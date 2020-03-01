Алексей проводит ещё 4 экскурсии

Меклонг — «складывающийся» рынок на рельсах
Сначала вы окажетесь на необычном рынке, который за вековую историю разросся настолько, что захватил даже действующую железную дорогу. Шесть раз в день сквозь ряды с фруктами, овощами, закусками и свежайшими морепродуктами медленно проезжает поезд — продавцы за считанные секунды убирают товары, освобождают рельсы и складывают навесы. А сразу за проходящим поездом железная дорога мгновенно превращается обратно в шумный рынок. При этом, несмотря на популярность среди туристов, Меклонг остается невероятно аутентичным и погружает в атмосферу настоящего Таиланда.
Плавучий рынок Дамноенсадуак
Главной целью нашего путешествия станет один из самых знаменитых плавучих рынков Азии — Дамноенсадуак. Вы проплывете на лодке, наблюдая за бойкой торговлей, узнаете об истории и традициях рынка, прямо на воде попробуете необычные блюда местной кухни, отыщете удивительные сувениры и изделия ручной работы. Краски рынка Дамноенсадуак, разноцветные фрукты и цветы, продавцы в соломенных шляпах, лодочки, скользящие по воде, станут идеальными декорациями для фотографий-открыток.
7:00 — встреча с гидом в вашем отеле;
— посещение рынка на железной дороге Меклонг;
— посещение плавучего рынка Дамноенсадуак;
13:00 — примерное время возвращения в отель.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Важно знать до бронирования
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