Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха

Подарите себе и своим близким незабываемые минуты.



Погрузитесь в океан положительных эмоций и детского восторга.



Прикоснитесь к чуду и почувствуйте гармонию с дикой природой.



Программа плавания включает в себя танец 💃 с дельфином (держась за грудные плавники), проезд с дельфином (держась за спинной плавник) и непосредственно тесный контакт с дельфином.



Тем, кто не хочет заходить в воду, Дельфинарий предлагает пообщаться с дельфинами с помоста.