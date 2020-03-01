Николай проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Панорамы Будвы

Как прекрасна Будванская Ривьера в лучах восходящего солнца! Выехав из города ранним утром, мы остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться пейзажами Будвы. У реки Церноевича сделаем несколько фото-пауз — по желанию вы сможете за дополнительную плату прокатиться на лодочке по речным каналам.

Цетинский монастырь и его реликвии

Дальше мы отправимся в Цетинье — бывшую столицу Черногории. После прогулки по улицам города посетим знаменитый монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, где можно приложиться к величайшим православным святыням: нетленной длани Иоанна Крестителя и частицам Животворящего Креста Господня.

Черногорский Олимп

Следующий пункт маршрута — национальный парк Ловчен: по серпантину мы поднимемся к самой вершине, откуда открывается вид на многие мили вокруг. Здесь же находится мавзолей Петра Негоша — я расскажу о личности этого правителя. Вы также посетите его родную деревню Негуши и попробуете у одного из жителей местные деликатесы: пршут, сыры, вина, ракия и наливки — отличные сувениры для близких!

Котор и Пераст

Спустимся вниз, к старому городу Котор — на пути встретится множество обзорных площадок, а сам городок порадует вас уютными улицами и средневековой атмосферой. Мы пройдем от Главных ворот до Южных и Северных, захватив основные достопримечательности — о каждой расскажу и поделюсь любопытными историями.

Его сосед Пераст называют городом миллионеров: вы прогуляетесь по главной улице у самого моря и сделаете лучшие кадры. По желанию можно уплыть с местными лодочниками на рукотворный остров Богородицы и насладиться видом вечернего города.