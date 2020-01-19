2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо

Погрузиться в первозданную природу Вьетнама и понаблюдать за повадками мартышек

Константин
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Константин – представитель гидов
Приготовьтесь за один день исследовать остров Хон-Лао и окрестности живописных водопадов Бахо.

Вы проплывете на катере по заливу Ня Фу, рассматривая плавучие рыбацкие фермы, и угостите фруктами озорных обезьянок.

А после пройдете сквозь джунгли, испытаете пилинг крохотными рыбками и покорите верхние ярусы красивейших водопадов Нячанга.
33 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в Нячанге
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо

Что вас ожидает

Путешествие по заливу Ня Фу
Из Нячанга мы доберемся до порта и, пересев на катер, отправимся к острову Обезьян. Во время захватывающей морской прогулки вы полюбуетесь видами залива Ня Фу и увидите плавучие фермы — о быте вьетнамских рыболовов обязательно поговорим в пути.

Встречи с обезьянками
На остров Обезьян мы причалим в самое удачное время, ведь с утра здесь достаточно малолюдно. Вы познакомитесь с местными обитателями и покормите юрких обезьянок, которые свободно гуляют острову, запрыгивают на плечи, позируют для фото и ловко выхватывают угощения из рук. Посмотрите шоу с акробатическими номерами и понаблюдаете за забегами и заплывами животных. А после на катере отправитесь на обед с традиционными вьетнамскими блюдами.

Восхождение к водопадам Бахо
Во второй части путешествия вас ждет прогулка сквозь джунгли к водопадам Бахо. В зависимости от желания и подготовки вы выберете один из трех маршрутов. Любители спокойного отдыха смогут остаться у озера, поплавать на катамаране и в бассейне. Более активные путешественники доберутся до нижнего яруса Бахо и опробуют в воде пилинг рыбками. А искатели приключений заберутся к верхним ярусам, чтобы искупаться в водопадах и насладиться видами. Подъем оборудован ступеньками, кроме того, рядом с вами будет гид, который поможет преодолеть трудные участки трекинга.

Организационные детали

• В стоимость экскурсии включены все входные билеты, обед, а также трансфер от вашего отеля Нячанге и обратно. Для отелей за городом стоимость трансфера уточняется по запросу.
• Мы гарантируем группу до 14 человек.
• Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
• Дети ростом до 70 см, участвующие в экскурсии бесплатно, едут на руках у родителей.

Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо

Экскурсия проводится в пятницу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Нячанге.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Константин
Константин
Мы небольшая команда профессиональных русских гидов, уже давно живущих во Вьетнаме (от 5 лет). Мы знаем и любим эту страну, говорим на её языке. Некоторые наши экскурсии (в Дананге) проводят русскоязычные гиды-вьетнамцы. Хотим показать вам Вьетнам с разных сторон, его быт и культуру, жизнь вьетнамцев с её неповторимым чертами. Наш продукт — это путешествия, которые соединяют в себе сразу несколько экскурсий. Наша команда не организует то, что собирает негативные отзывы: все наши экскурсии — это только то, что нравится нашим путешественникам (программы, которые собрали хотя бы 5 негативных отзывов, мы сразу же перестаем организовывать). Мы против принудительного шоппинга, слишком популярных мест с толпами китайских и корейских туристов, попыток выдать стандартные достопримечательности за аутентичные места. Присоединяйтесь изучать Вьетнам изнутри вместе с нами!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
Великолепная экскурсия, и остров обезьян и водопад впечатлили. Даже если сил взбираться на него нет, то территория у парка располагает к менее физически напряженному отдыху.
15 декабря 2019
Общее впечатление от экскурсии хорошее. На острове было позитивное общее с обезьянами, так же есть красивый пляж и куча всяких локаций для фото. Но в нашем случае была плохая погода и кроме обезьян и прогулки делать было нечего,а времени было достаточно. Есть представления, но они больше интересны гостям с детьми.
Понравилось восхождение к водопаду,местами было непросто,но в этом и есть кайф) После восхождения было свободное время.
Из пожеланий, думаю, стоит добавить в экскурсию ещё какую- то локацию или фишку, потому что было ощущение незавершённости и не хватки чего-то. И сделать более расширенную шкалу оценки)

Константин проводит ещё 7 экскурсий

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