Спутник Н. проводит ещё 5 экскурсий

Рыбацкая деревня находится совсем рядом с Нячангом. Комплекс озер позволяет свободно перемещаться по территории, от одного водоема к другому.

Приятная свежесть воздуха, отличные пейзажи и удобные беседки для отдыха очень популярны среди семей, желающих осуществить пикник на природе. Забросив удочку в пруд, Вы обязательно поймаете большого карпа, речного сома или экзотическую пиранью. Рыбу 🐟, которую вы поймаете, приготовят на обед.

Программа: