Спутник Н. проводит ещё 5 экскурсий

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Загородная рыбалка на озере

Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нячанга
Экскурсия ⛳ на комплекс озёр, где вы проведёте отличный день с удочкой в тишине и покое.

Пресные озера расположены недалеко от Нячанга в красивой местности, до них вы доберётесь на микроавтобусе с кондиционером.

Опытный гид покажет, где и как ловить рыбу 🐟, а все необходимые снасти и наживка входят в стоимость.

Вы обязательно поймаете большого карпа или речного сома.

Любители экстрима смогут попробовать себя в ловле пираний.

На обед местные шеф-повара приготовят из вашего улова вкусный обед.
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Загородная рыбалка на озере
Загородная рыбалка на озере
Рыбацкая деревня находится совсем рядом с Нячангом. Комплекс озер позволяет свободно перемещаться по территории, от одного водоема к другому.
Приятная свежесть воздуха, отличные пейзажи и удобные беседки для отдыха очень популярны среди семей, желающих осуществить пикник на природе. Забросив удочку в пруд, Вы обязательно поймаете большого карпа, речного сома или экзотическую пиранью. Рыбу 🐟, которую вы поймаете, приготовят на обед.

Программа:

  • посещение комплекса озер в живописной местности;
  • экзотическая рыбалка в пресном водоеме;
  • обед из пойманной рыбы;
  • отдых в бамбуковых беседках.
Что входит
  • Опытный русскоязычный гид
  • Микроавтобус с кондиционером
  • Удочка, снасти и наживка
  • Обед
  • Бутылка воды
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер из отдельных отелей: Diamond Bay или Amiana — 10$, Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай — 30$, из отелей на пляже Зоклет — 50$
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Загородная рыбалка на озере
Загородная рыбалка на озере
Загородная рыбалка на озере

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Н.
Спутник Н.
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