Анна проводит ещё 2 экскурсии

Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции

Групповая экскурсия на автобусе к знаменитым травертинам, античному Иераполису и бассейну Клеопатры

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Аланьи
Памуккале — настоящий природный феномен! Вы отправитесь сюда в группе до 40 человек, услышите о возникновении кальциевых террас и устроите фотосессию 📷 в этих декорациях.

Прогуляетесь 👣 по древнему городу и поймете, что из себя когда-то представляли его руины.

А еще отдохнете в бассейне Клеопатры, воды которого действительно омолаживающие.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 40€36 за человекаскидка10%

    Заказать экскурсию
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции

Что вас ожидает

Комфортная поездка. Рано утром мы собираем всех путешественников из отелей, а после отправляемся в горы ⛰️. По пути вас ждут рассказы гида о цели нашего путешествия. И, конечно, мы позаботились о вашем удобстве: в программе предусмотрены завтрак, обед и ужин, а также технические остановки.

Памуккале. Вы прогуляетесь среди причудливых бассейнов, сияющих на солнце ☀️, — и не удержитесь от инстаграмных фотографий.

Иераполис. Вас впечатлят античные руины, истории языческих храмов и христианского мартирия. А еще мы осмотрим Римский театр, поражающий размерами и акустикой.

Бассейн Клеопатры. Говорят, купание здесь омолаживает на 10 лет — даже если это красивая сказка, вода здесь действительно целебная и к тому же газированная, будто шампанское.

Горячие источники Карахаит. Еще один вариант, чтобы укрепить здоровье: здесь вы сможете омыться в термальной воде красного цвета и сделать грязевые маски.

Программа

  • Сбор участников и отправление из отеля (03:00 – 04:00)
  • Остановка в горах ⛰️ для завтрака (около 08:00)
  • Посещение горячих источников Карахаит
  • Остановка на обед в ресторане (шведский стол)
  • Посещение Памуккале: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры; свободное время 3 часа
  • Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона
  • Отправление обратно
  • Остановка на ужин г. Чавдыр (шведский стол) (около 19:00)
  • Возвращение в отели (22:30 – 23:30).

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳
— С собой обязательно возьмите паспорт
— Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— В программу входит посещение нескольких фабрик и знакомство с продукцией, которой славится регион
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет 🎫.

Что входит в стоимость
— Трансфер туда и обратно (расстояние от центра Аланьи до Памуккале в 370 км)
— Входной билет 🎫 в Памуккале и Иераполис (для путешественников старше 12 лет)
— Завтрак (шведский стол, чай)
— Обед и ужин (шведский стол, напитки не включены)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки
— Входной билет 🎫 в «Античный бассейн Клеопатры» (для путешественников старше 12 лет): 100 TL
— Входной билет 🎫 в Памуккале и Иераполис для детей 9-11 лет: 80 TL
— Входной билет 🎫 в горячие источники Карахаит: 10 USD

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Аланьи в Памуккале — белоснежную крепость Турции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Алания, Сиде, Анталия, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Анна проводит ещё 2 экскурсии

Из Алании — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
скидка10%
30
27
13 часов
Из Алании — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
1 отзыв
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
65
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
2 отзыва
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона

Еще несколько необычных экскурсий в Аланье

Аланья с античных времен до наших дней
69
3.5 часа
Аланья с античных времен до наших дней
23 отзыва
Больше чем просто курорт: история и виды «турецкой Ривьеры» на обзорной экскурсии по городу
Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня
$70
48 часов
Космическая Каппадокия — поездка на 2 дня
12 отзывов
Поездка в уникальный каньон Сападере
$25
7 часов
Поездка в уникальный каньон Сападере
6 отзывов
Дайвинг в Аланье
$50
7 часов
Дайвинг в Аланье
9 отзывов
Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»
$35
9.5 часов
Остров Сулуада — «турецкие Мальдивы»
17 отзывов
Рафтинг в каньоне Кепрюлю
$20
9 часов
Рафтинг в каньоне Кепрюлю
17 отзывов