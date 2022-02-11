Приглашаем совершить восхождение на легендарную гору, которую монахи называют священным пиком. Именно там, по преданию, пророк Моисей получил от Бога скрижали с 10 заповедями. Считается, что человеку, встретившему рассвет на вершине горы Синай, отпускаются все грехи. Восхождение начнется ночью, чтобы успеть как раз к восходу солнца. Дорога наверх займет около 3-х часов, но заслуженной наградой в конце пути станет совершенно фантастический вид!

На маршруте нас ждет сухой завтрак, но с собой рекомендуем взять воду или чай в термосе, а также теплые вещи (ветровку), ведь на вершине довольно ветрено.

В ходе экскурсии мы также посетим древний действующий монастырь Святой Екатерины. Его главная святыня - Куст Неопалимой Купины, где, по преданию, Моисею явился Бог.