Что вас ожидает:Вас ждёт сауна, парная, пилинг и пенно-мыльный массаж, пилинг кокосовой стружки + массаж всего тела (расслабляющий) около 30 минут.

Этот вид отдыха, при котором происходит оздоровление всего организма, известен с древних времен. Целебное воздействие турецкой бани таково, что посредством горячего пара и специальных термонагрузок из организма человека выводятся шлаки, токсины и другие вредные вещества, кожа тела и лица очищается, тонизируется, регенерируется. Улучшается кровоток, происходит очищение организма на тканевом, а также клеточном уровнях, происходит нормализация обменных процессов — всё это, несомненно, способствует не только оздоровлению, но и омоложению организма, повышению иммунитета. Здесь каждый человек забывает об усталости и стрессах. Важная информация• Возьмите с собой: купальные принадлежности.