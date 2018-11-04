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Авто-путешествие в монастырь Шавнабада и другие места края Шида Картли

Давид и Нодар
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Давид и Нодар – ваш гид
Отправьтесь на поиски сердца Грузии! Оно ждёт вас в живописном зелёном крае Картли, где располагалась древняя Иберия.

Любуясь видами, вы узнаете о зарождении грузинской государственности и истории региона.

Побываете в монастыре на вершине горы, побродите по развалинам крепости и откроете самобытность края.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча возле гостиницы
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У этой экскурсии1 отзыв
3
Сердце древней Иберии
Сердце древней Иберии

Что вас ожидает

Картли — колыбель грузинской государственности
Путь лежит в живописную историко-географическую область Грузии в центре Кавказской низменности. Вы насладитесь видами этих мест вдоль реки Куры и откроете историю древней Иберии — эта территория не раз подвергалась нападению легионов Помпея, арабов и монголов, а затем Тимура, народов Персии и Турции. Вы узнаете о сохранённом несмотря на это облике и обычаях края.

Шавнабада — монастырь на горе
Недалеко от Тбилиси, на горе Шавнабада, возвышается средневековая обитель, названная в честь Св. Георгия. Вы узнаете о легендах его жизни, строительстве монастыря на вершине потухшего вулкана и современном значении комплекса — здесь находится одна из резиденций Патриарха Католикоса Грузии. Кроме того, вы увидите мараны — традиционные винные погреба, где монахи делают вино и чачу.

Крепость Коджори: история одной лестницы
Вы отправитесь к исторической крепости Коджори, которую также называют Корогли. Рассматривая развалины крепости снизу, вы узнаете о её оборонительном значении, популярности у богатых семей и о трёх названиях, которые она сменила. Подняться на саму крепость — настоящее приключение для смельчаков! Так как единственный вариант — это старая лестница, в которой отсутствует часть ступенек. Но всех решившихся ждут головокружительные панорамы: отсюда видна вся западная Грузия, а в хорошую погоду Кахетия и снежные шапки Кавказа.

Старинная церковь Удзо
Следующий пункт путешествия — древняя, но малоизвестная церковь Удзо, стоящая на остроконечной горе. Предание гласит, что она была построена одним человеком в благодарность Богу за исполненную просьбу. С тех пор сюда приезжают люди, мечтающие о ребёнке. Здесь вы полюбуетесь панорамой ущелья, разглядите священную гору Мтацминда и купол тбилисского стометрового собора Самеба.

Организационные детали

  • Мы стартуем из Тбилиси — заберём вас прямо с места проживания в городе. И отвезём обратно.
  • Средство передвижения — минивен, комфортно и безопасно (бензин, не природный газ).
Сердце древней Иберии
Сердце древней Иберии
Сердце древней Иберии
Сердце древней Иберии
Сердце древней Иберии
Сердце древней Иберии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Давид и Нодар
Давид и Нодар
Приветствую, друзья! Представимся – я Давид, организатор индивидуальных туров по всей Грузии. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с этой прекрасной страной, а у вас будет возможность приятно провести время в компании влюблённого в свою страну гида, который всегда готов раскрыть вам её тайны и прелести! Мой сын Нодар проводит экскурсии при условии, когда гостей не более 3-х человек. Нодар, как и я, родился и вырос в Тбилиси, по образованию доктор, увлекается альпинизмом. Уже 5 лет занимается своим любимым делом – устраивает экскурсии по всей Грузии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 ноября 2018
К сожалению в день экскурсии был густой туман и нам пришлось поехать смотреть другие места, совсем не то что мы хотели посетить. На мой взгляд гид не был достаточно компетентен. В результате была импровизированная, плохо организованная поездка на два часа короче зарезервированной экскурсии, но за ту же цену. В общем мы были разочарованы.

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