторской экскурсии
От $300 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Путешествие по знаменитым местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока
Вы прогуляетесь по крупнейшему Чайнатауну мира, покатаетесь на лодочке по каналам и узнаете, как устроен быт людей, живущих на воде. Увидите крокодилов, черепах и покормите разноцветных рыбок. Я расскажу об истории и культуре Таиланда, в священных местах поговорим о традиционных религиях и верованиях — буддизме, даосизме и индуизме, а возле алтаря Нанг Маев (лесных нимф) затронем тему анимизма. Кроме того, вы проедете на настоящем сом ло — классическом тайском тук-туке — и посетите старинный рынок цветов.

Необычные маршруты по Бангкоку

Многоликий БангкокМноголикий БангкокМноголикий Бангкок
$188 за экскурсию
8 часов
92 отзыва
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Эта прогулка позволит вам увидеть яркий повседневный Бангкок таким, каким его знают коренные жители. Прогуливаясь по необычным паркам и аутентичным кварталам города, вы с головой погрузитесь в культуру Таиланда, уловите контраст старых улочек и современных небоскрёбов, отыщете лучшие образцы стрит-арта в закоулках чайна-тауна, посетите традиционные храмы, попробуете местную еду и отдохнете в уютном кафе в окружении котиков.
Поездка в Сиам — лучший луна-парк Бангкока!Поездка в Сиам — лучший луна-парк Бангкока!Поездка в Сиам — лучший луна-парк Бангкока!
$25 за человека
8 часов
Прокатиться на аттракционах и всех горках аквапарка
Сиам Парк — крупнейший комплекс развлечений в Бангкоке. Здесь вы прокатитесь по гигантской скоростной водной горке, искупаетесь в самом большом на планете бассейне и опробуете все качели и карусели луна-парка. В парке понравится и детям, и взрослым любителям острых ощущений.
Яркие рынки БангкокаЯркие рынки БангкокаЯркие рынки Бангкока
$74 за человека
6 часов
Поездка на красочный плавучий рынок Дамноенсадуак и «рынок на рельсах» Меклонг
Колоритные рынки давно приобрели статус настоящих достопримечательностей Тайланда, и вы посетите два наиболее интересных и фотогеничных из них: рынок-трансформер Меклонг на железной дороге и уникальный плавучий рынок Дамноенсадуак. Готовьтесь погрузиться в традиционную тайскую культуру и отразить её на красочных снимках.

Выбирайте и другие экскурсии в Бангкоке

Для детейПешкомИстория и архитектураНеобычные маршрутыНа автомобилеОбзорныеНа автобусеЗа городомГрупповыеИндивидуальныеВсе