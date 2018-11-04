Что вас ожидает

Картли — колыбель грузинской государственности

Путь лежит в живописную историко-географическую область Грузии в центре Кавказской низменности. Вы насладитесь видами этих мест вдоль реки Куры и откроете историю древней Иберии — эта территория не раз подвергалась нападению легионов Помпея, арабов и монголов, а затем Тимура, народов Персии и Турции. Вы узнаете о сохранённом несмотря на это облике и обычаях края.

Шавнабада — монастырь на горе

Недалеко от Тбилиси, на горе Шавнабада, возвышается средневековая обитель, названная в честь Св. Георгия. Вы узнаете о легендах его жизни, строительстве монастыря на вершине потухшего вулкана и современном значении комплекса — здесь находится одна из резиденций Патриарха Католикоса Грузии. Кроме того, вы увидите мараны — традиционные винные погреба, где монахи делают вино и чачу.

Крепость Коджори: история одной лестницы

Вы отправитесь к исторической крепости Коджори, которую также называют Корогли. Рассматривая развалины крепости снизу, вы узнаете о её оборонительном значении, популярности у богатых семей и о трёх названиях, которые она сменила. Подняться на саму крепость — настоящее приключение для смельчаков! Так как единственный вариант — это старая лестница, в которой отсутствует часть ступенек. Но всех решившихся ждут головокружительные панорамы: отсюда видна вся западная Грузия, а в хорошую погоду Кахетия и снежные шапки Кавказа.

Старинная церковь Удзо

Следующий пункт путешествия — древняя, но малоизвестная церковь Удзо, стоящая на остроконечной горе. Предание гласит, что она была построена одним человеком в благодарность Богу за исполненную просьбу. С тех пор сюда приезжают люди, мечтающие о ребёнке. Здесь вы полюбуетесь панорамой ущелья, разглядите священную гору Мтацминда и купол тбилисского стометрового собора Самеба.