ежедневно в 08:00

Что вас ожидает
Прогулка по каньону (1 час), во время которой вы откроете самые фотогеничные уголки Малого цветного каньона, поразитесь его ландшафтам и сделаете сказочные фотографии.
Сафари на квадроцикле (45 минут): приготовьтесь покорить песчаные просторы Синайской пустыни и насладиться скоростью на виражах.
Катание на верблюде (около 15 минут). После мотосафари мы немного сбавим темп и пересядем на «корабли пустыни» — маршрут пройдет вдоль живописного берега моря.
Снорклинг в Голубой лагуне — волшебный час, который вы проведете в теплой кристальной воде, среди коралловых рифов и экзотических рыбок.
Деревня бедуинов: здесь вас ждет порция местного колорита, а также вкусный обед перед обратной дорогой (около 45 минут).
Организационные детали
- Группу сопровождает русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость включено: транспортное обслуживание, катание на квадроцикле, поездка на верблюде, обед, страховка
- Дополнительно по желанию оплачивается: напитки во время экскурсии, прокат оборудования для снорклинга (маска — 2$, ласты — 3$, жилет — 4$, костюм — 5$), арафатки, фото и видео от местного фотографа
Трансфер
- Поездка проходит на автобусе в группе до 12 человек
- Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель: мы укажем его в ваучере, который высылается после бронирования
- Детям до 5 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (за исключением случаев, когда в автобусе есть свободные места). Чтобы забронировать для ребенка отдельное место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 5-12 лет и оплатить соответствующий билет.