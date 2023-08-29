Франция очень многогранна. Проехать её за один отпуск невозможно. А что если устроить мини-путешествие длиною в день и с эмоциями на всю жизнь? Я с удовольствием помогу вам в этом. На комфортабельном автомобиле отвезу вас в самый большой парк миниатюр в Европе, покажу всю Францию как на ладони и расскажу много интересного об этой удивительной стране.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Здесь всё по-настоящему, жизнь кипит и несётся сквозь времена. Через изумрудные поля едут миниатюрные поезда, по бирюзовому морю плывут гордые корабли, сельские жители идут по своим делам, а горожане спешат на работу.

В парке можно:

удивиться, как же Франция богата на природные рельефы: горы, равнины, реки

понять, как самобытны и непохожи разные регионы: деревушка Нормандии, Бретонский порт, винодельни Бургундии, остров Корсика и Прованс…

бесконечно разглядывать превосходно выполненные макеты главнейших достопримечательностей — храмов, королевских замков и площадей

«прогуляться» по всему Парижу, почувствовать себя Гулливером, рассматривая Эйфелеву башню

покормить рыб в «Атлантическом океане»

поискать сокровища в археологическом раскопе или поглядеть на наскальные рисунки в доисторической пещере

размяться на простых, но очень увлекательных аттракционах

В парке 150 пейзажей в миниатюре. Я проведу вас по оптимальному маршруту и расскажу о географии и регионах, истории и гастрономических нюансах. Я живу во Франции уже больше 20 лет, не устаю восхищаться её красотой и уникальной атмосферой. Всегда стараюсь передать свою любовь и интерес к стране через увлекательные истории о её самобытности и неповторимости.

Организационные детали