Еще несколько необычных экскурсий в Паттайе

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Трансфер из/в аэропорт Паттайи

Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi – Гид из Паттайи
Отправляясь в путешествие, нужно позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля (или наоборот) в незнакомой обстановке.

С такси 🚕 есть риск серьёзно переплатить.

Самый практичный вариант — это трансфер: вы заранее будете знать стоимость поездки и доберётесь до нужного места быстро и с комфортом.

Выберите маршрут, класс автомобиля, укажите контакты.

В указанное время вас встретит водитель 🚗 и довезёт до места назначения.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $66 за экскурсию

    Заказать трансфер
Трансфер из/в аэропорт Паттайи
Отправляясь в путешествие, помимо авиабилетов и отеля нужно также позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля в незнакомой стране или городе. Взять такси 🚕 на месте или найти автобус? Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера.
Все намного проще, если вы заказываете трансфер заранее. Мы отлично решаем этот вопрос. Выберите маршрут, класс автомобиля, укажите контакты. В указанное время вас встретит водитель 🚗 и с комфортом довезет до места назначения.
Индивидуальное такси имеет также ряд важных преимуществ перед групповым трансфером в составе тура. Вам не придется часами ждать других туристов в аэропорту. Не придется ездить в автобусе 🚌, пока он не развезет всех туристов по отелям. Зачастую это занимает несколько часов утомительного ожидания. Заказывая индивидуальный трансфер, вы сразу отправляетесь в отель 🏨 отдыхать после дороги.
Индивидуальный трансфер, очевидно, намного комфортнее автобусного. Особенно если вы едете с детьми или большой компанией. При этом он не будет намного дороже, поскольку оплачивается за машину независимо от числа пассажиров.
Что входит
  • трансфер
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель или аэропорт

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi
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