ежедневно в 08:00

Устроить сафари в пустыне, посетить Малый каньон и заняться снорклингом в Голубой лагуне

Эта программа собрала в себе самые яркие приключения, которыми может похвастаться Синай.

На один день из Шарм-эль-Шейха мы перенесемся в Дахаб: здесь в группе до 12 человек вы прокатитесь на квадроцикле и верблюдах, совершите треккинг по Малому цветному каньону, пообедаете в деревне бедуинов.

А затем освежитесь в водах Голубой лагуны, среди рыб и кораллов!
Пять приключений на Синае!
Пять приключений на Синае!
Пять приключений на Синае!
Пять приключений на Синае!
Пять приключений на Синае!
Пять приключений на Синае!
Пять приключений на Синае!
Пять приключений на Синае!
Пять приключений на Синае!
Пять приключений на Синае!
Пять приключений на Синае!
Пять приключений на Синае!

Что вас ожидает

Прогулка по каньону (1 час), во время которой вы откроете самые фотогеничные уголки Малого цветного каньона, поразитесь его ландшафтам и сделаете сказочные фотографии.
Сафари на квадроцикле (45 минут): приготовьтесь покорить песчаные просторы Синайской пустыни и насладиться скоростью на виражах.
Катание на верблюде (около 15 минут). После мотосафари мы немного сбавим темп и пересядем на «корабли пустыни» — маршрут пройдет вдоль живописного берега моря.
Снорклинг в Голубой лагуне — волшебный час, который вы проведете в теплой кристальной воде, среди коралловых рифов и экзотических рыбок.
Деревня бедуинов: здесь вас ждет порция местного колорита, а также вкусный обед перед обратной дорогой (около 45 минут).

Организационные детали

  • Группу сопровождает русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость включено: транспортное обслуживание, катание на квадроцикле, поездка на верблюде, обед, страховка
  • Дополнительно по желанию оплачивается: напитки во время экскурсии, прокат оборудования для снорклинга (маска — 2$, ласты — 3$, жилет — 4$, костюм — 5$), арафатки, фото и видео от местного фотографа

Трансфер

  • Поездка проходит на автобусе в группе до 12 человек
  • Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель: мы укажем его в ваучере, который высылается после бронирования
  • Детям до 5 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (за исключением случаев, когда в автобусе есть свободные места). Чтобы забронировать для ребенка отдельное место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 5-12 лет и оплатить соответствующий билет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 08:00

Карим
Карим
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
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