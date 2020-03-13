13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Буддизм и тайны местной жизни

Вы посетите старинный храм, увидите статую лежачего Будды и узнаете историю буддизма во Вьетнаме. Пройдя по храмовым лестницам, подниметесь на смотровую площадку и насладитесь видом на город, реку Кай и рыбацкий поселок. Мы расскажем о жизни рыбаков и о том, зачем им нужны круглые лодки. Далее отправимся исследовать аутентичные улочки Нячанга, где вы понаблюдаете за жизнью обычных вьетнамцев.

Путешествие во времени

Еще одна буддийская святыня — храм Тонг Лам — впечатлит вас самой высокой статуей во Вьетнаме и потрясающими видами на рисовые поля и далекий Нячанг. Мы расскажем, кто такой Будда Амитабха, которому посвящена статуя, и в чем особенности его культа. Далее отправимся к деревянному мосту через реку Кай, который перенесет вас на несколько столетий назад и поможет понять, каким раньше был Вьетнам.

Колоритная вьетнамская деревня

Катаясь по живописным дорогам, вы полюбуетесь реками, рисовыми полями, пальмами и, если повезет, встретите стадо буйволов. А сделав остановку в традиционной деревне, увидите, как растет манго и выглядит банановый цветок. А еще узнаете, что такое «ласточкин дом»! Последним пунктом маршрута станет затерянная в горах пагода Суои До. Вы зажжете в храме благовония, пройдете по мосту Здоровья, подниметесь к истокам водопада и впечатлитесь прекрасной панорамой долины.