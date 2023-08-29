Увидеть всю страну Сезанна и пармезана за один день
Франция очень многогранна. Проехать её за один отпуск невозможно.
А что если устроить мини-путешествие длиною в день и с эмоциями на всю жизнь? Я с удовольствием помогу вам в этом.
На комфортабельном автомобиле отвезу вас в самый большой парк миниатюр в Европе, покажу всю Францию как на ладони и расскажу много интересного об этой удивительной стране.
А что если устроить мини-путешествие длиною в день и с эмоциями на всю жизнь? Я с удовольствием помогу вам в этом.
На комфортабельном автомобиле отвезу вас в самый большой парк миниатюр в Европе, покажу всю Францию как на ладони и расскажу много интересного об этой удивительной стране.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Здесь всё по-настоящему, жизнь кипит и несётся сквозь времена. Через изумрудные поля едут миниатюрные поезда, по бирюзовому морю плывут гордые корабли, сельские жители идут по своим делам, а горожане спешат на работу.
В парке можно:
- удивиться, как же Франция богата на природные рельефы: горы, равнины, реки
- понять, как самобытны и непохожи разные регионы: деревушка Нормандии, Бретонский порт, винодельни Бургундии, остров Корсика и Прованс…
- бесконечно разглядывать превосходно выполненные макеты главнейших достопримечательностей — храмов, королевских замков и площадей
- «прогуляться» по всему Парижу, почувствовать себя Гулливером, рассматривая Эйфелеву башню
- покормить рыб в «Атлантическом океане»
- поискать сокровища в археологическом раскопе или поглядеть на наскальные рисунки в доисторической пещере
- размяться на простых, но очень увлекательных аттракционах
В парке 150 пейзажей в миниатюре. Я проведу вас по оптимальному маршруту и расскажу о географии и регионах, истории и гастрономических нюансах. Я живу во Франции уже больше 20 лет, не устаю восхищаться её красотой и уникальной атмосферой. Всегда стараюсь передать свою любовь и интерес к стране через увлекательные истории о её самобытности и неповторимости.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Mercedes Viano. Есть детские кресла.
- Дополнительные расходы: билеты в парк — взрослым 26 евро, детям до 11 лет — 20 евро
- Дорога в одну сторону займёт 40–50 минут
- За отдельную плату экскурсию можно совместить с поездкой в сафари-парк «Туари». Подробности — отдельно в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Я живу в Париже с начала века. Мне повезло - я живу в самом центре Города Света и не устаю восхищаться его красотой и неповторимой атмосферой. У меня уже был опыт работы гидом, но пришлось, конечно, ещё поучиться и просто нагулятся по чудесным улочкам города… И вот я лицензированный гид. Я очень люблю свой город и свою работу. И с радостью делюсь с путешественниками своими знаниями, опытом, а ещё восторгами и эмоциями. Париж - это Праздник, это Мечта, это самое незабываемое приключение!
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