Каждый день. Время отправления 06:00 +\- 1 час по желанию туристов

Албания - нераскрытая жемчужина туристической Европы, страна длинных пустынных пляжей, древних...

Албания – нераскрытая жемчужина туристической Европы, страна длинных пустынных пляжей, древних античных городов и архаичных деревень, где нередко можно встретить жителей, одетых в национальные костюмы.

Вдоль прямых автобанов страны рассыпались разноцветные домики, среди которых можно увидеть православные и католические храмы, а также мечети.

Все это придает пейзажу неповторимый колорит.
Из Будвы в Албанию
Из Будвы в Албанию
Из Будвы в Албанию
Из Будвы в Албанию
Из Будвы в Албанию
Из Будвы в Албанию
Из Будвы в Албанию

Что вас ждет:

  • Албания – нераскрытая жемчужина туристической Европы, страна длинных пустынных пляжей, древних античных городов и архаичных деревень, где нередко можно встретить жителей, одетых в национальные костюмы. Вдоль прямых автобанов страны рассыпались разноцветные домики, среди которых можно увидеть православные и католические храмы, а также мечети.
  • Все это придает пейзажу неповторимый колорит. В городе Шкодар мы посетим древнюю иллирийскую крепость Розаффа, которую заложили еще в III веке до н. э. С крепостной стены Розаффы открывается панорамный вид на албанскую часть Скадарского озера и долины рек Буна и Дина.
  • Далее наш путь лежит в столицу Албании город Тирану, где мы посетим главную площадь города- площадь Скандербека, поднимемся на смотровую площадку, расположенную на крыше «Небесной Башни», самого высокого небоскреба Тираны, а также посетим крупнейший в Албании торговый центр «Восточные Ворота» в котором находятся бутики многих известных производителей одежды и обуви.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Албания
€175

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автомобиле с кондиционером
  • Услуги русскоязычного гида
  • Страховка от позднего возвратат
Что не входит
  • Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
  • Питание (по желанию)
  • Входные билеты в музеи (по желанию)
  • Туристические сборы и таксы
  • Платная парковка (обязательно)
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 06:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день. Время отправления 06:00 +\- 1 час по желанию туристов

Applicon T.
Applicon T.
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