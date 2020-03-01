Обзорные экскурсии в Бангкоке

  1. Таиланд
  2. Бангкок
  3. Экскурсии

  4. Все краски Бангкока

Исследовать исторический центр тайской столицы и посетить колоритные старинные храмы

Виталий
Задать вопрос
Виталий – ваш гид
Гуляя по острову Раттанакосин, сердцу Старого Бангкока, вы ощутите настоящий шарм «Небесного города» и увидите, как живут в нем местные.

А рассматривая святыни буддийских храмов Королевства, прикоснетесь к местной культуре, религии и традициям.

Я помогу вам расшифровать увиденное и разгадать загадку приветливой тайской улыбки.
От $250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 9 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Все краски Бангкока
Все краски Бангкока

Что вас ожидает

Бангкок сквозь столетия
Вы погуляете по исторической части Бангкока и увидите все ее знаковые места. В программе экскурсии:

  • Мраморный храм — одно из самых изысканных сооружений тайской столицы. Его церемониальный зал отделан итальянским мрамором — отсюда и название. В храме вы увидите бронзовую копию Пхра Будды Чайнарата и пепел короля Рамы V, очень почитаемого монарха ныне правящей династии. Я расскажу историю этого священного места и поясню, почему оно изображено на одной из тайских монет.
  • Храм Золотой горы — здесь вам предстоит преодолеть 300 ступеней, но это того стоит! Поднявшись, вы рассмотрите золотую пагоду, венчающую храм как корона, и насладитесь чудесной панорамой Старого Бангкока.
  • Гигантские качели — когда-то эта туристическая достопримечательность была частью религиозных церемоний. Вы узнаете, почему последняя качельная церемония была проведена в 1935 году, после чего ее навсегда отменили.
  • Королевский дворец — вы пройдете вдоль его величественных стен и сравните «живую» картинку с изображением на монете номиналом в 1 бат.
  • Река Чао Прайя — главная водная артерия столицы. Вы прокатитесь на колоритной лодочке, выполняющей функцию общественного транспорта, и насладитесь видами Бангкока с воды.
  • Храм Утренней зари — древнейший храм города, изображенный на самой крупной денежной монете. Вы подниметесь на великолепный центральный пранг — башню в кхмерском стиле — и насладитесь изумительными декоративными украшениями, выполненными из фарфора и ракушек. А еще познакомитесь с воинственными гигантами-демонами, стоящими на страже у ворот храма.
  • Китайский квартал — мир ярких красок и оживленной уличной торговли. Здесь можно найти все: от утки по-пекински и сотен сортов чая до копий элитных часов и оригинальных многомиллионных сапфировых колье.
  • Храм Золотого Будды — вы увидите фигуру крупнейшего в мире сидящего Будды, выполненную из чистого золота. Я расскажу удивительную историю ее совершенно случайного обнаружения.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия пешеходная; до удаленных объектов мы будем добираться на лодках (местный общественный транспорт)
  • Экскурсии в храмах проводят местные русскоговорящие гиды
  • Порядок посещения храмов может меняться. Также я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими интересами и пожеланиями.
  • Одежда для посещения храмов должна быть закрытая: ниже колен (длинная юбка или штаны) и прикрытые плечи (длинные рукава). Желательно черно-белые или темные, неброские цвета.

Дополнительные расходы

  • Вход в храмы оплачивается отдельно. Где-то это подношение около 20 бат, где-то билет от 20 до 50 бат. Каждый платит за себя самостоятельно + входной билет для гида.
  • Когда вы проголодаетесь, мы выберем место для обеда с недорогой и вкусной местной едой. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Все краски Бангкока
Все краски Бангкока
Все краски Бангкока
Все краски Бангкока
Все краски Бангкока
Все краски Бангкока
Все краски Бангкока
Все краски Бангкока
Все краски Бангкока
Все краски Бангкока
Все краски Бангкока
Все краски Бангкока
Все краски Бангкока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виталий
Виталий
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виталий. Я живу и работаю в Бангкоке более 10 лет и прекрасно знаю географию, историю, культуру страны и менталитет местных жителей. С радостью покажу вам главные достопримечательности и секретные места Таиланда и расскажу о них самое интересное. До встречи!
Напишите мне

Обзорные экскурсии в Бангкоке

Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местамДругой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местамДругой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
От $200 за экскурсию
5.5 часов
69 отзывов
Открыть настоящий Бангкок и получить лайфхаки для классного отдыха в стране на пешеходной экскурсии
Эта экскурсия будет интересна как бывалым путешественникам, так и новичкам. Вы увидите столицу Таиланда без туристических декораций, прочувствуете колорит и настоящий дух города. Прокатитесь на длиннохвостой лодке по древним каналам и реке Чао Пхрайя, прогуляетесь по индийскому и китайскому кварталам, побываете в экзотических храмах, куда редко водят туристов, узнаете об истории, культуре и традициях Королевства Таиланд и обязательно попробуете настоящую тайскую кухню.
Многоликий БангкокМноголикий БангкокМноголикий Бангкок
$188 за экскурсию
8 часов
92 отзыва
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Эта прогулка позволит вам увидеть яркий повседневный Бангкок таким, каким его знают коренные жители. Прогуливаясь по необычным паркам и аутентичным кварталам города, вы с головой погрузитесь в культуру Таиланда, уловите контраст старых улочек и современных небоскрёбов, отыщете лучшие образцы стрит-арта в закоулках чайна-тауна, посетите традиционные храмы, попробуете местную еду и отдохнете в уютном кафе в окружении котиков.
Контрасты Бангкока на авторской экскурсииКонтрасты Бангкока на авторской экскурсииКонтрасты Бангкока на авторской экскурсии
От $300 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Путешествие по знаменитым местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока
Вы прогуляетесь по крупнейшему Чайнатауну мира, покатаетесь на лодочке по каналам и узнаете, как устроен быт людей, живущих на воде. Увидите крокодилов, черепах и покормите разноцветных рыбок. Я расскажу об истории и культуре Таиланда, в священных местах поговорим о традиционных религиях и верованиях — буддизме, даосизме и индуизме, а возле алтаря Нанг Маев (лесных нимф) затронем тему анимизма. Кроме того, вы проедете на настоящем сом ло — классическом тайском тук-туке — и посетите старинный рынок цветов.
Бангкок — самое главное за один день!Бангкок — самое главное за один день!Бангкок — самое главное за один день!
$87 за человека
6 часов
Исследовать культовые достопримечательности и насладиться атмосферой азиатского мегаполиса
Древние великолепные храмы, крупнейшие музеи Тайланда, многообразие культурных площадок — все это Бангкок. Мы обойдем основные достопримечательности столицы, поговорим о прошлом и настоящем города, его характере и местных традициях, а также полюбуемся живописными панорамами.

Выбирайте и другие экскурсии в Бангкоке

Для детейПешкомИстория и архитектураНеобычные маршрутыНа автомобилеОбзорныеНа автобусеЗа городомГрупповыеИндивидуальныеВсе