Евгений проводит ещё 3 экскурсии

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Город Требинье, монастырь Тврдош и парки развлечений

Евгений
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Евгений – ваш гид
Маршрут этой экскурсии разработан специально для семей с детьми.

Вы познакомитесь с самым солнечным городом Черногории, отведаете мороженое в знаменитой местной кондитерской, взглянете на окрестности Требинье со смотровой площадки.

Осмотрите главную православную святыню Герцеговины и посетите винодельню.

А в завершение вас будут ждать всевозможные виды развлечений в парке Град Сунца, а также дино- и аквапарке.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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В Боснию и Герцеговину с детьми
В Боснию и Герцеговину с детьми

Что вас ожидает

Требинье: самый солнечный город Черногории
Первым пунктом нашего маршрута станет город со средиземноморским климатом и архитектурой, присущей Адриатическому побережью. Здесь нет моря, зато много виноградников, православный храм Херцеговача Грацаница и некогда самое большое кафе в Югославии — «Под платанами». Вы прогуляетесь по Старому городу, отведаете сочный мясной бурек и взглянете на Требинье с высоты птичьего полета, где стоит копия Косовского храма. За чертой города остановимся ради снимков у водяных мельниц, которые орошают виноградники. Прямо в центре города я покажу вам место, где вы сможете купить самый вкусный и дешевый сыр на местном рынке. А в самой известной в Требинье кондитерской вас будет ждать ассортимент из более чем 60 видов чудесного мороженого.

Монастырь Тврдош
В 5 километрах от Требинье находится главная православная святыня Герцеговины — монастырь Тврдош с огромной винодельней, куда мы и отправимся после прогулки по городу. Вокруг — фруктовые сады, пасеки, виноградники, река Требешница и потрясающей красоты церковь. При желании можно будет продегустировать и купить вино, мед и церковные сувениры. А по пути я расскажу вам об истории и значении этой обители.

Аквапарк и парк развлечений Град Сунца
Пока ваши дети будут резвиться в парке развлечений, вы сможете выпить кофе и перекусить в припарковом ресторане. На огромной территории парка находится множество детских площадок, а в парке динозавров игрушечные экспонаты можно будет не только потрогать, но и залезть на них. Открытый аквапарк и бассейны, а также тематические фонтаны — лучшие на всех Балканах — принесут радость и взрослым, и детям любого возраста.

Организационные детали

  • Если экскурсия проходит на вашем транспорте, вы забираете меня в Петроваце или Будве.
  • Если вы без транспорта, я его организую: в этом случае к стоимости экскурсии добавятся затраты на топливо, парковку и услуги водителя (+80€ для 1-3 человек, +120€ для 4-6 человек).
  • Если место вашего пребывания не по пути следования маршрута, то за дополнительную плату я могу организовать трансфер. Если вас нужно забрать по маршруту следования, никаких доплат за трансфер нет.
  • Прошу заранее указывать место/город вашего пребывания для расчета трансфера.
  • Аквапарк работает только в летние месяцы, а детский парк развлечений и динозавропарк работают круглый год.
  • Дополнительные расходы: вход в аквапарк 10 €/чел (дети до 7 лет — бесплатно); динопарк 5 € /чел (дети до 7 лет бесплатно); всевозможные обеды и перекусы; дегустация вина в монастыре и винодельне Тврдош 5 €/чел.
В Боснию и Герцеговину с детьми
В Боснию и Герцеговину с детьми
В Боснию и Герцеговину с детьми
В Боснию и Герцеговину с детьми
В Боснию и Герцеговину с детьми
В Боснию и Герцеговину с детьми
В Боснию и Герцеговину с детьми
В Боснию и Герцеговину с детьми
В Боснию и Герцеговину с детьми
В Боснию и Герцеговину с детьми
В Боснию и Герцеговину с детьми
В Боснию и Герцеговину с детьми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
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Евгений проводит ещё 3 экскурсии

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