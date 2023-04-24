Джип-тур в каньоны реки Хашупсе — это экстремальное путешествие за потрясающей красоты картиной.
Скальные массивы каньона скрывают от посторонних глаз тенистые теснины, чащи и идеально чистую речную воду.
Эти живописные места являются очень популярными среди туристов, а фото каньона украшают не одну заставку. Каньоны Хашупсе — одно из красивейших мест, сохранившихся в первозданном виде и по сей день.
Скальные массивы каньона скрывают от посторонних глаз тенистые теснины, чащи и идеально чистую речную воду.
Эти живописные места являются очень популярными среди туристов, а фото каньона украшают не одну заставку. Каньоны Хашупсе — одно из красивейших мест, сохранившихся в первозданном виде и по сей день.
Ближайшие даты:
24
апр
апр
25
апр
апр
Что вас ожидает:
- Форелевое хозяйство
- Малый каньон Хашупсе
- Большой каньон
- Белые скалы
- Смотровая площадка «Я люблю Гагру», подвесная балка
- Площадь Гагарина — фонтан «Три грации», универмаг «Жоэквара», ж/д станция «Абаата»
- Замок принца Ольденбургского
- Пансионат «Скала» и верхняя станция канатки
- Колоннада
- Зимний театр
- Парк Принца Ольденбургского
- Ресторан «Гагрипш»
- Бзыпский храм
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Старинный Немецкий мост, конюшня
- «Абхазский дворик»
- Стеклянный мост через реку Бзыбь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Каньоны Хашупсе считаются одними из самых впечатляющих и захватывающих каньонов в регионе. Добраться туда можно по грунтовой дороге в долине горной реки, через аутентичные деревни и села, где в полях пасутся коровы и лошади, летом в садах зреют персики, а осенью — фейхоа, мандарины и хурма.
- Дорога к Каньону проходит через густые заросли самшита, поросшего мхом, по узким каменистым тропам. Весной Большой каньон Хашупсе доступен на сапборде — вода спокойная, во второй половине лета и осенью гидрокостюм не нужен, так как вода прогревается до комфортной температуры.
- После прогулки по каньону мы посетим Белые скалы на берегу моря. Прогуляемся по заброшенным дворцам, царским дачам и санаториям в Старой Гагре. Затем направимся в «Абхазский дворик», на пути к которому поднимемся в Бзыпский храм, покормим животных, увидим водопад «Девичьи слезы». Также мы пройдемся по старинному немецкому мосту, на противоположной стороне которого расположена конюшня, где можно прокатиться верхом. Помимо этого вас ждут качели над рекой и стеклянный мост.
Важно знать:
- Обязательно возьмите с собой купальник, обувь и полотенце.
- Отправляться на экскурсию нужно в удобной обуви на плоской подошве.
- На всех локациях спокойно гуляете и делаете фото, никто никуда не торопит.
- Делаю красивые фото, фото на камеру 360.
- При желании — пикник, кофе в турке, кальян в живописных местах.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля/в отель
- Помощь в прохождении границы
- Авто/пешее сопровождение, помощь в преодолении маршрута (по необходимости)
- Экскурсии по местам посещения
- Кофе в турке, кальян (по желанию), инвентарь для пикника
- Помощь в фото- и видеосъемке, фото 360
- Wi-Fi в Абхазии
- Что не входит
- Трансфер из Красной поляны
- Сочи — +1500 руб. в каждую сторону
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гид заберет вас с места вашего проживанияЗавершение: Гид отвезет вас по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, после бронирования свяжитесь с гидом по указанному в брони номеру.
- При необходимости детского кресла — укажите в сообщении. Также прошу написать если если имеются особые предпочтения по поездке
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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