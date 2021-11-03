во вторник, пятницу и воскресенье в 01:00

Автобусная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир

Увидеть Египетские пирамиды и сокровища фараонов, открывая тысячелетнюю историю

4
2 отзыва
Это классическая экскурсия с побережья Красного моря в Каир, крупнейший город Африки.

В группе до 45 человек с русскоговорящим гидом вы посетите Каирский музей: полюбуетесь древним искусством и представите, как жили фараоны.

В Гизе исполните мечту увидеть Пирамиды и Сфинкса.

Также в программе прогулка на лодке по Нилу, фабрика папируса и музей парфюмерии.
Автобусная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
Автобусная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
Автобусная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
Автобусная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
Автобусная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
Автобусная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
Автобусная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
Автобусная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
Автобусная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир

Что вас ожидает

Ночная дорога будет комфортной — наши автобусы оборудованы раскладывающимися сидениями. В Каире вас встретит наш гид и покажет все главные чудеса огромного города контрастов.

  • Каирский музей — национальная сокровищница, в залах которой собрано более 150 тысяч экспонатов! Вы рассмотрите ключевые из них, погрузитесь во времена правления величайших фараонов и узнаете историю музея. Увидите маску Тутанхамона, саркофаги, гигантские статуи, золотые украшения и трон, а еще, если захотите, заглянете в зал мумий.
  • Прогулка по Нилу на лодке: по желанию вы отправитесь в плавание по великой реке, чтобы увидеть роскошные дворцы и отели Каира.
  • Фабрика папируса: её сотрудники расскажут об изготовлении древней бумаги и об искусных писцах, а после вы сможете купить сувениры с папирусом.
  • Египетские пирамиды и сфинкс. Одна из самых известных достопримечательностей мира находится в Гизе, пригороде Египта. Здесь вы буквально прикоснетесь к далекой эпохе, услышите о строительстве, назначении и особенностях пирамид.

А еще перед обратной дорогой в программе музей парфюмерии и масел с его чарующими ароматами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе (с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями) в группе до 45 человек
  • Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 01:00-02:00 в зависимости от расположения вашего отеля. Возвращение в отель около полуночи.
  • Будьте готовы к долгой дороге (расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира 500 км, около 6 часов). По пути туда будет остановка для завтрака.

Что включено в стоимость

  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождающего по дороге и русскоговорящего гида из нашей команды
  • Входные билеты в Каирский музей, на территорию комплекса пирамид и к Сфинксу
  • Обед (шведский стол в ресторане)

Что не включено в стоимость

  • Входные билеты внутрь Пирамид (по желанию) — 25$
  • Посещение музея мумий (по желанию) — 13$
  • Прогулка на Нилу на лодке (по желанию) — 10$
  • Напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник, пятницу и воскресенье в 01:00

Карим
Карим
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
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2 настоящих отзыва от туристов

Ekaterina
3 ноя 2021
Экскурсия понравилась, но нужно быть готовыми к длительному трансферу. С учётом блок-постов время в пути из Шарма в Каир почти 8,5-9 часов. Итого экскурсия составила 26 часов(при этом меня из микроавтобуса для развоза по отелям первую привезли в отель) Пирамиды,конечно,грандиозны, но информации о них от гида было мало. Да и в Каирском музее информации минимум, народа очень много (в пн 1.11.21). Экскурсия проходит на большом комфортабельном автобусе, берите подушки на плечи,иначе сложно. Сопровождающие русскоговорящие и не только, очень адекватные внимательные ребята. Вкусный обед. Спасибо всей команде! И присоединюсь к предыдущему отзыву, магазины папируса и масел можно исключить для экономии времени, на заметку в Шарме в таких же магазинах интереснее проводят презентации.
Б
1 ноя 2021
Не надо излишнее навязывание услуг по посещению магазинов папируса и масел. Отнимает много времени, могли бы приехать раньше, а не в 3-4 часа ночи!

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