2 отзыва оставили туристы

Если вы хотите совершить экскурсию ⛳, по времени равную пешеходной, но увидеть намного больше, предлагаю не «изобретать велосипед», а оседлать его и отправиться со мной колесить по городу. Я расскажу вам, как и когда велодвижение стало в Амстердаме массовым, как голландцы учатся ездить, какая деталь велосипеда самая ценная, чем отличаются деревенские велосипеды от городских, где их приобретают и как «хоронят».

Сегодня во многих мировых столицах велосипеду уделяется особое внимание, ведь это экологичный и экономичный вид транспорта. Но нигде передвижение по городу на двух колесах не воспринимается так органично, как в Амстердаме! Велосипедист здесь – главный участник дорожного движения. Велодорожки проложены повсюду, климат мягкий, ландшафт плоский, а расстояния невелики.

Что вас ожидает

Начнём мы с центральной площади Дам. Доедем до площади Рембрандта, блошиного рынка в Еврейском квартале, прокатимся вдоль реки Амстел и заглянем на цветочный рынок.

Отправимся мы и в более отдаленные районы: осмотрим городские музеи 🖼 и главный парк 🌳. Нас ждут старые портовые доки и ветряные мельницы.

Затем при желании можем заехать на ферму к голландскому крестьянину, который расскажет о производстве знаменитого сыра и даст продегустировать несколько сортов домашнего изготовления.

Организационные детали