Экскурсии на Южные острова из Нячанга — это отличный способ сделать отпуск во Вьетнаме действительно ярким и насыщенным событиями. Во время поездки можно ознакомиться с уникальной культурой островов Мот и Мун.

Захватывающие дух прекрасные природные виды, лучшие островные пляжи, отличные рестораны — все это оставит приятное впечатление от путешествия. Понять вьетнамскую культуру поможет экскурсия ⛳ в плавучую рыбацкую деревню. Помимо ознакомления с бытом местного населения возможно приобретение свежих морепродуктов.

Остров Мот порадует любителей экзотической фауны: здесь расположен огромный Аквариум, в котором обитают тропические рыбы, черепахи и другие обитатели океана. Парки 🌳 и пляжи есть на многих Южных островах, поэтому здесь очень просто расслабиться и позабыть о суете большого города.