3 отзыва оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «Амстердам — только для взрослых»

5
3 отзыва
Татьяна Ю.
Татьяна Ю. – Гид из Амстердама
Амстердам —удивительный город 🏙️ вне привычных стандартов.

Здесь мебель попадает в дом через окна, а не через дверь, в кофешопы приходят не для того, чтобы выпить 🍹 кофе, дороги находятся во власти велосипедистов, а «продажная любовь» не преследуется по закону.

Конечно, два часа слишком мало, чтобы по настоящему узнать город и страну, но все же я постараюсь сделать так, чтобы вам захотелось в него приехать или вернуться.
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Онлайн-экскурсия «Амстердам — только для взрослых»
Онлайн-экскурсия «Амстердам — только для взрослых»
Амстердам… Это удивительный город 🏙️ вне привычных стандартов: в нем мебель попадает в дом через окна, а не через дверь, в кофешопы приходят не для того, чтобы выпить 🍹 кофе, дороги находятся во власти велосипедистов, а “продажная любовь” не преследуется по закону. Конечно, 2 часа слишком маленький отрезок времени, чтобы по настоящему узнать город и страну, кто-то скажет, что и не стоит пытаться объять необъятное, но все же я постараюсь, что бы вам захотелось в него приехать или вернуться…
Кто-то приезжает — вкусить «запретных плодов», за которые в других странах неизбежны проблемы с законом, кто-то просто побродить по улочкам, прокатиться по каналам и провести ревизию местных магазинчиков, а кто-то приезжает насладиться произведениями искусства и культуры — обо всём и даже больше вы узнаете, услышите и увидите, прогуливаясь вместе со мной!
И конечно, невозможно побывать в Амстердаме и не увидеть пресловутый «Квартал красных фонарей» известный во всем мире своей, довольно пикантной репутацией. Однако, этот район является не только одним из самых популярных, но и, одновременно, самых недооцененных кварталов Амстердама, предлагая посетителям больше, чем только секс на продажу. Квартал расположен в старой части Амстердама и, фактически, является самым красивым его районом, с очаровательными, узкими улочками и старинными зданиями. Некоторые амстердамцы называют район Красных фонарей своим домом. Вероятно, это сложно представить, но он действительно является одновременно и жилым кварталом для обычных семей и расположением главных религиозных достопримечательностей 🏛️. И местом, где я расскажу свои самые занимательные истории!
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «Амстердам — только для взрослых»
Онлайн-экскурсия «Амстердам — только для взрослых»
Онлайн-экскурсия «Амстердам — только для взрослых»
Онлайн-экскурсия «Амстердам — только для взрослых»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ю.
Татьяна Ю.
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3 отзыва оставили туристы

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