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Будва: старый город

Chernyshev
Chernyshev – Гид из Будвы
Будва: старый город
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €35 за экскурсию

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Будва: старый город
Будва: старый город

Что вы увидите

  • Церковь Святой Марии ин Пунта
  • Церковь Святого Иоанна Крестителя
  • Церквь Святой Троицы
  • Стари град
  • Вид на старый город
  • Статую гимнастки
Будва – центр туристической и курортной жизни Черногории, который имеет удивительную и очень долгую историю 📖 прошлое
Город Будва был основан зятем богини Афродиты. Его история берет начало с тех времен, когда на эти земли заселяли иллирийцы, затем завоевывали римляне, славяне и финикийцы. История города настолько значима, что у Будвы есть своя летопись, которая храниться в библиотеке старого города.
Мы прогуляемся по крепостной стене, возле церкви Святого Иоанна, пройдемся по Цитадели и увидим руины римских терм. Мы посетим и узнаем историю храмов, расположенных в старом городе.
Легенды и обычаи
На протяжении всей экскурсии 🧭 гид расскажет о легендах города, современных обычаях черногорцев и об истории Старого града и Будвы. Маршрут пройдет по старому городу до пляжа Могрен.
Важная информация: Экскурсия ⛳ пешеходная, можно с детьми. Мы будем заходить в храмы, поэтому лучше выбрать одежду, покрывающую колени и плечи.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в музеи и Цитадель (2 евро)
Начало
🚩 TQ Plaza (ТЦ Плаза), Будва
Место завершения
🏁 Mogren beach
Будва: старый город
Будва: старый город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Chernyshev
Chernyshev
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