ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Прогулка по каньону (1 час), во время которой вы откроете самые фотогеничные уголки Малого цветного каньона, поразитесь его ландшафтам и сделаете сказочные фотографии.

Сафари на квадроцикле (45 минут): приготовьтесь покорить песчаные просторы Синайской пустыни и насладиться скоростью на виражах.

Катание на верблюде (около 15 минут). После мотосафари мы немного сбавим темп и пересядем на «корабли пустыни» — маршрут пройдет вдоль живописного берега моря.

Снорклинг в Голубой лагуне — волшебный час, который вы проведете в теплой кристальной воде, среди коралловых рифов и экзотических рыбок.

Деревня бедуинов: здесь вас ждет порция местного колорита, а также вкусный обед перед обратной дорогой (около 45 минут).

Организационные детали

Группу сопровождает русскоговорящий гид из нашей команды

В стоимость включено: транспортное обслуживание, катание на квадроцикле, поездка на верблюде, обед, страховка

Дополнительно по желанию оплачивается: напитки во время экскурсии, прокат оборудования для снорклинга (маска — 2$, ласты — 3$, жилет — 4$, костюм — 5$), арафатки, фото и видео от местного фотографа

Трансфер