Вы сможете поиграть с дельфином, погладить его и даже поцеловать. Стоимость услуги «контакт с дельфином» такая же, как и у плавания с дельфинами.
Во время плавания, команда профессиональных операторов произведут фото и видео съёмку этого незабываемого для Вас события. Фотографии 📸 можно просмотреть после купания и выбрать понравившиеся. Видеосъемка доставляется в отель 🏨.
Правила плаванья с дельфинами:
К плаванию с дельфинами не допускаются дети младше 3-х лет;
Дети старше 3-х лет допускаются к плаванию с дельфинами, только в сопровождении взрослого умеющего плавать человека и только в спасательном жилете (оплата изымается за две персоны);
К плаванию с дельфинами не допускаются беременные женщины;
Дети с особенностями развития и заболеваниями двигательного аппарата допускаются к плаванию с дельфинами только в спасательных жилетах и в сопровождении умеющего плавать взрослого человека;
При возникновении форс мажорных обстоятельств слушайте пожалуйста тренера и выполняйте его требования, это в целях вашей же безопасности;
Волосы должны быть аккуратно собраны;
До входа в бассейн, Вы должны снять все украшения (кольца, серьги, браслеты и т. д. ), чтобы не поранить дельфинов;
Перед погружением в бассейн необходимо принять душ и наденьте купальный костюм, затем надеть гидрокостюм и сменную обувь;
Используйте сменную обувь сразу после душа, вплоть до входа в бассейн;
Возьмите с собой полотенце и идите к бассейну (полотенце выдаётся без дополнительной оплаты);
В случае отказа от купания после внесения оплаты деньги возвращаются только если клиент ещё не зашел в воду. Однако если Вы или Ваш ребенок передумали уже в бассейне, дельфинарий не возмещает оплату. В этой ситуации сотрудники дельфинария предлагают сеанс плавания кому-либо из родственников клиента, а также сеанс контакта с дельфином с помоста или фотосессию 📷 рядом с бассейном. Так или иначе, мы делаем всё возможное, чтобы Вы остались довольны.
Важная информация:
Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, удобную обувь, тёплая одежда зимой.
Что входит
Трансфер в современном автобусе с кондиционером и с туалетом
Входной билет в Дельфинарий на плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами.
Что не входит
Дополнительные расходы, не входящие в программу
Личные расходы
Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.