Вьетнамская кухня 🥧 самобытна, но в ней многое заимствовано из китайской, индийской, французской кухонь.

В кулинарии вьетнамцы используют много пряных трав (например, лимонник и мята), благодаря которым блюда становятся очень ароматными. Также большой популярностью пользуются китайские приправы из чеснока и лука, свежие корни имбиря и соевый соус. Отличительная особенность – это добавление во многие блюда национальных рыбных соусов «Ныок мам» и «Ныок чам».

Вьетнамская кухня разделяется на 3 категории по регионам. Кухня северного Вьетнама более традиционная и строгая в выборе ингредиентов и специй. Известные блюда на севере страны – «Фо» и «Бань-куон». Кухня южного Вьетнама развивалась под влиянием традиций иммигрантов из южного Китая и французских колонистов. Южане предпочитают сладкий вкус во многих блюдах, используют много трав.

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