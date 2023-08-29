Парк «Франция в миниатюре» с увлекательными историями от гида

Увидеть всю страну Сезанна и пармезана за один день

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Ответы на вопросы
Франция очень многогранна. Проехать её за один отпуск невозможно.

А что если устроить мини-путешествие длиною в день и с эмоциями на всю жизнь? Я с удовольствием помогу вам в этом.

На комфортабельном автомобиле отвезу вас в самый большой парк миниатюр в Европе, покажу всю Францию как на ладони и расскажу много интересного об этой удивительной стране.
Парк «Франция в миниатюре» с увлекательными историями от гида
Парк «Франция в миниатюре» с увлекательными историями от гида
Парк «Франция в миниатюре» с увлекательными историями от гида
Парк «Франция в миниатюре» с увлекательными историями от гида
Парк «Франция в миниатюре» с увлекательными историями от гида
Парк «Франция в миниатюре» с увлекательными историями от гида
Парк «Франция в миниатюре» с увлекательными историями от гида
Парк «Франция в миниатюре» с увлекательными историями от гида
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Здесь всё по-настоящему, жизнь кипит и несётся сквозь времена. Через изумрудные поля едут миниатюрные поезда, по бирюзовому морю плывут гордые корабли, сельские жители идут по своим делам, а горожане спешат на работу.

В парке можно:

  • удивиться, как же Франция богата на природные рельефы: горы, равнины, реки
  • понять, как самобытны и непохожи разные регионы: деревушка Нормандии, Бретонский порт, винодельни Бургундии, остров Корсика и Прованс…
  • бесконечно разглядывать превосходно выполненные макеты главнейших достопримечательностей — храмов, королевских замков и площадей
  • «прогуляться» по всему Парижу, почувствовать себя Гулливером, рассматривая Эйфелеву башню
  • покормить рыб в «Атлантическом океане»
  • поискать сокровища в археологическом раскопе или поглядеть на наскальные рисунки в доисторической пещере
  • размяться на простых, но очень увлекательных аттракционах

В парке 150 пейзажей в миниатюре. Я проведу вас по оптимальному маршруту и расскажу о географии и регионах, истории и гастрономических нюансах. Я живу во Франции уже больше 20 лет, не устаю восхищаться её красотой и уникальной атмосферой. Всегда стараюсь передать свою любовь и интерес к стране через увлекательные истории о её самобытности и неповторимости.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Mercedes Viano. Есть детские кресла.
  • Дополнительные расходы: билеты в парк — взрослым 26 евро, детям до 11 лет — 20 евро
  • Дорога в одну сторону займёт 40–50 минут
  • За отдельную плату экскурсию можно совместить с поездкой в сафари-парк «Туари». Подробности — отдельно в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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