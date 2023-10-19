Увидеть местную Швейцарию, познакомиться с эклектичной столицей и насладиться вкусами
Мы спустимся в погреба виноделен, которые совмещают лучшие европейские традиции и особенности местной природы, и вы попробуете творения настоящих мастеров. Увидите доисторические наскальные рисунки, марсианские гейзеры и вдохнёте аромат лавандовых полей.
А желающие отведают сочные кебабы и саджи из говядины и баранины, всевозможные виды плова и пахлаву, тающую во рту.
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Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Программа тура по дням
Экскурсия по Баку и ужин в аутентичном ресторане
Встречаемся и после размещения в отеле отправляемся знакомиться со столицей Азербайджана вместе с гидом-историком. Прогуляемся по улочкам старого города, увидим символ города — Девичью башню — и Дворец ширваншахов. Полюбуемся необычной архитектурой Музея ковров и Центра им. Гейдара Алиева, спроектированного легендарной Захой Хадид. Пройдёмся вдоль побережья по Бакинскому приморскому бульвару, огни подсветки которого создают праздничную атмосферу.
Во время ужина вы ещё больше ощутите флёр восточной сказки: ресторан-музей национальной кухни «Ширваншах» расположен в здании 19-го века и декорирован массивными деревянными дверьми, старинной мебелью и коврами.
Шемаха и Лагич, визит на винодельню «Мейсари», Габала
После завтрака отправляемся на винодельню «Мейсари» у предгорья Большого Кавказа.
По дороге посетим небольшой город Шемаха — столицу древнего Азербайджана, центр ковроткачества и родину многих философов и астрономов, медиков и поэтов. Вы узнаете, какое отношение в этому селению имела Шамаханская царица из сказок Пушкина. Также заглянем в городок Лагич, на чьих улочках расположены мастерские ремесленников.
По прибытии прогуляемся по просторным виноградникам и полюбуемся грациозными чёрными лебедями на озере. Водном из самых больших в стране погребов вы познакомитесь с особенностями хранения вина и продегустируете продукцию первой компании в Азербайджане, получившей сертификат ЕС. Здесь же вас ждёт обед традиционными блюдами.
Затем направляемся в Габалу (около 2 часов пути), которую часто называют азербайджанской Швейцарией. Она окружена живописными горными вершинами и каштановыми лесами, богата бурными реками и водопадами. Когда-то здесь гулял сам Александр Дюма. Разместимся в отеле у подножья Большого Кавказского хребта недалеко от горнолыжного курорта. Готовьте ваши камеры: лавандовые поля тут потрясающие! Вечером поужинаем в национальном ресторане, чьи люля-кебабы считаются лучшими в районе.
Посещение винзавода «Салаван», возвращение в Баку
Сегодня у вас есть выбор, как провести утро: можно порелаксировать у бассейна с видом на горы или прокатиться по канатной дороге, чтобы выпить ароматный кофе, любуясь панорамой долины. Самые смелые могут заказать поездку на багги по сухой горнолыжной трассе.
В 12:30 снова в путь! Едем в долину Савалан, где расположен одноимённый винзавод. Мы спустимся в его подвалы в сопровождении эксперта, увидим процесс производства вина и дистиллятов и попробуем творения совместной работы итальянских и азербайджанских специалистов. А после вы отведаете томлёного ягнёнка — пальчики оближешь!
Затем вернёмся в Баку в уже знакомый отель. Вечером в известном ресторане вы насладитесь кухней прибрежного региона и рыбными блюдами.
Гобустанский заповедник и обед на берегу Каспийского моря
В этот день исследуем окрестности столицы: утром направляемся в сторону Гобустанского заповедника, где сохранились древние наскальные рисунки. Вы рассмотрите петроглифы, увидите древние стоянки Апшеронского полуострова и полюбуетесь завораживающим видом на Каспий. Место также знаменито грязевыми вулканами — вас ждёт инопланетный пейзаж с «булькающими» сопками, которые можно будет даже потрогать.
После национального обеда в аутентичном ресторанчике на берегу Каспийского моря отправляемся в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Баку, аэропорт, 14:40Завершение: Баку, аэропорт, 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.