Экскурсии на Южные острова из Нячанга — это отличный способ сделать отпуск во Вьетнаме действительно ярким и насыщенным событиями. Во время поездки можно ознакомиться с уникальной культурой островов Мот и Мун.
Захватывающие дух прекрасные природные виды, лучшие островные пляжи, отличные рестораны — все это оставит приятное впечатление от путешествия. Понять вьетнамскую культуру поможет экскурсия ⛳ в плавучую рыбацкую деревню. Помимо ознакомления с бытом местного населения возможно приобретение свежих морепродуктов.
Остров Мот порадует любителей экзотической фауны: здесь расположен огромный Аквариум, в котором обитают тропические рыбы, черепахи и другие обитатели океана. Парки 🌳 и пляжи есть на многих Южных островах, поэтому здесь очень просто расслабиться и позабыть о суете большого города.
Что входит
Русский гид
Маски, трубки, ласты и спасательный жилет
Комфортабельный трансфер с кондиционером
Обед и минеральная вода
Что не входит
Трансфер из отдельных отелей:
Из отеля Diamond Bay или Amiana - 10$
Из отеля Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай - 30$
Из отелей на пляже Зоклет — 50$
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.