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Плавание с дельфинами

4.9
8 отзывов
Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Подарите себе и своим близким незабываемые минуты.

Погрузитесь в океан положительных эмоций и детского восторга.

Прикоснитесь к чуду и почувствуйте гармонию с дикой природой.

Программа плавания включает в себя танец 💃 с дельфином (держась за грудные плавники), проезд с дельфином (держась за спинной плавник) и непосредственно тесный контакт с дельфином.

Тем, кто не хочет заходить в воду, Дельфинарий предлагает пообщаться с дельфинами с помоста.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $65 за человека

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Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами

Что вы увидите

  • Дельфинарий

Что вас ожидает:

  • Вы сможете поиграть с дельфином, погладить его и даже поцеловать. Стоимость услуги «контакт с дельфином» такая же, как и у плавания с дельфинами.
  • Во время плавания, команда профессиональных операторов произведут фото и видео съёмку этого незабываемого для Вас события. Фотографии 📸 можно просмотреть после купания и выбрать понравившиеся. Видеосъемка доставляется в отель 🏨.

Правила плаванья с дельфинами:

  • К плаванию с дельфинами не допускаются дети младше 3-х лет;
  • Дети старше 3-х лет допускаются к плаванию с дельфинами, только в сопровождении взрослого умеющего плавать человека и только в спасательном жилете (оплата изымается за две персоны);
  • К плаванию с дельфинами не допускаются беременные женщины;
  • Дети с особенностями развития и заболеваниями двигательного аппарата допускаются к плаванию с дельфинами только в спасательных жилетах и в сопровождении умеющего плавать взрослого человека;
  • При возникновении форс мажорных обстоятельств слушайте пожалуйста тренера и выполняйте его требования, это в целях вашей же безопасности;
  • Волосы должны быть аккуратно собраны;
  • До входа в бассейн, Вы должны снять все украшения (кольца, серьги, браслеты и т. д. ), чтобы не поранить дельфинов;
  • Перед погружением в бассейн необходимо принять душ и наденьте купальный костюм, затем надеть гидрокостюм и сменную обувь;
  • Используйте сменную обувь сразу после душа, вплоть до входа в бассейн;
  • Возьмите с собой полотенце и идите к бассейну (полотенце выдаётся без дополнительной оплаты);
  • В случае отказа от купания после внесения оплаты деньги возвращаются только если клиент ещё не зашел в воду. Однако если Вы или Ваш ребенок передумали уже в бассейне, дельфинарий не возмещает оплату. В этой ситуации сотрудники дельфинария предлагают сеанс плавания кому-либо из родственников клиента, а также сеанс контакта с дельфином с помоста или фотосессию 📷 рядом с бассейном. Так или иначе, мы делаем всё возможное, чтобы Вы остались довольны.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, удобную обувь, тёплая одежда зимой.
Что входит
  • Трансфер в современном автобусе с кондиционером и с туалетом
  • Входной билет в Дельфинарий на плавание с дельфинами
  • Плавание с дельфинами.
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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8 отзывов оставили туристы

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