Спутник Н. проводит ещё 5 экскурсий

Рыбацкая деревня находится совсем рядом с Нячангом. Комплекс озер позволяет свободно перемещаться по территории, от одного водоема к другому.
Приятная свежесть воздуха, отличные пейзажи и удобные беседки для отдыха очень популярны среди семей, желающих осуществить пикник на природе. Забросив удочку в пруд, Вы обязательно поймаете большого карпа, речного сома или экзотическую пиранью. Рыбу 🐟, которую вы поймаете, приготовят на обед.
Программа:
посещение комплекса озер в живописной местности;
экзотическая рыбалка в пресном водоеме;
обед из пойманной рыбы;
отдых в бамбуковых беседках.
Что входит
Опытный русскоязычный гид
Микроавтобус с кондиционером
Удочка, снасти и наживка
Обед
Бутылка воды
Что не входит
Личные расходы
Трансфер из отдельных отелей: Diamond Bay или Amiana — 10$, Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай — 30$, из отелей на пляже Зоклет — 50$
Начало и место завершения
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.