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Южные острова во Вьетнаме (Снорклинг)

4.6
12 отзывов
Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нячанга
Южные острова Вьетнама считаются одним из наиболее популярных мест страны.

Вас ждет отличный пляжный 🏖️ отдых и ныряние с маской среди коралловых рифов.

Поездка на острова оставит много приятных впечатлений и доставит вам настоящее удовольствие.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $39.5 за человека

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Южные острова во Вьетнаме (Снорклинг)
Южные острова во Вьетнаме (Снорклинг)

Что вы увидите

  • Хон Мун
Экскурсии на Южные острова из Нячанга — это отличный способ сделать отпуск во Вьетнаме действительно ярким и насыщенным событиями. Во время поездки можно ознакомиться с уникальной культурой островов Мот и Мун.
Захватывающие дух прекрасные природные виды, лучшие островные пляжи, отличные рестораны — все это оставит приятное впечатление от путешествия. Понять вьетнамскую культуру поможет экскурсия ⛳ в плавучую рыбацкую деревню. Помимо ознакомления с бытом местного населения возможно приобретение свежих морепродуктов.
Остров Мот порадует любителей экзотической фауны: здесь расположен огромный Аквариум, в котором обитают тропические рыбы, черепахи и другие обитатели океана. Парки 🌳 и пляжи есть на многих Южных островах, поэтому здесь очень просто расслабиться и позабыть о суете большого города.
Что входит
  • Русский гид
  • Маски, трубки, ласты и спасательный жилет
  • Комфортабельный трансфер с кондиционером
  • Обед и минеральная вода
Что не входит
  • Трансфер из отдельных отелей:
  • Из отеля Diamond Bay или Amiana - 10$
  • Из отеля Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай - 30$
  • Из отелей на пляже Зоклет — 50$
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Южные острова во Вьетнаме (Снорклинг)
Южные острова во Вьетнаме (Снорклинг)
Южные острова во Вьетнаме (Снорклинг)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Н.
Спутник Н.
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12 отзывов оставили туристы

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