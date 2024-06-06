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пришлось немного привыкать, но мы адаптировались быстро и все прошло на ура. Мы не замечали в какой момент что оплачивается, все было очень четко и пунктуально. Маршрут гибко подстраивал под наши хотелки. Лишнего не тулил, а если хотели что то нестандартное (например, мы поменяли посещение цирка на посещение Национального центра исполнительских искусств), то сделал все возможное, чтобы помочь удаленно купить нам билеты, привезти на место и еще проконтролировал, что мы точно вернулись обратно в отель. И может быть рассказ про сами достопримечательности и был достаточно краток, но на все вопросы отвечал. А еще для меня конкретно, было очень приятно поговорить и получить ответы на житейские вопросы от человека, который там живет, без всяких туристических баек, которыми так любят "кормить" приезжих. Отдельно хочу отметить наличие чувства юмора у Бориса. Это так важно уметь посмеяться вместе. Далеко не у всех это получается. А мы постоянно с ним ржали. Это были очень позитивные и увлекательные дни! Пекин прекрасен! Масса впечатлений и все восторженные! Город удивил позитивной энергетикой и очень, очень, очень доброжелательными и отзывчивыми людьми! Спасиииибоооо!!!!