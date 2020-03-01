Алексей проводит ещё 4 экскурсии

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Поездка на красочный плавучий рынок Дамноенсадуак и «рынок на рельсах» Меклонг

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Колоритные рынки давно приобрели статус настоящих достопримечательностей Тайланда, и вы посетите два наиболее интересных и фотогеничных из них: рынок-трансформер Меклонг на железной дороге и уникальный плавучий рынок Дамноенсадуак.

Готовьтесь погрузиться в традиционную тайскую культуру и отразить её на красочных снимках.
$74 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Яркие рынки Бангкока
Яркие рынки Бангкока

Что вас ожидает

Меклонг — «складывающийся» рынок на рельсах
Сначала вы окажетесь на необычном рынке, который за вековую историю разросся настолько, что захватил даже действующую железную дорогу. Шесть раз в день сквозь ряды с фруктами, овощами, закусками и свежайшими морепродуктами медленно проезжает поезд — продавцы за считанные секунды убирают товары, освобождают рельсы и складывают навесы. А сразу за проходящим поездом железная дорога мгновенно превращается обратно в шумный рынок. При этом, несмотря на популярность среди туристов, Меклонг остается невероятно аутентичным и погружает в атмосферу настоящего Таиланда.

Плавучий рынок Дамноенсадуак
Главной целью нашего путешествия станет один из самых знаменитых плавучих рынков Азии — Дамноенсадуак. Вы проплывете на лодке, наблюдая за бойкой торговлей, узнаете об истории и традициях рынка, прямо на воде попробуете необычные блюда местной кухни, отыщете удивительные сувениры и изделия ручной работы. Краски рынка Дамноенсадуак, разноцветные фрукты и цветы, продавцы в соломенных шляпах, лодочки, скользящие по воде, станут идеальными декорациями для фотографий-открыток.

Подробная программа

7:00 — встреча с гидом в вашем отеле;
— посещение рынка на железной дороге Меклонг;
— посещение плавучего рынка Дамноенсадуак;
13:00 — примерное время возвращения в отель.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Важно знать до бронирования

  • Экскурсия проводится на английском языке. По запросу возможно проведение на русском языке, все вопросы лучше уточнить до оформления экскурсии.
  • По праздникам и выходным рынки могут не работать.

Что входит в стоимость, а что – нет

  • Включено: встреча в отеле, лодка на плавучем рынке, обратный трансфер в отель.
  • Отдельно оплачивается: питание и напитки (по желанию), трансфер из отеля.
Яркие рынки Бангкока
Яркие рынки Бангкока
Яркие рынки Бангкока
Яркие рынки Бангкока
Яркие рынки Бангкока
Яркие рынки Бангкока
Яркие рынки Бангкока

Экскурсия проводится в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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