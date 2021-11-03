во вторник, пятницу и воскресенье в 01:00

Экскурсия понравилась, но нужно быть готовыми к длительному трансферу. С учётом блок-постов время в пути из Шарма в Каир почти 8,5-9 часов. Итого экскурсия составила 26 часов(при этом меня из микроавтобуса для развоза по отелям первую привезли в отель) Пирамиды,конечно,грандиозны, но информации о них от гида было мало. Да и в Каирском музее информации минимум, народа очень много (в пн 1.11.21). Экскурсия проходит на большом комфортабельном автобусе, берите подушки на плечи,иначе сложно. Сопровождающие русскоговорящие и не только, очень адекватные внимательные ребята. Вкусный обед. Спасибо всей команде! И присоединюсь к предыдущему отзыву, магазины папируса и масел можно исключить для экономии времени, на заметку в Шарме в таких же магазинах интереснее проводят презентации.