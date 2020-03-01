Maxim проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Безопасное приключение

Профессиональный дайвер расскажет азы теории погружений, объяснит, как использовать оборудование и покажет несколько упражнений. Затем мы погрузимся на небольшую глубину для акклиматизации, чтобы попрактиковаться. При соблюдении указаний инструктора, вы быстро освоитесь под водой и начнете уверенно изучать морскую флору и фауну.

Безмолвие стихии

Продолжительность погружения зависит от объема ваших легких, от того, как вы дышите, много ли двигаетесь, но если вы новичок, 30 минут будет достаточно! Мы посетим два места, в перерыве между которыми вы отдохнете на лодке и перекусите сэндвичами и свежими фруктами. Вы полюбуетесь экзотическими рыбками, твердыми кораллами, медузами, моллюсками и насладитесь тишиной и чувством невесомости.