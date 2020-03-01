Елена проводит ещё 4 экскурсии

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Посетить главные символы города, заглянуть на Египетский базар и проплыть по великому Босфору

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
На один день из курортного Кемера вы сбежите в бурлящий и контрастный Стамбул! Снаружи и изнутри изучите визитные карточки города от Голубой мечети до Айя-Софии, заглянете на восточные базары и шумные колоритные улицы.

А после проплывете по Босфору, рассматривая с воды очертания великого Стамбула.
160 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Открыть Стамбул за один день: путешествие из Кемера
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Кемера

Что вас ожидает

Увидеть символы Стамбула
До мелочей продуманный маршрут позволит вам за один день без спешки рассмотреть достопримечательности города и погрузиться в историю Стамбула. Перед вами предстанут:

  • Монументальная площадь Султанахмет, стоящая на месте античного римского Ипподрома, позволит вам прикоснуться к истокам Стамбула и архитектурному наследию разных эпох.
  • Голубая мечеть — главная мечеть Стамбула и жемчужина восточного зодчества. Внутри вы рассмотрите суры Корана, покрывающие весь купол мечети, и черный камень из Мекки, установленный на мраморной чаше.
  • Музей Айя-София, который был крупнейшим христианским храмом в эпоху Константинополя — Собором Святой Софии. Я расскажу легенды, спрятанные за фасадом храма, и объясню значение красной отметки на одной из его колонн.
  • В Топкапы, главном дворце Османской империи, мы поговорим о великих султанах. И, конечно, особое внимание уделим знаменитому Сулейману I, который жил во дворце со славянской наложницей, а затем любимой женой — Роксоланой.

Атмосфера восточного базара
Следом вас встретит многоголосье и пряные ароматы Египетского базара: лучшего места для покупки турецких специй и трав не найти! Здесь вы запасетесь стамбульскими приправами, сладостями, турецким кофе и чаем. Оцените по достоинству местный текстиль, драгоценности и эфирные масла, а главное — проникнетесь восточным колоритом.

Водная прогулка по Босфору
Прекрасным завершением экскурсии станет прогулка по легендарному проливу Босфор. Вы рассмотрите достопримечательности Стамбула, расположившиеся на берегах пролива, услышите легенду о его названии и пополните копилку знаний о Турции интересными фактами о дворцах, башнях и мечетях, мимо которых мы проплывем.

Организационные детали

  • Вас ждет трансфер от вашего отеля до аэропорта Антальи, затем перелет из Анталии в Стамбул, где вас срезу же встретит гид, а после экскурсии — сопровождение обратно в аэропорт Стамбула и регистрация на рейс в Анталью.
  • В стоимость экскурсии входят авиабилеты из Анталии в Стамбул и обратно, комплексный обед и ужин, а также входной билет в Голубую мечеть и прогулка по Босфору.
  • Дополнительные расходы: входные билеты во дворец Топкапы — 35 лир с человека, а также Собор Св. Софии — 40 лир с человека.
  • Часть экскурсии предполагает пешие прогулки, поэтому позаботьтесь об удобной обуви и одежде, а также захватите с собой воду и солнцезащитные средства.
  • При недоборе группы экскурсия не предполагает сопровождения русскоговорящего гида: группа может быть присоединения к туристам из Европы, в этом случае экскурсия пройдет на английском. Подробности уточняйте в переписке.
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Кемера
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Кемера
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Кемера
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Кемера
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Кемера
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Кемера
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Кемера
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Кемера
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Кемера
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Кемера

Экскурсия проводится в среду и субботу в 04:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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