Обзорные экскурсии в Бангкоке

Контрасты Бангкока на авторской экскурсии

Путешествие по знаменитым местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока

Вы прогуляетесь по крупнейшему Чайнатауну мира, покатаетесь на лодочке по каналам и узнаете, как устроен быт людей, живущих на воде. Увидите крокодилов, черепах и покормите разноцветных рыбок. Я расскажу об истории и культуре Таиланда, в священных местах поговорим о традиционных религиях и верованиях — буддизме, даосизме и индуизме, а возле алтаря Нанг Маев (лесных нимф) затронем тему анимизма. Кроме того, вы проедете на настоящем сом ло — классическом тайском тук-туке — и посетите старинный рынок цветов.