Спутник Н. проводит ещё 6 экскурсий

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Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нячанга
Экскурсия ⛳ в змеиную деревню, чтобы пройти самый запоминающийся вьетнамский ритуал - съедание змеиного сердца.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $55.2 за человека

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Змеиная деревня
Змеиная деревня
Вьетнам был и остается страной загадочной, с удивительными традициями и ритуалами, конечно же, особого внимания путешественников заслуживает экзотическая кухня 🥧 этой страны. Вам представляется возможность поесть змею в Нячанге – невероятный гастрономический опыт!
Пожалуй, ужин из змеи – самая экзотическая еда Вьетнама. Поесть змею в Нячанге, значит не просто получить новые вкусовые ощущения, а увидеть целый ритуал, основанный на древних традициях поддержания здоровья и долголетия.
Экзотическая кухня открывает нам не только новые вкусы, блюда и рецепты, но и позволяет узнать и увидеть культуру страны, распробовать не только блюдо, но сам Вьетнам.
Где же можно поесть змею в Нячанге?
Поездка в змеиную деревню очень отличается от привычных туристических шоу, которые набирают популярность в разных азиатских странах в последнее время. Вы посетите именно ресторан, в котором туристы редкие гости, а экзотическая кухня аутентична, ведь оценивают мастерство повара его же соплеменники.
Вам обязательно покажут настоящую кобру, именно ту, которую подадут на стол. При вас будет проведен ритуал приготовления традиционного напитка с кровью кобры, а также вы увидите еще трепещущее сердце змеи. А после того, как кровь змеи превращена в «вино», понадобиться немного времени: чтобы вы наконец смогли поесть змею в Нячанге.
Каждый элемент ритуала имеет свое значение, так, например, сердце змеи должен съесть мужчина, чтобы перенять силу, отвагу и мудрость кобры. Женщины тоже не останутся без внимания, для них экзотическая кухня Вьетнама приготовила настоящий рецепт, продлевающий молодость и красоту.
Когда завершена подготовительная часть вечера, то вы можете просто насладиться окружающей вас природой, побеседовать с друзьями или расспросить гида о Нячанге и стране.
За неторопливой беседой время пролетит быстро, и вот, перед вами уже первое блюдо вечера, а затем и второе, и третье, и четвертое. Поесть змею в Нячанге, значит попробовать разные блюда из кобры. Экзотическая кухня Вьетнама славится тем, что из одной змеи можно приготовить несколько вкусных и интересных блюд.
Обратите внимание, что место, куда вас привезут действительно не туристическое. Именно здесь можно поесть змею в Нячанге так, как это принято у самих вьетнамцев. Это не только экзотическая кухня, но и возможность увидеть жизнь людей, то как они проводят время со своей семьей, которую ценят превыше всего, то как они празднуют личные и национальные праздники.
В то же время, ресторан устроен так, что вам будет комфортно и уютно сидеть в беседке и вы будете иметь возможность спокойно пообщаться со всеми.
Экзотическая кухня Вьетнама разнообразна и удивительна. Поесть змею в Нячанге — пожалуй, одно из самых интересных и самобытных действ, связанных с кулинарией. Кроме нового гастрономического опыта, ужин из змеи, по отзывам многих опробовавших его, укрепит иммунитет и зарядит энергией.

Программа тура:

    Трансфер от отеля до деревни
    Фотографирование с настоящей змеей
    Ритуал с поеданием змеиного сердца и желчи
    Обед с водкой и кровью змеи
    Возвращение в отель
    Что входит
    • Трансфер из отелей Нячанга
    • Ритуал с коброй
    • Опытный русский и профессиональный гид, который на протяжении всего ритуала и обеда объясняет смысл происходящего
    • Водка со змеиной кровью, сердцем и желчью
    • 5-6 блюд, приготовленные из кобры
    • Бутылка минеральной воды
    • Комфортабельный микроавтобус с кондиционером
    Что не входит
    • Трансфер из отдельных отелей:
    • Из отеля Diamond Bay или Amiana - 10$
    • Из отеля Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай - 30$
    • Из отелей на пляже Зоклет — 50$
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Змеиная деревня
    Змеиная деревня
    Змеиная деревня
    Змеиная деревня

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Спутник Н.
    Спутник Н.
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