Многие старые кварталы Парижа недоступны для машин, поэтому именно пешеходные экскурсии 🧭 позволяют поближе узнать город 🏙️ Сите - в прошлом Лютеция - исторический центр Парижа.

В средние века остров 🏝️ превратился в центр государственной и церковной власти. На острове стоит Дворец правосудия, где находится высший кассационный суд Франции, Консьержери, бывшая государственная тюрьма, часовня Сент Шапель и Собор Парижской богоматери.

Нотр Дам — Кафедральный Собор Епископа Парижского. Во время экскурсии можно узнать, что сохранилось со времен средневековья на острове и что изменилось за века, подробно ознакомиться с историей 📖 и архитектурой прославленного собора, в котором часто проводит службы сам епископ парижский — кардинал Люстиже.

В связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери, Собор для посещений закрыт, только внешний осмотр.

Левый берег Сены издавна называют Латинским кварталом. Это район студентов и интеллектуалов, учебных заведений и книжных магазинов. Здесь находится Сорбонна — один из старейших университетов Европы и Римские Термы, Пантеон — усыпальница великих людей и Люксембургский сад и дворец, где заседает французский Сенат. В настоящее время Латинский квартал известен своими пешеходными улочками, где много ресторанов традиционной французской кухни 🥧