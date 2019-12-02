Сэкономьте деньги и время в рамках тура из двух частей: круиза по каналам Амстердама на судне со стеклянным верхом и посещением без очереди ледяного Xtracold Icebar, где все сделано изо льда.

Вы можете поучаствовать в обоих частях тура сразу либо разбить посещение на два разных дня для максимального удобства. Самостоятельно исследуйте город и не спеша осмотрите достопримечательности.

Полюбуйтесь с воды лучшими видами на дома у каналов и плавучие дома. Оцените купеческие дома времен голландской Золотой эпохи XVI и XVII веков, когда процветала торговля, а фасады зданий соревновались в изысканности.

Проплывите через старый порт, чтобы увидеть другую сторону Амстердама. Оказавшись на суше, попробуйте три бесплатных напитка в Xtracold Icebar, где даже бокалы сделаны изо льда.