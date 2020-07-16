3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Морские приключения

Из порта Кемера вы отправитесь кататься на пиратской яхте вдоль береговой линии города. По пути увидите пещеру пиратов, красочные острова, пиратские крепости на скалах и гору Тахталы, описанную Гомером в «Иллиаде». А также посетите бухту Клеопатры и Райскую бухту, где у вас будет время, чтобы насладиться купанием в самых красивых местах побережья. Кроме того, по желанию, вы сможете посетить город древней Ликии Фазелис, основанный в 7 в до н.э. у подножия горы Олимпос (Тахталы). Во время плавания вам будет предложен сытный обед.