Евгений проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Требинье: самый солнечный город Черногории

Первым пунктом нашего маршрута станет город со средиземноморским климатом и архитектурой, присущей Адриатическому побережью. Здесь нет моря, зато много виноградников, православный храм Херцеговача Грацаница и некогда самое большое кафе в Югославии — «Под платанами». Вы прогуляетесь по Старому городу, отведаете сочный мясной бурек и взглянете на Требинье с высоты птичьего полета, где стоит копия Косовского храма. За чертой города остановимся ради снимков у водяных мельниц, которые орошают виноградники. Прямо в центре города я покажу вам место, где вы сможете купить самый вкусный и дешевый сыр на местном рынке. А в самой известной в Требинье кондитерской вас будет ждать ассортимент из более чем 60 видов чудесного мороженого.

Монастырь Тврдош

В 5 километрах от Требинье находится главная православная святыня Герцеговины — монастырь Тврдош с огромной винодельней, куда мы и отправимся после прогулки по городу. Вокруг — фруктовые сады, пасеки, виноградники, река Требешница и потрясающей красоты церковь. При желании можно будет продегустировать и купить вино, мед и церковные сувениры. А по пути я расскажу вам об истории и значении этой обители.

Аквапарк и парк развлечений Град Сунца

Пока ваши дети будут резвиться в парке развлечений, вы сможете выпить кофе и перекусить в припарковом ресторане. На огромной территории парка находится множество детских площадок, а в парке динозавров игрушечные экспонаты можно будет не только потрогать, но и залезть на них. Открытый аквапарк и бассейны, а также тематические фонтаны — лучшие на всех Балканах — принесут радость и взрослым, и детям любого возраста.