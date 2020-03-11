8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познать местный быт и культуру в путешествии по реке Кай и в традиционной деревне

Константин
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Константин – представитель гидов
На 8 часов я предлагаю вам сбежать из шумного Нячанга, чтобы увидеть реальный Вьетнам.

Проплыв на лодке по реке Кай, вы попадете в типичную деревню: понаблюдаете за рыбаками, познакомитесь с традиционными ремеслами и «примерите на себя» жизнь вьетнамских крестьян.

За культурными открытиями вы также отправитесь в аутентичную пагоду с мощной энергетикой и в разноцветный храм местных религий.

И в итоге — исследуете и прочувствуете другой Нячанг на фоне дикой природы.
35 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в Нячанге
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У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Погружение в настоящий Вьетнам
Погружение в настоящий Вьетнам

Что вас ожидает

Взгляд изнутри на жизнь вьетнамцев
🛥 Первый пункт этого насыщенного дня — порт, где вы понаблюдаете за веселой жизнью рыбаков, а я расскажу об их суднах и мистических ритуалах перед выходом в море. Следом на лодке отправимся в плавание по реке Кай — и вы увидите совсем другой Нячанг: буйную зелень, горы, рисовые поля и традиционные дома жителей, которые по реке везут фрукты на рынок.

🌴 По пути заглянем на кокосовую плантацию: вы узнаете, почему эти плоды опаснее акул, и попробуете свежий, недавно сбитый с пальмы кокос.

🍜 На обед вас ждут в гости в маленькой деревне: вы своими руками приготовите вьетнамский суп «лау» с морепродуктами, попробуете запеченного змееголова (это рыба) и другие экзотические блюда — а я поделюсь особенностями национальной кухни. Ожидая блюда, можно порыбачить в компании деревенских жителей.

🌾 Чтобы до конца прочувствовать дух сельского Вьетнама, вы побываете в мастерской циновок, где на старинных станках женщины ловко плетут изделия из джута, и даже попробуете ткать сами. Другим сюрпризом станет домашняя мастерская благовоний — ритуальных аромапалочек.

Колорит культуры и истории
Погружение в жизнь вьетнамцев, конечно, будет дополнено самыми яркими (во всех смыслах) достопримечательностями этой части страны:

  • Вы заглянете в 200-летний китайский дом из красного дерева, где изучите традиционные комнаты и услышите историю жившей здесь семьи. В этом месте мы будем утром, поэтому вас ждет легкий завтрак из свежих фруктов и, по желанию, крестьянский самогон.
  • В радужном храме всех религий местный монах покажет свои владения, и вы познакомитесь с необычным зародившимся во Вьетнаме верованием.
  • По нетуристическим тропам вы попадете в скрытую в горах пагоду Суой До, где насладитесь тишиной, полюбуетесь панорамой окрестностей и проникнетесь атмосферой духовной благости, слушая шум водопада.
  • Кроме того, вы увидите остатки крепости 18 века, связанной с таинственной историей, и первый католический храм провинции Ха Зуа, где европейская готика дополнена восточными нотками.

Организационные детали

  • Обратите внимание: точная дата экскурсии может отличаться от той, которую вы бронируете, на 1-4 дня. Мы обязательно предупредим вас заранее — примерно за неделю (часто это бывает еще до вылета путешественников во Вьетнам). Если новая дата вас не устроит, мы вернем вам предоплату.
  • Все включено в стоимость экскурсии. Дополнительных расходов нет.

Как проходит экскурсия

  • Транспорт: комфортный микроавтобус с кондиционером 2013-2017 г.в. (Mercedes Sprinter/Ford Transit)
  • Мы гарантируем группу до 14 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Погружение в настоящий Вьетнам
Погружение в настоящий Вьетнам
Погружение в настоящий Вьетнам
Погружение в настоящий Вьетнам
Погружение в настоящий Вьетнам
Погружение в настоящий Вьетнам
Погружение в настоящий Вьетнам
Погружение в настоящий Вьетнам
Погружение в настоящий Вьетнам
Погружение в настоящий Вьетнам
Погружение в настоящий Вьетнам
Погружение в настоящий Вьетнам
Погружение в настоящий Вьетнам

Экскурсия проводится в понедельник в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Нячанге.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Константин
Константин
Мы небольшая команда профессиональных русских гидов, уже давно живущих во Вьетнаме (от 5 лет). Мы знаем и любим эту страну, говорим на её языке. Некоторые наши экскурсии (в Дананге) проводят русскоязычные гиды-вьетнамцы. Хотим показать вам Вьетнам с разных сторон, его быт и культуру, жизнь вьетнамцев с её неповторимым чертами. Наш продукт — это путешествия, которые соединяют в себе сразу несколько экскурсий. Наша команда не организует то, что собирает негативные отзывы: все наши экскурсии — это только то, что нравится нашим путешественникам (программы, которые собрали хотя бы 5 негативных отзывов, мы сразу же перестаем организовывать). Мы против принудительного шоппинга, слишком популярных мест с толпами китайских и корейских туристов, попыток выдать стандартные достопримечательности за аутентичные места. Присоединяйтесь изучать Вьетнам изнутри вместе с нами!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсией довольны, ездили компанией 9 человек с детьми, понравилось абсолютно все - и прогулка по улочкам Нячанга с картинками вьетнамского быта, и посещение рыбацкой деревни с дегустацией настойки на змеях, посещение местных храмов, традиционный вьетнамский обед, в приготовлении которого мы самолично поучаствовали. Последним пунктом был Храм тысячи ступеней, куда половина нашей компании струсила подняться по жаре, ну а те, кто поднялись (подниматься на самом деле всего чуть более 200 ступеней) не пожалели; бонусом - коктейль из сахарного тростника со льдом и лаймом. Экскурсоводу Александру аплодисменты, он замечательный рассказчик! Наш отель находился не в Нячанге, а в местечке Камрань, но нам по нашей просьбе организовали трансфер из нашего отеля и обратно, так что организаторам за это отдельное спасибо. Погружение в настоящий Вьетнам состоялось!
17 февраля 2020
На экскурсии были вдвоем с мужем. Нам очень понравилось. Великолепно продуман маршрут экскурсии. Огромная благодарность гиду Александру за его знания,эрудицию,погружение в материал, за желание его слушать еще и еще.
9 января 2020
Огромное спасибо за столь неординарную и позновательную экскурсию. Интересным оказался взгляд изнутри на жизнь вьетнамцев: мы прошли по самым бедным и грязным улочкам города, понаблюдали за жизнью сельских жителей, работающих на рисовых полях, фруктовых и кофейных плантациях, сплавились по реке до затерянных в джунглях рыбацких деревушек, побывали в домашних мастерских циновок. В общем, рекомендую всем, кто хочем посмотреть что такое нетуристический Вьетнам.
9 октября 2019
Очень понравилась экскурсия, грамотная работа гида!!!
19 августа 2019
Однозаначно 5+. Гид Александр - ходячая энциклопедия, знает ответы на все вопросы и очень интересно рассказывает. Все места НЕ туристические, что есть очень круто! Спасибо большое команде организаторов за продуманную до мелочей экскурсию.
7 мая 2019
Спасибо Стасу и Ринату за отлично организованную и насыщенную экскурсию. Было очень интересно!
2 апреля 2019
Добрый день, были на экскурсии в марте 2019г. Экскурсию провел гид Ринат. С транспортом, трансфером, питанием проблем не было, а вот с организацией …… Во-первых, не во всех заявленных пунктах мы побывали, ничем другим не заменили. Во-вторых, не хватило информации многим из нашей группы (14 человек), не было увлекательного рассказа (рассказ сбивчивый с темы на тему, "ну, об этом я вам позже расскажу" - а позже и не было, у нас было очень много вопросов о жизни местных жителей, о войне с США, об особенностях народа.... Хотелось бы отметить веселый настрой гида, хорошее настроение группы (но это не заслуга организаторов). Да, маршрут нам показал не затоптанные туристами тропы, не заезженные огромными толпами дикие места, но если бы было больше информации, то впечатления были бы лучше. Мы пробыли во Вьетнаме всего неделю и у нас не было времени посещать иные экскурсии, а этой нам как-то не хватило. Бывалые туристы из нашей группы сказали, что девочки-гиды по Вьетнаму более информативнее. От Tripster были на других экскурсиях, остались очень довольны. Удачи вам!
27 марта 2019
Очень содержательная экскурсия. Харизматичный экскурсовод Ренат. С интересом побывали в живой культуре Вьетнама. Выстроена экскурсия интересно и не навязчиво. Сразу понимаешь быт Вьетнама. Места которые мы посещали не показывают на обычной экскурсии. Спасибо за нестандартный подход. Погружение во Вьетнам состоялось.

Константин проводит ещё 5 экскурсий

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