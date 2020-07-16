3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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На пиратской яхте вдоль берегов Кемера

Водная прогулка, купание в открытом море и развлечения на борту

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Небольшое путешествие на яхте в духе свободолюбивых пиратов подарит вам несколько приятных часов релакса и приключенческого настроения.

Вы искупаетесь в открытом море 🌊, позагораете, посмотрите с берега на достопримечательности Кемера, побываете в красивых бухтах, и, при желании, посетите античный Фазелис.

А на борту вас будет ждать ароматный обед и веселые развлечения для взрослых и детей.

17 за человека

У этой экскурсии3 отзыва
4
На пиратской яхте вдоль берегов Кемера
На пиратской яхте вдоль берегов Кемера

Что вас ожидает

Морские приключения
Из порта Кемера вы отправитесь кататься на пиратской яхте вдоль береговой линии города. По пути увидите пещеру пиратов, красочные острова, пиратские крепости на скалах и гору Тахталы, описанную Гомером в «Иллиаде». А также посетите бухту Клеопатры и Райскую бухту, где у вас будет время, чтобы насладиться купанием в самых красивых местах побережья. Кроме того, по желанию, вы сможете посетить город древней Ликии Фазелис, основанный в 7 в до н.э. у подножия горы Олимпос (Тахталы). Во время плавания вам будет предложен сытный обед.

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек тур может проводиться на небольшой яхте или на пиратском корабле
  • В стоимость включено: трансфер, обед на яхте
  • Оплачивается дополнительно: безалкогольные напитки (Кола, Фанта, Спрайт, вода, соки), алкогольные напитки, мороженое, фото, посещение античного города Фазелис (по желанию)
  • Что взять с собой: фотоаппарат, солнцезащитный крем, головной убор, купальный костюм, полотенце
На пиратской яхте вдоль берегов Кемера
На пиратской яхте вдоль берегов Кемера

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 июля 2020
По сути просто покатались на корабле. Гида небыло совсем. Никакой информации не рассказывали. Экскурсия заняла 6 часов. Из них три раза просто останавливались поплавать в разных местах, непонятно зачем это делать у если море и виды плюс минус одинаковые. По факту зря потратили время и деньги.
1 октября 2019
Морская прогулка понравилась. Автобус забрал нас вовремя. По пути заезжали за другими гостями, им пришлось ехать стоя, правда не долго. При посадке на "пиратский корабль" заплатили 30 (остаток после оплаты на сайте составлял 27) евро, сдачи в 3 евро не дождались. Капитан Али бесстрашный, очень спортивный и подвижный, развлекал публику целый день музыкой, рассказами с юмором, танцем живота, прыжками с верхней палубы в воду, экскурсией в античный город Фаселис, детям - аквагрим. Кормили один раз. Работал платный буфет. Красивые виды виды, пещеры и пенная вечеринка никого не оставила равнодушным. Остановки для купания в бухтах запомнятся надолго. Выдавали жилеты тем, кто не умеет плавать. Прогулку рекомендую
29 сентября 2019
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