Спутник Н. проводит ещё 6 экскурсий

Вьетнам был и остается страной загадочной, с удивительными традициями и ритуалами, конечно же, особого внимания путешественников заслуживает экзотическая кухня 🥧 этой страны. Вам представляется возможность поесть змею в Нячанге – невероятный гастрономический опыт!

Пожалуй, ужин из змеи – самая экзотическая еда Вьетнама. Поесть змею в Нячанге, значит не просто получить новые вкусовые ощущения, а увидеть целый ритуал, основанный на древних традициях поддержания здоровья и долголетия.

Экзотическая кухня открывает нам не только новые вкусы, блюда и рецепты, но и позволяет узнать и увидеть культуру страны, распробовать не только блюдо, но сам Вьетнам.

Где же можно поесть змею в Нячанге?

Поездка в змеиную деревню очень отличается от привычных туристических шоу, которые набирают популярность в разных азиатских странах в последнее время. Вы посетите именно ресторан, в котором туристы редкие гости, а экзотическая кухня аутентична, ведь оценивают мастерство повара его же соплеменники.

Вам обязательно покажут настоящую кобру, именно ту, которую подадут на стол. При вас будет проведен ритуал приготовления традиционного напитка с кровью кобры, а также вы увидите еще трепещущее сердце змеи. А после того, как кровь змеи превращена в «вино», понадобиться немного времени: чтобы вы наконец смогли поесть змею в Нячанге.

Каждый элемент ритуала имеет свое значение, так, например, сердце змеи должен съесть мужчина, чтобы перенять силу, отвагу и мудрость кобры. Женщины тоже не останутся без внимания, для них экзотическая кухня Вьетнама приготовила настоящий рецепт, продлевающий молодость и красоту.

Когда завершена подготовительная часть вечера, то вы можете просто насладиться окружающей вас природой, побеседовать с друзьями или расспросить гида о Нячанге и стране.

За неторопливой беседой время пролетит быстро, и вот, перед вами уже первое блюдо вечера, а затем и второе, и третье, и четвертое. Поесть змею в Нячанге, значит попробовать разные блюда из кобры. Экзотическая кухня Вьетнама славится тем, что из одной змеи можно приготовить несколько вкусных и интересных блюд.

Обратите внимание, что место, куда вас привезут действительно не туристическое. Именно здесь можно поесть змею в Нячанге так, как это принято у самих вьетнамцев. Это не только экзотическая кухня, но и возможность увидеть жизнь людей, то как они проводят время со своей семьей, которую ценят превыше всего, то как они празднуют личные и национальные праздники.

В то же время, ресторан устроен так, что вам будет комфортно и уютно сидеть в беседке и вы будете иметь возможность спокойно пообщаться со всеми.

Экзотическая кухня Вьетнама разнообразна и удивительна. Поесть змею в Нячанге — пожалуй, одно из самых интересных и самобытных действ, связанных с кулинарией. Кроме нового гастрономического опыта, ужин из змеи, по отзывам многих опробовавших его, укрепит иммунитет и зарядит энергией.

Программа тура:

Трансфер от отеля до деревни

Фотографирование с настоящей змеей

Ритуал с поеданием змеиного сердца и желчи

Обед с водкой и кровью змеи

Возвращение в отель