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Турецкая баня: Хамам, маска Клеопатра и массаж

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Программа «Турецкая баня — хамам + маска Клеопатра и массаж всего тела» это приятный комплекс нескольких процедур поможет конечно снять накопившуюся стресс и усталость от ежедневной жизни.

Это абсолютно новый и единственный в Шарм эль шейхе SPA комплекс, действительно соответствующий всем мировым стандартам.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $25 за человека

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Турецкая баня: Хамам, маска Клеопатра и массаж
Турецкая баня: Хамам, маска Клеопатра и массаж

Что вы увидите

  • Турецкая баня
Что вас ожидает:Вас ждёт сауна, парная, пилинг и пенно-мыльный массаж, пилинг кокосовой стружки + массаж всего тела (расслабляющий) около 30 минут.
Этот вид отдыха, при котором происходит оздоровление всего организма, известен с древних времен. Целебное воздействие турецкой бани таково, что посредством горячего пара и специальных термонагрузок из организма человека выводятся шлаки, токсины и другие вредные вещества, кожа тела и лица очищается, тонизируется, регенерируется. Улучшается кровоток, происходит очищение организма на тканевом, а также клеточном уровнях, происходит нормализация обменных процессов — всё это, несомненно, способствует не только оздоровлению, но и омоложению организма, повышению иммунитета. Здесь каждый человек забывает об усталости и стрессах. Важная информация• Возьмите с собой: купальные принадлежности.
  • Настоятельно просим все ювелирные украшения и ценные вещи оставить в отеле (в сейфе).
Что входит
  • трансферы из отеля и обратно на автобусе
  • общая информация
  • программа «Турецкий хамам»
  • сауна
  • парная
  • пилинг и пенно-мыльный массаж
  • пилинг кокосовой стружки
  • Маска Клеопатра для лица
  • свободное время — сауна/парная/джакузи (по желанию)
  • массаж всего тела (расслабляющий) около 30 минут
Что не входит
  • Личные расходы
  • Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Турецкая баня: Хамам, маска Клеопатра и массаж
Турецкая баня: Хамам, маска Клеопатра и массаж
Турецкая баня: Хамам, маска Клеопатра и массаж
Турецкая баня: Хамам, маска Клеопатра и массаж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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