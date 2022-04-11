Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины

Отправиться навстречу истории, храмам и вину прекрасной страны пососедству

Индивидуальная
Из Черногории рукой подать до ещё одного если не райского, то невероятно идилличного и прекрасного уголка — Боснии и Герцеговины.

Вы полюбуетесь горными массивами на границе, увидите монастыри, в которых зарождалось христианство в этих краях.

А после окажетесь в городе Требинье, где познаете его контрасты, истории прошлого и вкус местного вина.
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
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Что вас ожидает

История и культура страны-соседа

Переправившись через Боко-Которский залив на пароме, мы возьмём курс на горный массив Ориен, вдоль которого тянется граница Черногории с Босницей и Герцеговиной. Я расскажу вам о непростом прошлом страны пососедству. Её жители ещё в раннехристианскую эпоху крестились в Петропавловском монастыре, где вы побываете. А в другой обители под названием Тврдош, возведённой правителями Византии, постригся в монахи святой Василий Острожский. Вы увидите одну из немногих сохранившихся станций голубиной почты, при желании посетите историко-этнографический музей и окажетесь в культурном центре восточной Герцеговины — Требинье.

Требинье — контрастный город

Вы убедитесь в том, насколько Требинье многогранен. Здесь рядом расположены католический собор, мечеть Осман-паши и православный храм, а старая архитектура запросто соседствует с новой. Вы подниметесь на смотровую площадку на холме Црквине, на которой возвышается Благовещенская церковь — Герцеговинская Грачаница с могилой великого сербского поэта Йована Дудича. С высоты увидите, как через реку Требешница изящно перекинут мост Арсланагича, и, пленённые этой панорамой, отправитесь на площадь столетних платанов. А венцом экскурсии станет дегустация местного вина в частном хозяйстве, где вы сможете попробовать и купить не только традиционные вина, но и ликёры и ракию.

Организационные детали

  • Трансфер оплачивается дополнительно: автомобиль до 3-х пассажиров — 100 евро, минивен на 7 пассажиров — 150 евро.
  • Входные билеты, обед и дегустация оплачиваются отдельно.
  • При посещении храмов должны быть покрыты грудь, колени и плечи.
  • Не забудьте взять паспорт!

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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