2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Буддийские святыни Далата

Наше путешествие начнется с нескольких часов живописной дороги в Далат: по пути мы остановимся на горном серпантине, чтобы насладиться чистейшим воздухом и завораживающей панорамой. В Далате вы прикоснетесь к буддийским традициям и полюбуетесь красочными деталями фасада в волшебной пагоде Линь Фуок.

Вьетнамская кухня и Сумасшедший Дом

Невозможно побывать в Далате и обойти вниманием гостиницу Crazy House (он же Сумасшедший Дом). Это фантастическое место, не поддающееся описанию, давно стало объектом паломничества инстаграм-блогеров. Вы осмотрите Crazy House и поразитесь, насколько иначе выглядит постройка с разных ракурсов. Затем отправимся в уютный ресторанчик и перекусим традиционными блюдами вьетнамской кухни.

Красота и энергетика водопадов Вьетнама

Маршрут охватит самые впечатляющие водопады в окрестностях Далата. Первым вас встретит роскошный Понгур, стекающий с отвесных скал сотнями потоков. После, оказавшись в природном парке, мы прогуляемся к водопаду Пренн и даже сможем заглянуть за его водяную завесу. А до следующего водопада, Датанла, вы домчитесь на электросанях! По пути вы будете с помощью рычага регулировать скорость саней: ускоряться или, напротив, ехать медленно, любуясь пейзажами парка, и в финальной точке переведете дух наедине с красотой Датанла.