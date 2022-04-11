Что вас ожидает

История и культура страны-соседа

Переправившись через Боко-Которский залив на пароме, мы возьмём курс на горный массив Ориен, вдоль которого тянется граница Черногории с Босницей и Герцеговиной. Я расскажу вам о непростом прошлом страны пососедству. Её жители ещё в раннехристианскую эпоху крестились в Петропавловском монастыре, где вы побываете. А в другой обители под названием Тврдош, возведённой правителями Византии, постригся в монахи святой Василий Острожский. Вы увидите одну из немногих сохранившихся станций голубиной почты, при желании посетите историко-этнографический музей и окажетесь в культурном центре восточной Герцеговины — Требинье.

Требинье — контрастный город

Вы убедитесь в том, насколько Требинье многогранен. Здесь рядом расположены католический собор, мечеть Осман-паши и православный храм, а старая архитектура запросто соседствует с новой. Вы подниметесь на смотровую площадку на холме Црквине, на которой возвышается Благовещенская церковь — Герцеговинская Грачаница с могилой великого сербского поэта Йована Дудича. С высоты увидите, как через реку Требешница изящно перекинут мост Арсланагича, и, пленённые этой панорамой, отправитесь на площадь столетних платанов. А венцом экскурсии станет дегустация местного вина в частном хозяйстве, где вы сможете попробовать и купить не только традиционные вина, но и ликёры и ракию.

Организационные детали