во вторник, пятницу и воскресенье в 01:00

Что вас ожидает

Ночная дорога будет комфортной — наши автобусы оборудованы раскладывающимися сидениями. В Каире вас встретит наш гид и покажет все главные чудеса огромного города контрастов.

Каирский музей — национальная сокровищница, в залах которой собрано более 150 тысяч экспонатов! Вы рассмотрите ключевые из них, погрузитесь во времена правления величайших фараонов и узнаете историю музея. Увидите маску Тутанхамона, саркофаги, гигантские статуи, золотые украшения и трон, а еще, если захотите, заглянете в зал мумий.

— национальная сокровищница, в залах которой собрано более 150 тысяч экспонатов! Вы рассмотрите ключевые из них, погрузитесь во времена правления величайших фараонов и узнаете историю музея. Увидите маску Тутанхамона, саркофаги, гигантские статуи, золотые украшения и трон, а еще, если захотите, заглянете в зал мумий. Прогулка по Нилу на лодке : по желанию вы отправитесь в плавание по великой реке, чтобы увидеть роскошные дворцы и отели Каира.

: по желанию вы отправитесь в плавание по великой реке, чтобы увидеть роскошные дворцы и отели Каира. Фабрика папируса : её сотрудники расскажут об изготовлении древней бумаги и об искусных писцах, а после вы сможете купить сувениры с папирусом.

: её сотрудники расскажут об изготовлении древней бумаги и об искусных писцах, а после вы сможете купить сувениры с папирусом. Египетские пирамиды и сфинкс. Одна из самых известных достопримечательностей мира находится в Гизе, пригороде Египта. Здесь вы буквально прикоснетесь к далекой эпохе, услышите о строительстве, назначении и особенностях пирамид.

А еще перед обратной дорогой в программе музей парфюмерии и масел с его чарующими ароматами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе (с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями) в группе до 45 человек

Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 01:00-02:00 в зависимости от расположения вашего отеля. Возвращение в отель около полуночи.

Будьте готовы к долгой дороге (расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира 500 км, около 6 часов). По пути туда будет остановка для завтрака.

Что включено в стоимость

Транспортное обслуживание

Услуги сопровождающего по дороге и русскоговорящего гида из нашей команды

Входные билеты в Каирский музей, на территорию комплекса пирамид и к Сфинксу

Обед (шведский стол в ресторане)

Что не включено в стоимость