Будва – центр туристической и курортной жизни Черногории, который имеет удивительную и очень долгую историю 📖 прошлое

Город Будва был основан зятем богини Афродиты. Его история берет начало с тех времен, когда на эти земли заселяли иллирийцы, затем завоевывали римляне, славяне и финикийцы. История города настолько значима, что у Будвы есть своя летопись, которая храниться в библиотеке старого города.

Мы прогуляемся по крепостной стене, возле церкви Святого Иоанна, пройдемся по Цитадели и увидим руины римских терм. Мы посетим и узнаем историю храмов, расположенных в старом городе.

Легенды и обычаи

На протяжении всей экскурсии 🧭 гид расскажет о легендах города, современных обычаях черногорцев и об истории Старого града и Будвы. Маршрут пройдет по старому городу до пляжа Могрен.

Важная информация: Экскурсия ⛳ пешеходная, можно с детьми. Мы будем заходить в храмы, поэтому лучше выбрать одежду, покрывающую колени и плечи.