  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

Исторический центр Парижа

CIT F.
CIT F. – Гид из Парижа
В рамках двухчасовой пешеходной экскурсии 🧭 вы обойдете центральную часть Парижа.

Прогуляетесь 👣 по острову Сите, полюбуетесь Собором Парижской Богоматери и пройдетесь по уютным улочкам Латинского квартала.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €15 за человека

    Заказать экскурсию
Исторический центр Парижа
Исторический центр Парижа

Что вы увидите

  • Дворец правосудия
  • Латинский квартал
  • Люксембургский Сад
  • Нотр-Дам
  • Остров Сите
  • Пантеон
  • Римские Термы
  • Сенат
  • Река Сена
  • Университет Сорбонна
  • Часовня Сент-Шапель
Многие старые кварталы Парижа недоступны для машин, поэтому именно пешеходные экскурсии 🧭 позволяют поближе узнать город 🏙️ Сите - в прошлом Лютеция - исторический центр Парижа.
В средние века остров 🏝️ превратился в центр государственной и церковной власти. На острове стоит Дворец правосудия, где находится высший кассационный суд Франции, Консьержери, бывшая государственная тюрьма, часовня Сент Шапель и Собор Парижской богоматери.
Нотр Дам — Кафедральный Собор Епископа Парижского. Во время экскурсии можно узнать, что сохранилось со времен средневековья на острове и что изменилось за века, подробно ознакомиться с историей 📖 и архитектурой прославленного собора, в котором часто проводит службы сам епископ парижский — кардинал Люстиже.
В связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери, Собор для посещений закрыт, только внешний осмотр.
Левый берег Сены издавна называют Латинским кварталом. Это район студентов и интеллектуалов, учебных заведений и книжных магазинов. Здесь находится Сорбонна — один из старейших университетов Европы и Римские Термы, Пантеон — усыпальница великих людей и Люксембургский сад и дворец, где заседает французский Сенат. В настоящее время Латинский квартал известен своими пешеходными улочками, где много ресторанов традиционной французской кухни 🥧
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, питание и т. д. )
Начало и место завершения
🚩 Площадь Сан-Мишель (1 Place Saint Michel)
Исторический центр Парижа
Исторический центр Парижа
Исторический центр Парижа
Исторический центр Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
CIT F.
CIT F.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

CIT F. проводит ещё 4 экскурсии

Автобусная экскурсия в Версаль
65
4 часа
Автобусная экскурсия в Версаль
112 отзывов
На автобусе по центру Парижа с посещением парфюмерного музея «Фрагонар»
23
3 часа
На автобусе по центру Парижа с посещением парфюмерного музея «Фрагонар»
96 отзывов
Выездная экскурсия по замкам Луарской долины
125
12 часов
Выездная экскурсия по замкам Луарской долины
39 отзывов
Экскурсия в Нормандию с дегустацией сидра и кальвадоса
110
12 часов
Экскурсия в Нормандию с дегустацией сидра и кальвадоса
34 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Париже

Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
35
2 часа
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
519 отзывов
Главные сокровища Лувра за 2 часа
37
2 часа
Главные сокровища Лувра за 2 часа
372 отзыва
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Обзорная экскурсия по Парижу
20
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
236 отзывов
Ежедневная прогулка по Парижу
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Парижу
217 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прогулки по Монмартру
От 85
3 часа
Прогулки по Монмартру
172 отзыва
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Понять Париж за два часа
От 92
2 часа
Понять Париж за два часа
140 отзывов
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров