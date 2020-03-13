13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увлекательное дружеское путешествие по необычным местам города и его живописным окрестностям

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Вас ждет погружение в атмосферу настоящего Вьетнама: узкие улочки Нячанга, деревянный мост через реку Кай, рисовые поля, древние храмы и лучшие смотровые площадки.

Мы расскажем о традициях и привычках местных жителей, их отношении к семье и религии, политике и иностранцам.

А еще поделимся азиатскими лайфхаками, байками и легендами!
€40
36 за человека
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На мотоцикле
Продолжительность 5 часов
До 2 человек
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Секретный Нячанг на мотобайках
Секретный Нячанг на мотобайках

Что вас ожидает

Буддизм и тайны местной жизни
Вы посетите старинный храм, увидите статую лежачего Будды и узнаете историю буддизма во Вьетнаме. Пройдя по храмовым лестницам, подниметесь на смотровую площадку и насладитесь видом на город, реку Кай и рыбацкий поселок. Мы расскажем о жизни рыбаков и о том, зачем им нужны круглые лодки. Далее отправимся исследовать аутентичные улочки Нячанга, где вы понаблюдаете за жизнью обычных вьетнамцев.

Путешествие во времени
Еще одна буддийская святыня — храм Тонг Лам — впечатлит вас самой высокой статуей во Вьетнаме и потрясающими видами на рисовые поля и далекий Нячанг. Мы расскажем, кто такой Будда Амитабха, которому посвящена статуя, и в чем особенности его культа. Далее отправимся к деревянному мосту через реку Кай, который перенесет вас на несколько столетий назад и поможет понять, каким раньше был Вьетнам.

Колоритная вьетнамская деревня
Катаясь по живописным дорогам, вы полюбуетесь реками, рисовыми полями, пальмами и, если повезет, встретите стадо буйволов. А сделав остановку в традиционной деревне, увидите, как растет манго и выглядит банановый цветок. А еще узнаете, что такое «ласточкин дом»! Последним пунктом маршрута станет затерянная в горах пагода Суои До. Вы зажжете в храме благовония, пройдете по мосту Здоровья, подниметесь к истокам водопада и впечатлитесь прекрасной панорамой долины.

Организационные детали

Мы будем вашими водителями и гидами, а вы — пассажирами на мотобайках.

Секретный Нячанг на мотобайках
Секретный Нячанг на мотобайках
Секретный Нячанг на мотобайках
Секретный Нячанг на мотобайках
Секретный Нячанг на мотобайках
Секретный Нячанг на мотобайках
Секретный Нячанг на мотобайках
Секретный Нячанг на мотобайках
Секретный Нячанг на мотобайках
Секретный Нячанг на мотобайках
Секретный Нячанг на мотобайках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Привет! Нас зовут Настя и Алексей, мы семейная пара. За два года жизни в Нячанге мы изъездили город и окрестности вдоль и поперек. С радостью поделимся с вами интересными местами — в том числе, теми, куда обычно не попадают туристы. До скорой встречи!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия понравилась, ребята - супружеская пара Алексей и Анастасия, очень приятные, позитивные. На мотобайках покажут Вам не экскурсионный Нячанг. Любят Азию и много о ней знают. Рекомендую!
14 февраля 2020
Very good trip. I see different places without others tourist.
6 февраля 2020
Доброе время суток! Хочу поделиться с вами своими впечатлениями от экскурсии в Нячанге. Отдыхали во Вьетнаме в 2020 году и чтобы расширить свой кругозор и набраться новых эмоций, решили поехать на эту экскурсию.
К назначенному времени приехали наши гиды. На хороших байках. Шлемы и водичка (с ними). Угощали вкусными напитками в течении поездки.
Сразу для сомневающихся обозначу, ребята водят байки в сумасшедшем трафике города очень уверенно и безопасно.
Экскурсия продолжительная, мы ездили почти 6 часов.Все это время гиды рассказывал о стране, о городе, о местных жителях, об обычаях и традициях. Очень интересно.
Не буду пересказывать саму экскурсию, но напишу так: время проведённое с ребятами, стоит того.
Всем рекомендуем)))
2 февраля 2020
Спасибо Анастасии и Алексею за чудесный день! Поездить на мотобайках, побывать в местах, до которых ты вряд ли доберёшься сам, увидеть своими глазами рисовые поля, посмотреть как растут фрукты, побывать на местном рынке, увидеть храмы и Нячанг со всех сторон, да и просто интересно пообщаться с прекрасными людьми- все сегодня успели. Ребята, вы супер!
27 января 2020
Анастасия, Алексей спасибо вам еще раз за отличную экскурсию! Я ожидал "покатушки" на байках по стандартным достопримечательностям города, но ваш маршрут поразил и удивил нас. Великолепные места для фотосессии, отсутствие очередей из китайцев, все это дополнило и без того отличные впечатления. Плюс спасибо за ценную информацию по быту(где дешевле фрукты, сколько стоит аренда байка и т.д). Нам все это оказалось полезно.
Однозначно буду рекомендовать вас друзьям!
18 января 2020
Лучший тур по секретным местам Нячанга
15 января 2020
Настя и Леша замечательные ЛЮДИ! Самое главное, что такой формат экскурсии - это именно диалог, да еще в постоянном движении. Если вы боитесь местного трафика, не переживайте, ребята очень уверенно водят и нам как пассажирам было совсем не страшно. Кроме того, мы успели выспаться и встали в комфортное для нас время . Это была третья экскурсия в Нячанге, + мы сами обошли значимые места города, но их экскурсию вам точно не стоит пропустить. Из всех экскурсий на которых мы были именно Леша и Настя смогли за более короткое время рассказать столько интересной информации. В конце ребята еще насоветовали пару крутых мест в городе и одно мы посетили тем же вечером, остались очень довольны. Только позитивные эмоции от экскурсии!
11 января 2020
Спасибо Насте и Алексею за интересную экскурсию. Обозревали Нячанг с разных мест и точек зрения. Нам все понравилось. Поездка на байке - особый колорит данной экскурсии. Ветерок обдувает в жаркую погоду, полный обзор и все это сопровождается комментариями и рассказами. Общение лёгкое, познавательное. Очень рекомендуем.
6 января 2020
Настоятельно рекомендуем эту экскурсию. Настя и Алексей показали нам не туристические места: красивые храмы за пределами Нячанга, рисовые поля, жизнь сельских жителей, интересные обзорные площадки. Гиды хорошо знают местную природу - показали как растут тропические фрукты и прочие растения. Экскурсия сопровождалась интересными историями из жизни, полезными советами. Ребята заботливо предоставили нам воду в неограниченном количестве и угостили вьетнамским мороженым.
3 января 2020
Только приехали во Вьетнам и рванули на экскурсию.
Сразу же получили полное представление о стране, местных жителях и культуре. Узнали как выглядит жизнь изнутри, повидали разные храмы и как живут монахи, как растут местные фрукты и другая растительность. Пронеслись по городам с ветерком на байках и неспешно насладились видами города и пейзажами, испробовали местные напитки. Познакомились с историей и особенностями Вьетнама, узнали много полезных фишек. Вообще здорово поболтали и провели время. Идеальное начало знакомства со страной!
Ещё 3 отзыва

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