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Дегустация вьетнамских блюд в малой группе

5
11 отзывов
Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нячанга
Попробуйте суп с лапшой на говяжьем бульоне Фо, блин из рисовой муки с начинкой Бан Ксео и роллы в рисовой бумаге нэм в популярных у местных жителей заведениях.

Гид расскажет о гастрономических отличиях северного и южного Вьетнама, сводит в популярный у вьетнамцев ресторанчик с морепродуктами и местным пивом и даст совет о выборе уличной еды во Вьетнаме.

Вы узнаете, куда добавляют соусы «Ныок мам» и «Ныок чам» и продегустируете вьетнамские сладости.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $33 за человека

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Дегустация вьетнамских блюд в малой группе
Дегустация вьетнамских блюд в малой группе

Что вы увидите

  • Дегустация вьетнамских блюд
Вьетнамская кухня 🥧 самобытна, но в ней многое заимствовано из китайской, индийской, французской кухонь.
В кулинарии вьетнамцы используют много пряных трав (например, лимонник и мята), благодаря которым блюда становятся очень ароматными. Также большой популярностью пользуются китайские приправы из чеснока и лука, свежие корни имбиря и соевый соус. Отличительная особенность – это добавление во многие блюда национальных рыбных соусов «Ныок мам» и «Ныок чам».
Вьетнамская кухня разделяется на 3 категории по регионам. Кухня северного Вьетнама более традиционная и строгая в выборе ингредиентов и специй. Известные блюда на севере страны – «Фо» и «Бань-куон». Кухня южного Вьетнама развивалась под влиянием традиций иммигрантов из южного Китая и французских колонистов. Южане предпочитают сладкий вкус во многих блюдах, используют много трав.
Наша экскурсия ⛳ поможет вам не растеряться в многообразии вкусов и прочувствовать экзотику и колорит Вьетнама!
Станьте экспертом по уличной еде и экономьте на туристических ресторанах в Азии.

Программа:

  • дегустация традиционного супа ФО;
  • дегустация традиционного блюда Бан Ксео;
  • посещение и дегустация морепродуктов в популярном среди местных жителей кафе «Ракушки» вместе с местным пивом;
  • дегустация традиционных блинчиков Нем;
  • дегустация традиционных южновьетнамских сладостей.
Что входит
  • Гид-знаток вьетнамской кухни
  • Трансфер из отелей Нячанга
  • Блюда, указанные в программе
Что не входит
  • Напитки
  • Трансфер из отдельных отелей:
  • Из отеля Diamond Bay или Amiana - 10$
  • Из отеля Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай - 30$
  • Из отелей на пляже Зоклет — 50$
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Дегустация вьетнамских блюд в малой группе
Дегустация вьетнамских блюд в малой группе
Дегустация вьетнамских блюд в малой группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Н.
Спутник Н.
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11 отзывов оставили туристы

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