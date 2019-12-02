Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оцените часовой круиз по каналам Амстердама, осмотрев множество богато украшенных купеческих домов и плавучих домов
Проплывите вдоль таких достопримечательностей, как дом Анны Франк и мост Магере-Брюг
Полюбуйтесь панорамным видом во время роскошного круиза на судне со стеклянным верхом
Минуйте очереди в Xtracold Icebar и попробуйте три бесплатных напитка
Сэкономьте деньги и время с комбинированным билетом
Сэкономьте деньги и время в рамках тура из двух частей: круиза по каналам Амстердама на судне со стеклянным верхом и посещением без очереди ледяного Xtracold Icebar, где все сделано изо льда.
Вы можете поучаствовать в обоих частях тура сразу либо разбить посещение на два разных дня для максимального удобства. Самостоятельно исследуйте город и не спеша осмотрите достопримечательности.
Полюбуйтесь с воды лучшими видами на дома у каналов и плавучие дома. Оцените купеческие дома времен голландской Золотой эпохи XVI и XVII веков, когда процветала торговля, а фасады зданий соревновались в изысканности.
Проплывите через старый порт, чтобы увидеть другую сторону Амстердама. Оказавшись на суше, попробуйте три бесплатных напитка в Xtracold Icebar, где даже бокалы сделаны изо льда.
Ответы на вопросы
Что входит
Круиз по каналам
GPS-аудиогид на 19 языках
Вход без очереди на определенно время в Xtracold Icebar
Три бесплатных напитка в Icebar
Специальная одежда для посещения Xtracold
Что не входит
Гид
Трансферы
Личные расходы и чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Забронированный временной интервал — это ваше время входа в Icebar
По приезду в Амстердам выберите временной промежуток для круиза по каналам (см. инструкции в ваучере)
Ограничения по возрасту
К участию не допускаются лица младше 17 лет
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 442 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
Vicky
2 дек 2019
(Великобритания)
Совместная покупка заставляет вас поверить, что эти две достопримечательности связаны между собой. Мы посетили место встречи, чтобы узнать, что, если бы мы пошли в круиз сначала, мы пропустили бы ледяной бар. Ледяной бар был на некотором расстоянии (15 минут) на трамвае. Однако персонал у нас в состоянии переставить времена. Обе достопримечательности были хорошими и стоит своих денег.
W
William
25 ноя 2019
(США)
И Canal Cruise, и IceBar были веселыми. Я дал 4 звезды только потому, что это не было чем-то, что поразило меня. Круиз был информативным, и АйсБар был действительно … холодным, но это были основные моменты. В обоих случаях я чувствовал себя довольно скучно, будучи большим парнем, но ничего невыносимого. Я думаю, что IceBar, вероятно, более приятен в поздние и поздние ночные часы с группой друзей после нескольких раундов перед прибытием. Напитки внутри IceBar были в значительной степени Heineken или другой ароматизированной водкой. Лучшие варианты были в баре снаружи. Круиз по каналу был приятным и простым. Хороший аудиогид, как вы проходите через канал. И несколько анекдотов от хозяина.
K
Kelly
26 фев 2020
(Великобритания)
Both activities were fab. We booked our date and time beforehand for the ice bar as you need to. The river cruise you can use any day or time so no need to worry about getting from one to the other as they are some distance away. We did them on different days. They are both experiences I would recommend you try. The canal cruise was interesting and you can learn a thing or two from the audio guide.
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