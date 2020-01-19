2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие по заливу Ня Фу

Из Нячанга мы доберемся до порта и, пересев на катер, отправимся к острову Обезьян. Во время захватывающей морской прогулки вы полюбуетесь видами залива Ня Фу и увидите плавучие фермы — о быте вьетнамских рыболовов обязательно поговорим в пути.

Встречи с обезьянками

На остров Обезьян мы причалим в самое удачное время, ведь с утра здесь достаточно малолюдно. Вы познакомитесь с местными обитателями и покормите юрких обезьянок, которые свободно гуляют острову, запрыгивают на плечи, позируют для фото и ловко выхватывают угощения из рук. Посмотрите шоу с акробатическими номерами и понаблюдаете за забегами и заплывами животных. А после на катере отправитесь на обед с традиционными вьетнамскими блюдами.

Восхождение к водопадам Бахо

Во второй части путешествия вас ждет прогулка сквозь джунгли к водопадам Бахо. В зависимости от желания и подготовки вы выберете один из трех маршрутов. Любители спокойного отдыха смогут остаться у озера, поплавать на катамаране и в бассейне. Более активные путешественники доберутся до нижнего яруса Бахо и опробуют в воде пилинг рыбками. А искатели приключений заберутся к верхним ярусам, чтобы искупаться в водопадах и насладиться видами. Подъем оборудован ступеньками, кроме того, рядом с вами будет гид, который поможет преодолеть трудные участки трекинга.