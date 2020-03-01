Николай проводит ещё 1 экскурсию

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Посетить Цетинье и монастырь, пройти по уютным улочкам Котора и Пераста и подняться на гору Ловчен

Николай
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Николай – ваш гид
Заповедные горы парка Ловчен, синие воды Боко-Которского залива, реликвии Цетинского монастыря — вам предстоит исследовать самые интересные места Черногории и раскрыть её характер.

Вы насладитесь панорамами с обзорных площадок, прочувствуете итальянскую атмосферу городков Монтенегро, а в деревне Негуши попробуете местные деликатесы.
240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в Будве, Tre Canne Hotel
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Душа Черногории
Душа Черногории

Что вас ожидает

Панорамы Будвы
Как прекрасна Будванская Ривьера в лучах восходящего солнца! Выехав из города ранним утром, мы остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться пейзажами Будвы. У реки Церноевича сделаем несколько фото-пауз — по желанию вы сможете за дополнительную плату прокатиться на лодочке по речным каналам.

Цетинский монастырь и его реликвии
Дальше мы отправимся в Цетинье — бывшую столицу Черногории. После прогулки по улицам города посетим знаменитый монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, где можно приложиться к величайшим православным святыням: нетленной длани Иоанна Крестителя и частицам Животворящего Креста Господня.

Черногорский Олимп
Следующий пункт маршрута — национальный парк Ловчен: по серпантину мы поднимемся к самой вершине, откуда открывается вид на многие мили вокруг. Здесь же находится мавзолей Петра Негоша — я расскажу о личности этого правителя. Вы также посетите его родную деревню Негуши и попробуете у одного из жителей местные деликатесы: пршут, сыры, вина, ракия и наливки — отличные сувениры для близких!

Котор и Пераст
Спустимся вниз, к старому городу Котор — на пути встретится множество обзорных площадок, а сам городок порадует вас уютными улицами и средневековой атмосферой. Мы пройдем от Главных ворот до Южных и Северных, захватив основные достопримечательности — о каждой расскажу и поделюсь любопытными историями.
Его сосед Пераст называют городом миллионеров: вы прогуляетесь по главной улице у самого моря и сделаете лучшие кадры. По желанию можно уплыть с местными лодочниками на рукотворный остров Богородицы и насладиться видом вечернего города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Обед и личные расходы оплачиваются отдельно.
  • Трансфер из Будвы, Бечичи и Рафаиловичи входит в стоимость экскурсии. Также можно за дополнительную плату заказать трансфер из других городов Черногории: Котор — 20€, Пераст — 30€, Тиват — 30€, Муо и Прчань — 30€, Бар — 40€, Луштица — 60€, Герцер-Нови — 70-90€. Плата делится между всеми путешественниками из этого города.
  • Стоимость лодочки до острова Богородицы — 5 €/чел.
Душа Черногории
Душа Черногории
Душа Черногории
Душа Черногории
Душа Черногории
Душа Черногории
Душа Черногории
Душа Черногории
Душа Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Будве, Tre Canne Hotel.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Много путешествую и работаю в туризме. Более 10 лет прожил в Таиланде на острове Пхукет. Уже два сезона живем в Черногории, и она нам очень нравится. Решили проводить экскурсии и тут!
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