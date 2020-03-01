Евгений проводит ещё 11 экскурсий

Что вас ожидает

Хорватские пейзажи и улочки Дубровника

Мы проедем по всему Боко-Которскому заливу до приграничного Герцег-Нови и дальше — до колоритного, наполненного средневековой атмосферой, застывшего во времени Дубровника. Здесь вы прогуляетесь по аутентичным улицам Старого города, полюбуетесь хорватскими пейзажами с крепостных стен и осмотрите ключевые достопримечательности — ратушу, доминиканский монастырь, церковь святого Игнатия, знакомую поклонникам «Игры престолов», и многое другое. Мы доберемся до стоянки круизных лайнеров и Стены желаний, поднимемся на крепость Форт Империал с потрясающим видом на Дубровник. Кроме того, вы сможете прокатиться на канатной дороге, устроить шоппинг в местном торговом центре или просто погрузиться в культуру Хорватии на древних улицах.

Дополнительно: необычные окрестности Дубровника

Если после прогулки по Старому городу у нас останутся время и силы, мы можем, по вашему желанию, продолжить путешествие и разведать окрестности Дубровника. Например, посетим волшебный сад — 500-летний дендрарий Трстено, где вы увидите растения со всех уголков всего мира, узнаете историю этого места и отыщете живописные локации «Игры Престолов». С ценителями свежайших морепродуктов мы отправимся на устричную ферму в Мали Стон, чтобы отведать только что выловленных из моря устриц. Или сможем посетить всемирно известный «Дом Капитана» и осмотреть крепостную стену Мали, которая уступает габаритами лишь Великой Китайской стене.

На обратном пути заглянем в магазин такс-фри, а после, вернувшись в Черногорию, пересечем Боко-Которский залив на паромной переправе Каменари-Лепетане.