Что получится если взять вкуснейшие блюда, в том числе из лучших морепродуктов, добавить сервис высокого уровня, немного живой музыки, окружить все это прекрасными видами залива города Нячанг и приправить азиатской экзотикой и непередаваемой атмосферой отличного вечера?

А получится увлекательная поездка с ужином на императорском корабле 🛳️ в Нячанге.

Хотите провести вечер в необычной обстановке с любимым человеком или весело 🥳 отметить радостное событие – день рождения, годовщину свадьбы или просто очередной потрясающий день, тогда круиз в Нячанге на императорском корабле – для вас.

Программа:

Трансфер от отеля в 16:30

Отплытие корабля от порта в 17:00

Ужин, свободное время

Живая музыка, фуршет на верхней палубе, мастер класс от шеф-повара

Прибытие обратно в порт в 21:00

Трансфер обратно в отель