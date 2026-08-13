Показать всё
Аудиогид
Аудиогид по острову Мон-Сен-Мишель
Побродить по улочкам города-крепости наедине с его историями
Начало: У туристического офиса Мон-Сен-Мишель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €12 за человека
-
5%
Билеты
Прогулка на кораблике по Сене
Увидеть, как Париж проплывает перед вами, как фильм на большом экране (с аудиогидом)
Начало: У Эйфелевой башни
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
€18
€19 за билет
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Парижу»
Париж раскрывает свои тайны с аудиогидом. Узнайте о Нотр-Даме, Лувре и других знаковых местах, гуляя в своем темпе и без спешки
Начало: Недалеко от собора Парижской Богоматери
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Билеты
Его Величество Версаль: билет и аудиоэкскурсия по дворцу и садам
Познакомиться с одним из самых выдающихся дворцово-парковых ансамблей в мире
Начало: У Версальского дворца
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
18 авг в 09:30
19 авг в 09:30
€68 за билет
Аудиогид
Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне
Погрузитесь в мир искусства Лувра с легкостью и комфортом, используя только ваш смартфон и наушники
Начало: В районе Лувра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €12 за человека
Билеты
Входной билет в музей Орсе в Париже с аудиогидом
Изучить самое полное собрание импрессионистов - в своём темпе
Начало: У главного входа в музей Орсе
Завтра в 09:30
15 авг в 09:30
€25 за билет
Индивидуальная
до 3 чел.
Мон-Сен-Мишель из Парижа: трансфер с аудиогидом
Увидеть легендарный остров и исследовать его в удобном формате
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от €670 за всё до 3 чел.
-
28%
Аудиогид
Аудиогид по Парижу: главное, что стоит увидеть (6+)
Познакомиться с городом, не впадая в глубокий академизм, - с гидом-историком
Начало: Площадь Иоанна Павла II
от €21
€29 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Аудиогиды Трипстера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2026
Сейчас в Париже в категории "Аудиогиды Трипстера" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 12 до 670 со скидкой до 28%. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2026 год по теме «Аудиогиды Трипстера», 129 ⭐ отзывов, цены от €12. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь