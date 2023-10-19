После завтрака отправляемся на винодельню «Мейсари» у предгорья Большого Кавказа.

По дороге посетим небольшой город Шемаха — столицу древнего Азербайджана, центр ковроткачества и родину многих философов и астрономов, медиков и поэтов. Вы узнаете, какое отношение в этому селению имела Шамаханская царица из сказок Пушкина. Также заглянем в городок Лагич, на чьих улочках расположены мастерские ремесленников.

По прибытии прогуляемся по просторным виноградникам и полюбуемся грациозными чёрными лебедями на озере. Водном из самых больших в стране погребов вы познакомитесь с особенностями хранения вина и продегустируете продукцию первой компании в Азербайджане, получившей сертификат ЕС. Здесь же вас ждёт обед традиционными блюдами.

Затем направляемся в Габалу (около 2 часов пути), которую часто называют азербайджанской Швейцарией. Она окружена живописными горными вершинами и каштановыми лесами, богата бурными реками и водопадами. Когда-то здесь гулял сам Александр Дюма. Разместимся в отеле у подножья Большого Кавказского хребта недалеко от горнолыжного курорта. Готовьте ваши камеры: лавандовые поля тут потрясающие! Вечером поужинаем в национальном ресторане, чьи люля-кебабы считаются лучшими в районе.