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Круиз на корабле с ужином

Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нячанга
Вьетнам – страна тепла, экзотики, неоновых вывесок и пальм 🌴.

Нячанг – город 🏙️, расположенный на побережье Южно-Китайского моря 🌊.

Туристы любят здесь ловить рыбу 🐟, заниматься дайвингом и смотреть на удивительные кораллы, которых насчитывается тут больше 400 видов.

Мы предлагаем вам полюбоваться побережьем Нячанга с палубы императорского корабля за романтическим ужином.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $90 за человека

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Круиз на корабле с ужином
Круиз на корабле с ужином

Что вы увидите

  • залив Ня Чанг
  • остров Винпёрл (с борта судна)
Что получится если взять вкуснейшие блюда, в том числе из лучших морепродуктов, добавить сервис высокого уровня, немного живой музыки, окружить все это прекрасными видами залива города Нячанг и приправить азиатской экзотикой и непередаваемой атмосферой отличного вечера?
А получится увлекательная поездка с ужином на императорском корабле 🛳️ в Нячанге.
Хотите провести вечер в необычной обстановке с любимым человеком или весело 🥳 отметить радостное событие – день рождения, годовщину свадьбы или просто очередной потрясающий день, тогда круиз в Нячанге на императорском корабле – для вас.

Программа:

    Трансфер от отеля в 16:30
    Отплытие корабля от порта в 17:00
    Ужин, свободное время
    Живая музыка, фуршет на верхней палубе, мастер класс от шеф-повара
    Прибытие обратно в порт в 21:00
    Трансфер обратно в отель
    Что входит
    • Ужин из 6-и блюд (лобстеры, мраморная говядина, стейк из рыбы кобия, устрицы и др. )
    • Живая музыка
    • Фуршет на верхней палубе
    • Кулинарный мастер-класс от шеф-повара
    • Романтическая атмосфера
    • Внимательный персонал
    • Трансфер из отеля в порт и обратно.
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Круиз на корабле с ужином
    Круиз на корабле с ужином
    Круиз на корабле с ужином

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Спутник Н.
    Спутник Н.
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