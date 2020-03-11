8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Взгляд изнутри на жизнь вьетнамцев

🛥 Первый пункт этого насыщенного дня — порт, где вы понаблюдаете за веселой жизнью рыбаков, а я расскажу об их суднах и мистических ритуалах перед выходом в море. Следом на лодке отправимся в плавание по реке Кай — и вы увидите совсем другой Нячанг: буйную зелень, горы, рисовые поля и традиционные дома жителей, которые по реке везут фрукты на рынок.

🌴 По пути заглянем на кокосовую плантацию: вы узнаете, почему эти плоды опаснее акул, и попробуете свежий, недавно сбитый с пальмы кокос.

🍜 На обед вас ждут в гости в маленькой деревне: вы своими руками приготовите вьетнамский суп «лау» с морепродуктами, попробуете запеченного змееголова (это рыба) и другие экзотические блюда — а я поделюсь особенностями национальной кухни. Ожидая блюда, можно порыбачить в компании деревенских жителей.

🌾 Чтобы до конца прочувствовать дух сельского Вьетнама, вы побываете в мастерской циновок, где на старинных станках женщины ловко плетут изделия из джута, и даже попробуете ткать сами. Другим сюрпризом станет домашняя мастерская благовоний — ритуальных аромапалочек.

Колорит культуры и истории

Погружение в жизнь вьетнамцев, конечно, будет дополнено самыми яркими (во всех смыслах) достопримечательностями этой части страны: