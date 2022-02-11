Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины

Смешанная: автобусная и пешеходная

4.7
3 отзыва
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Восхождение на гору на рассвете.

Необходимо взять с собой: паспорта, питьевую воду, удобную обувь, удобную одежду, теплую кофту или куртку (также просим учесть дресс-код при посещении святых мест), арафатку, сухие завтраки из отеля (заказать самостоятельно заранее на рецепции отеля), телефон или камеру, наличные деньги на личные расходы.
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Моисея
  • Монастырь св. Екатерины
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем совершить восхождение на легендарную гору, которую монахи называют священным пиком. Именно там, по преданию, пророк Моисей получил от Бога скрижали с 10 заповедями. Считается, что человеку, встретившему рассвет на вершине горы Синай, отпускаются все грехи. Восхождение начнется ночью, чтобы успеть как раз к восходу солнца. Дорога наверх займет около 3-х часов, но заслуженной наградой в конце пути станет совершенно фантастический вид!

На маршруте нас ждет сухой завтрак, но с собой рекомендуем взять воду или чай в термосе, а также теплые вещи (ветровку), ведь на вершине довольно ветрено.

В ходе экскурсии мы также посетим древний действующий монастырь Святой Екатерины. Его главная святыня - Куст Неопалимой Купины, где, по преданию, Моисею явился Бог.

Программа

  • Сбор группы по отелям.
  • Переезд на автобусе к подножию горы.
  • Трёхчасовой пеший подъём на вершину (2285 м над уровнем моря).
  • Подъём по каменной лестнице из 700 ступенек.
  • Встреча восхода солнца.
  • Спуск к монастырю святой Екатериныю
  • Небольшой завтрак.
  • Экскурсия по монастырю.
  • Трансфер до отелей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Услуги горного проводника. Аренда фонарикаю Завтрак
Что не входит
  • Восхождение на верблюде до ступенек (около 10-15$ с чел.). Входные билеты в музей икон на территории монастыря. Аренда пледа. Посещение туалета на горе. Напитки
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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К
11 фев 2022
Было очень холодно, но очень красиво! Одевайтесь тепло и останетесь довольны.
О
28 янв 2022
Для нас это была больше, чем экскурсия. Нужно подниматься на гору с правильным настроем. Ты как бы восходишь на гору Моисея, чтобы напомнить себе о 10 заповедях Господних, со стремлением поступать правильно, стать лучше. Это наполняет духовно. Мы получили от этой поездки те эмоции, которые хотели испытать. Рассвет был морозный и восхитительный! Спасибо за организацию!
Е
12 янв 2022
Очень быстро собрали нашу группу по отелям и из-за этого на все объекты приезжали заранее и ждали. Было достаточно холодно, поэтому ждать было не очень приятно. В остальном, экскурсия прошла хорошо, гид был внимательный, доброжелательный, рассказывал хорошо. Спасибо

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