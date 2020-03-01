Maxim проводит ещё 1 экскурсию

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Погрузиться на глубину и исследовать подводное царство в компании профессиональных инструкторов

Maxim
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Maxim – ваш гид
Отпуск — лучшее время для исполнения желаний и экспериментов! А Нанчанг — идеальное место для воплощения мечты о дайвинге.

Вместе с командой профессионалов вы освоите базовые навыки и с комфортом будете наблюдать за подводной жизнью морских обитателей.
65 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — в вашем отеле или дайв-цетре
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Захватывающий дайвинг во Вьетнаме
Захватывающий дайвинг во Вьетнаме

Что вас ожидает

Безопасное приключение
Профессиональный дайвер расскажет азы теории погружений, объяснит, как использовать оборудование и покажет несколько упражнений. Затем мы погрузимся на небольшую глубину для акклиматизации, чтобы попрактиковаться. При соблюдении указаний инструктора, вы быстро освоитесь под водой и начнете уверенно изучать морскую флору и фауну.

Безмолвие стихии
Продолжительность погружения зависит от объема ваших легких, от того, как вы дышите, много ли двигаетесь, но если вы новичок, 30 минут будет достаточно! Мы посетим два места, в перерыве между которыми вы отдохнете на лодке и перекусите сэндвичами и свежими фруктами. Вы полюбуетесь экзотическими рыбками, твердыми кораллами, медузами, моллюсками и насладитесь тишиной и чувством невесомости.

Организационные детали

  • Прибытие в гавань около 08:00, оттуда отправляемся в горный парк Хон Мун, путь до которого занимает приблизительно 45 минут на лодке
  • Возвращение в гавань между 13:00-14:00, далее наш трансфер отвезет вас обратно в отель или к дайв-центру
  • Фрукты, чай, кофе и питьевая вода предоставляются на лодке в течение дня бесплатно.Также в стоимость включен обед (сэндвичи).
Захватывающий дайвинг во Вьетнаме
Захватывающий дайвинг во Вьетнаме
Захватывающий дайвинг во Вьетнаме
Захватывающий дайвинг во Вьетнаме
Захватывающий дайвинг во Вьетнаме
Захватывающий дайвинг во Вьетнаме
Захватывающий дайвинг во Вьетнаме

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле или дайв-цетре.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Maxim
Maxim
Добро пожаловать! Меня зовут Максим. Мне 34 года, живу и работаю во Вьетнаме, куда переехал из Санкт-Петербурга. Влюблен в Нячанг всем сердцем и уверен, что после моей экскурсии вы полюбите его так же сильно, как и я. Также помогу вам в выборе кафе, ресторанов и других мест для досуга. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь в любых вопросах.
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Maxim проводит ещё 1 экскурсию

Трансфер «Аэропорт — Нячанг»Трансфер «Аэропорт — Нячанг»Трансфер «Аэропорт — Нячанг»
35 за трансфер
1 час
С комфортом добраться до отеля и получить ценные советы от местного жителя
Приготовьтесь быстро и с удобством добраться из аэропорта Камрань в любую точку Нячанга! Гид-водитель встретит вас в аэропорту, с комфортом доставит до отеля, а по пути поделится интересными фактами о городе и снабдит полезными советами, которые помогут быстро освоиться во Вьетнаме.

Необычные маршруты по Нячангу

Погружение в настоящий ВьетнамПогружение в настоящий ВьетнамПогружение в настоящий Вьетнам
35 за человека
8 часов
8 отзывов
Познать местный быт и культуру в путешествии по реке Кай и в традиционной деревне
На 8 часов я предлагаю вам сбежать из шумного Нячанга, чтобы увидеть реальный Вьетнам. Проплыв на лодке по реке Кай, вы попадете в типичную деревню: понаблюдаете за рыбаками, познакомитесь с традиционными ремеслами и «примерите на себя» жизнь вьетнамских крестьян. За культурными открытиями вы также отправитесь в аутентичную пагоду с мощной энергетикой и в разноцветный храм местных религий. И в итоге — исследуете и прочувствуете другой Нячанг на фоне дикой природы.
Секретный Нячанг на мотобайкахСекретный Нячанг на мотобайкахСекретный Нячанг на мотобайках
скидка10%
€40
36 за человека
5 часов
13 отзывов
Увлекательное дружеское путешествие по необычным местам города и его живописным окрестностям
Вас ждет погружение в атмосферу настоящего Вьетнама: узкие улочки Нячанга, деревянный мост через реку Кай, рисовые поля, древние храмы и лучшие смотровые площадки. Мы расскажем о традициях и привычках местных жителей, их отношении к семье и религии, политике и иностранцам. А еще поделимся азиатскими лайфхаками, байками и легендами!
Край диких водопадов БахоКрай диких водопадов БахоКрай диких водопадов Бахо
50 за человека
5 часов
3 отзыва
Красота природы Южного Вьетнама
Путешествие к водопадам Бахо станет для вас погружением в мир нетронутой природы тропических джунглей, в которую органично вписываются аутентичные пагоды, рыбацкие деревни и фермы. По пути мы будем останавливаться в любом понравившемся вам месте, чтобы вы успевали делать снимки, а также покажем несколько нетуристических мест, которые наполнят вас ощущением умиротворения и гармонии.
Контрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дняКонтрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дняКонтрасты и колорит Сайгона: путешествие на 2 дня
100 за человека
13 часов
Прогуляться по динамичному Хошимину, спуститься в пещеры Кучи и исследовать дельту реки Меконг
Если вы хотите прочувствовать вьетнамские контрасты, увидеть былую роскошь колониального Индокитая и быт рыбацких деревень — сложно найти место лучше Сайгона. За два дня вы исследуете современные районы Хошимина и улицы «азиатского Парижа», пройдете по следам вьетнамских партизан в туннелях Кучи и понаблюдаете за жизнью крестьян в дельте реки Меконг. Колоритные рынки, французская архитектура, мрачные страницы военной истории, фруктовые плантации и необычные блюда местной кухни — перед вами раскроются самые яркие грани Вьетнама.
Нячанг как он естьНячанг как он естьНячанг как он есть
80 за человека
6 часов
2 отзыва
Аутентичные кварталы, дивные пагоды и атмосферные места города и его окраин
Поездка по нетуристическим местам города поможет вам взглянуть на Вьетнам изнутри и почувствовать его истинный дух. Вы проедете по настоящим жилым кварталам Нячанга, пообедаете в кафе «для своих», увидите храмы и пагоды в удаленных, почти затерянных местах и взглянете на город с нескольких панорамных ракурсов.

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