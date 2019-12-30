  1. Вьетнам
  2. Нячанг
  3. Экскурсии

  4. Из Нячанга — в загадочный Фуйен!

Насладиться пейзажами идиллической вьетнамской провинции на авто-пешеходной экскурсии

Сергей
Задать вопрос
Сергей – ваш гид
Приглашаю отдохнуть от суеты Нячанга и провести день в живописном, тихом и умиротворенном Фуйене.

Это одно из самых красивых мест страны с вулканическими образованиями, дикими пляжами, маяком и живописными бухтами.

Я не дам вам заскучать в дороге и расскажу самое интересное о местной жизни!
От 236 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 13 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Из Нячанга — в загадочный Фуйен!
Из Нячанга — в загадочный Фуйен!

Что вас ожидает

Все краски провинции Фуйен
В бухте Вунг Ро вы услышите об одном из главных подвигов Вьетнамской войны, рассмотрите посвященный ей мемориал и полюбуетесь видами залива. Далее подниметесь на самую восточную точку страны — маяк Хай Данг, погуляете по каменному мысу и искупаетесь на диком безлюдном пляже Бай Мон. А еще попробуете местные прохладительные напитки: компот из дикого ананаса и тростниковый сок.

Вьетнам изнутри
В столице Фуйена, уютном приморском городке Туихоа, вы сможете отведать рыбные деликатесы: макрель, свежепойманных креветок и даже суп из глаза тунца. Следом вас ждут вулканические образования Да Диа — сотни базальтовых столбов, «сотворенных» лавой миллионы лет назад. В завершение мы заедем в первую католическую церковь Вьетнама Манг Ланг, где вы увидите прядь волос св. Анри Фуйенского.

Организационные детали

  • Чтобы все успеть, нужно выехать из Нячанга в 07:30
  • Экскурсия проходит на отличном микроавтобусе Hyundai с кондиционером и откидными спинками сидений
  • Дополнительные расходы — 160.000 VND (7$) на обед
Из Нячанга — в загадочный Фуйен!
Из Нячанга — в загадочный Фуйен!
Из Нячанга — в загадочный Фуйен!
Из Нячанга — в загадочный Фуйен!
Из Нячанга — в загадочный Фуйен!
Из Нячанга — в загадочный Фуйен!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Привет, друзья! Меня зовут Сергей, я живу во Вьетнаме уже 7 лет и иногда в шутку называю себя «русским вьетнамцем». Впрочем, возможно, это не шутка. Я живу здесь на постоянной основе, у меня местная семья, дом, работа, я говорю по-вьетнамски. Эта страна — мой дом. С радостью проведу для вас авторскую экскурсию по самым интересным местам страны и покажу настоящий, живой, реальный Вьетнам. До встречи!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 декабря 2019
Благодарим Сергея за увлекательную экскурсию в провинцию Фуйен.
Сергей прекрасно владеет материалом, интересно и доходчиво доносит информацию.
Узнали много нового и полюбовались прекрасными видами.
Время пролетело незаметно.
Рекомендуем Сергея!
Спасибо!

Экскурсии по пригородам Нячанга

Погружение в настоящий ВьетнамПогружение в настоящий ВьетнамПогружение в настоящий Вьетнам
35 за человека
8 часов
8 отзывов
Познать местный быт и культуру в путешествии по реке Кай и в традиционной деревне
На 8 часов я предлагаю вам сбежать из шумного Нячанга, чтобы увидеть реальный Вьетнам. Проплыв на лодке по реке Кай, вы попадете в типичную деревню: понаблюдаете за рыбаками, познакомитесь с традиционными ремеслами и «примерите на себя» жизнь вьетнамских крестьян. За культурными открытиями вы также отправитесь в аутентичную пагоду с мощной энергетикой и в разноцветный храм местных религий. И в итоге — исследуете и прочувствуете другой Нячанг на фоне дикой природы.
Мосты Дананга и красоты горы БанаМосты Дананга и красоты горы БанаМосты Дананга и красоты горы Бана
100 за человека
13 часов
1 отзыв
Прокатиться на канатной дороге, насладиться видами, пройти по Золотому мосту и увидеть дракона
Эта экскурсия — настоящая коллекция фотогеничных мест. На слипбасе вы отправитесь из Нячанга в Дананг. Наслаждаясь пейзажами из кабинки канатной дороги, подниметесь к вершине горы Бана. Здесь вас ждут парк развлечений, огромный Будда, французская деревня и Золотой мост, ставший за короткое время местной визитной карточкой. А после вы увидите знаменитые мосты Дананга и узнаете, как они были созданы и что символизируют.
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад ПонгурИз Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад ПонгурИз Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
33 за человека
13 часов
2 отзыва
Прикоснуться к традициям буддизма, посетить Crazy House и насладиться природой Вьетнама
Всего за один насыщенный день мы покажем вам главные достопримечательности Далата. Вы увидите сотни потоков величественного водопада Понгур, исследуете поражающий воображение Сумасшедший Дом, посетите красивую пагоду Линь Фуок, прокатитесь на электросанях и отведаете блюда местной кухни.
Дикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов БахоДикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов БахоДикий мир Нячанга: от острова Обезьян до водопадов Бахо
33 за человека
9 часов
2 отзыва
Погрузиться в первозданную природу Вьетнама и понаблюдать за повадками мартышек
Приготовьтесь за один день исследовать остров Хон-Лао и окрестности живописных водопадов Бахо. Вы проплывете на катере по заливу Ня Фу, рассматривая плавучие рыбацкие фермы, и угостите фруктами озорных обезьянок. А после пройдете сквозь джунгли, испытаете пилинг крохотными рыбками и покорите верхние ярусы красивейших водопадов Нячанга.
Путешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудесаПутешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудесаПутешествие в Дананг на 2 дня: мост с руками и другие чудеса
146 за человека
13 часов
Оценить рукотворные достопримечательности и панорамы Вьетнама, погружаясь в его культуру
Хотите увидеть дракона, прикоснуться к «рукам бога» и познакомиться со святынями сразу нескольких цивилизаций? Всех впечатлений этой красивой и познавательной поездки не перечислить в коротком трейлере экскурсии. Скажем главное — в Дананге вы лучше узнаете о прошлом Вьетнама и поймете его суть. А путешествие на два дня позволит избежать двух ночных переездов подряд.

Выбирайте и другие экскурсии в Нячанге

ДанангВодопады БахоГрупповыеНа мотоциклеВ другой городРека КайТрансферыНеобычные маршрутыСайгонНа автомобилеДалатВсеИндивидуальныеЗа городомЗолотой мостНа автобусеСо скидкой