Насиб С. – Гид из Аланьи

Средиземноморская природа намного разнообразнее песчаных и галечных пляжей.



Вы убедитесь в этом, отправившись на сплав по живописному каньону Кепрюлю.



Приключение в скалистом ущелье в окружении захватывающих дух пейзажей — то, что оставит яркий след в ваших воспоминаниях о Турции!