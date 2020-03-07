2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Вьетнам
  2. Нячанг
  3. Экскурсии

  4. Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур

Прикоснуться к традициям буддизма, посетить Crazy House и насладиться природой Вьетнама

Константин
Задать вопрос
Константин – представитель гидов
Всего за один насыщенный день мы покажем вам главные достопримечательности Далата.

Вы увидите сотни потоков величественного водопада Понгур, исследуете поражающий воображение Сумасшедший Дом, посетите красивую пагоду Линь Фуок, прокатитесь на электросанях и отведаете блюда местной кухни.
33 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча — ваш отель в Нячанге
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур

Что вас ожидает

Буддийские святыни Далата
Наше путешествие начнется с нескольких часов живописной дороги в Далат: по пути мы остановимся на горном серпантине, чтобы насладиться чистейшим воздухом и завораживающей панорамой. В Далате вы прикоснетесь к буддийским традициям и полюбуетесь красочными деталями фасада в волшебной пагоде Линь Фуок.

Вьетнамская кухня и Сумасшедший Дом
Невозможно побывать в Далате и обойти вниманием гостиницу Crazy House (он же Сумасшедший Дом). Это фантастическое место, не поддающееся описанию, давно стало объектом паломничества инстаграм-блогеров. Вы осмотрите Crazy House и поразитесь, насколько иначе выглядит постройка с разных ракурсов. Затем отправимся в уютный ресторанчик и перекусим традиционными блюдами вьетнамской кухни.

Красота и энергетика водопадов Вьетнама
Маршрут охватит самые впечатляющие водопады в окрестностях Далата. Первым вас встретит роскошный Понгур, стекающий с отвесных скал сотнями потоков. После, оказавшись в природном парке, мы прогуляемся к водопаду Пренн и даже сможем заглянуть за его водяную завесу. А до следующего водопада, Датанла, вы домчитесь на электросанях! По пути вы будете с помощью рычага регулировать скорость саней: ускоряться или, напротив, ехать медленно, любуясь пейзажами парка, и в финальной точке переведете дух наедине с красотой Датанла.

Организационные детали

Обратите внимание: точная дата экскурсии может отличаться от той, которую вы бронируете, на 1-4 дня. Мы обязательно предупредим вас заранее — примерно за неделю (часто это бывает еще до вылета путешественников во Вьетнам). Если новая дата вас не устроит, мы вернем вам предоплату.

Как проходит экскурсия

  • Мы заберем вас от отеля около в 5:00-5:30 утра и около 20:00 вернемся в Нячанг
  • Будьте готовы провести в пути в Далат около 5 с половиной часов. По дороге предусмотрены остановки, чтобы легче было перенести поездку.
  • Мы гарантируем группу до 14 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: все входные билеты, трансфер, сопровождение гида, обед и питьевая вода в машине
  • Оплачивается отдельно (по желанию): катание на слонах и страусах — 10$ и 3$, покупка сувениров, электросани на водопаде Датанла (~8$)
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур

Экскурсия проводится в четверг в 05:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура — ваш отель в Нячанге.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Константин
Константин
Мы небольшая команда профессиональных русских гидов, уже давно живущих во Вьетнаме (от 5 лет). Мы знаем и любим эту страну, говорим на её языке. Некоторые наши экскурсии (в Дананге) проводят русскоязычные гиды-вьетнамцы. Хотим показать вам Вьетнам с разных сторон, его быт и культуру, жизнь вьетнамцев с её неповторимым чертами. Наш продукт — это путешествия, которые соединяют в себе сразу несколько экскурсий. Наша команда не организует то, что собирает негативные отзывы: все наши экскурсии — это только то, что нравится нашим путешественникам (программы, которые собрали хотя бы 5 негативных отзывов, мы сразу же перестаем организовывать). Мы против принудительного шоппинга, слишком популярных мест с толпами китайских и корейских туристов, попыток выдать стандартные достопримечательности за аутентичные места. Присоединяйтесь изучать Вьетнам изнутри вместе с нами!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Если вы в Нячанге долго, то, наверное, имеет смысл выделить день на Далат, но надо иметь ввиду, что дорога занимает процентов 70 времени и достаточно утомительна, однако живописна.
Для меня наиболее интересной частью был заезд на фабрику кофе La Viet, где кофегуру:) Валентин провел для нас отдельную лекцию по процессам выращивания, обжарки и приготовления кофе. Там же можно продегустировать и понять отличия разного кофе.
Остальные пункты программы достаточно интересны, но не уверен, что оправдывают столь длинную дорогу.
7 февраля 2020
Время пролетело незаметно, хотя экскурсия занимает около 15ч вместе с дорогой. Было интересно, познавательно, без лишней суеты и вытягивания денег. Огромный плюс- небольшая группа

Константин проводит ещё 5 экскурсий

Погружение в настоящий ВьетнамПогружение в настоящий ВьетнамПогружение в настоящий Вьетнам
35 за человека
8 часов
8 отзывов
Познать местный быт и культуру в путешествии по реке Кай и в традиционной деревне
На 8 часов я предлагаю вам сбежать из шумного Нячанга, чтобы увидеть реальный Вьетнам. Проплыв на лодке по реке Кай, вы попадете в типичную деревню: понаблюдаете за рыбаками, познакомитесь с традиционными ремеслами и «примерите на себя» жизнь вьетнамских крестьян. За культурными открытиями вы также отправитесь в аутентичную пагоду с мощной энергетикой и в разноцветный храм местных религий. И в итоге — исследуете и прочувствуете другой Нячанг на фоне дикой природы.
Мосты Дананга и красоты горы БанаМосты Дананга и красоты горы БанаМосты Дананга и красоты горы Бана
100 за человека
13 часов
1 отзыв
Прокатиться на канатной дороге, насладиться видами, пройти по Золотому мосту и увидеть дракона
Эта экскурсия — настоящая коллекция фотогеничных мест. На слипбасе вы отправитесь из Нячанга в Дананг. Наслаждаясь пейзажами из кабинки канатной дороги, подниметесь к вершине горы Бана. Здесь вас ждут парк развлечений, огромный Будда, французская деревня и Золотой мост, ставший за короткое время местной визитной карточкой. А после вы увидите знаменитые мосты Дананга и узнаете, как они были созданы и что символизируют.
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дняКонтрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дняКонтрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
100 за человека
13 часов
Прогуляться по динамичному Хошимину, спуститься в пещеры Кучи и исследовать дельту реки Меконг
Если вы хотите прочувствовать вьетнамские контрасты, увидеть былую роскошь колониального Индокитая и быт рыбацких деревень — сложно найти место лучше Сайгона. За два дня вы исследуете современные районы Хошимина и улицы «азиатского Парижа», пройдете по следам вьетнамских партизан в туннелях Кучи и понаблюдаете за жизнью крестьян в дельте реки Меконг. Колоритные рынки, французская архитектура, мрачные страницы военной истории, фруктовые плантации и необычные блюда местной кухни — перед вами раскроются самые яркие грани Вьетнама.
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов БахоДикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов БахоДикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо
33 за человека
9 часов
2 отзыва
Погрузиться в первозданную природу Вьетнама и понаблюдать за повадками мартышек
Приготовьтесь за один день исследовать остров Хон-Лао и окрестности живописных водопадов Бахо. Вы проплывете на катере по заливу Ня Фу, рассматривая плавучие рыбацкие фермы, и угостите фруктами озорных обезьянок. А после пройдете сквозь джунгли, испытаете пилинг крохотными рыбками и покорите верхние ярусы красивейших водопадов Нячанга.
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудесаПутешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудесаПутешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
146 за человека
13 часов
Оценить рукотворные достопримечательности и панорамы Вьетнама, погружаясь в его культуру
Хотите увидеть дракона, прикоснуться к «рукам бога» и познакомиться со святынями сразу нескольких цивилизаций? Всех впечатлений этой красивой и познавательной поездки не перечислить в коротком трейлере экскурсии. Скажем главное — в Дананге вы лучше узнаете о прошлом Вьетнама и поймете его суть. А путешествие на два дня позволит избежать двух ночных переездов подряд.

Экскурсии по пригородам Нячанга

Из Нячанга — в загадочный Фуйен!Из Нячанга — в загадочный Фуйен!Из Нячанга — в загадочный Фуйен!
От 236 за экскурсию
11 часов
1 отзыв
Насладиться пейзажами идиллической вьетнамской провинции на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отдохнуть от суеты Нячанга и провести день в живописном, тихом и умиротворенном Фуйене. Это одно из самых красивых мест страны с вулканическими образованиями, дикими пляжами, маяком и живописными бухтами. Я не дам вам заскучать в дороге и расскажу самое интересное о местной жизни!

Выбирайте и другие экскурсии в Нячанге

ДанангВодопады БахоГрупповыеНа мотоциклеВ другой городРека КайТрансферыНеобычные маршрутыСайгонНа автомобилеДалатВсеИндивидуальныеЗа городомЗолотой мостНа автобусеСо скидкой