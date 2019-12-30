Что вас ожидает

Все краски провинции Фуйен

В бухте Вунг Ро вы услышите об одном из главных подвигов Вьетнамской войны, рассмотрите посвященный ей мемориал и полюбуетесь видами залива. Далее подниметесь на самую восточную точку страны — маяк Хай Данг, погуляете по каменному мысу и искупаетесь на диком безлюдном пляже Бай Мон. А еще попробуете местные прохладительные напитки: компот из дикого ананаса и тростниковый сок.

Вьетнам изнутри

В столице Фуйена, уютном приморском городке Туихоа, вы сможете отведать рыбные деликатесы: макрель, свежепойманных креветок и даже суп из глаза тунца. Следом вас ждут вулканические образования Да Диа — сотни базальтовых столбов, «сотворенных» лавой миллионы лет назад. В завершение мы заедем в первую католическую церковь Вьетнама Манг Ланг, где вы увидите прядь волос св. Анри Фуйенского.