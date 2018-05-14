2 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе!

Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев

3.5
2 отзыва
Oleg
Oleg – Гид из Амстердама
Велосипед — главный вид транспорта в Амстердаме, ведь пешком добираться долго, а на машине не везде проедешь из-за особого устройства улиц.

Благодаря велосипеду мы сможем быстро осмотреть не только центр, но и другие достопримечательности 🏛️ города, его пригород и даже побывать на сыроварне.
Задать вопросОбычно отвечает за 26 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚲На велосипеде
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €157 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе!
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе!

Если вы хотите совершить экскурсию ⛳, по времени равную пешеходной, но увидеть намного больше, предлагаю не «изобретать велосипед», а оседлать его и отправиться со мной колесить по городу. Я расскажу вам, как и когда велодвижение стало в Амстердаме массовым, как голландцы учатся ездить, какая деталь велосипеда самая ценная, чем отличаются деревенские велосипеды от городских, где их приобретают и как «хоронят».

Сегодня во многих мировых столицах велосипеду уделяется особое внимание, ведь это экологичный и экономичный вид транспорта. Но нигде передвижение по городу на двух колесах не воспринимается так органично, как в Амстердаме! Велосипедист здесь – главный участник дорожного движения. Велодорожки проложены повсюду, климат мягкий, ландшафт плоский, а расстояния невелики.

Что вас ожидает

Начнём мы с центральной площади Дам. Доедем до площади Рембрандта, блошиного рынка в Еврейском квартале, прокатимся вдоль реки Амстел и заглянем на цветочный рынок.

Отправимся мы и в более отдаленные районы: осмотрим городские музеи 🖼 и главный парк 🌳. Нас ждут старые портовые доки и ветряные мельницы.

Затем при желании можем заехать на ферму к голландскому крестьянину, который расскажет о производстве знаменитого сыра и даст продегустировать несколько сортов домашнего изготовления.

Организационные детали

  • Форма одежды – не обязательно спортивная, но лучше непродуваемая
  • Обязательно возьмите с собой фотоаппарат или видеокамеру!
  • Не сомневаетесь в собственных навыках езды – если вы катались в детстве, значит, точно не разучились
Начало и место завершения
🚩 центральный район Амстердама
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе!
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе!
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Oleg
Oleg
Я родился в Ленинграде, там же закончил Театральный Институт. Отправился посмотреть Мир и в разных странах занимался разным: кино, радио и телевидением, галерейным бизнесом и проведением фестивалей. Иногда прыгал с парашютом, бегал с автоматом, жил с велосипедом, ходил под парусами — так и добрался до Голландии, где нашел свой дом. Прожив в Амстердаме дольше, чем где бы то ни было, я решил делиться опытом и знаниями с теми, кто хочет увидеть мой город со всех ракурсов или детально, но — на равных и индивидуально. Я собрал хорошую группу надежных гидов, переводчиков, консультантов и знатоков Амстердама. Предлагаю авторские экскурсии, которые пока никто не проводил, как я, по убеждениям моих коллег. Предоставляю вам возможность самим определить — не пустая ли это лесть?!
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

14 мая 2018
были на экскурсии с детьми, гида предупредила заранее, что в приоритете-заинтересовать детей, на что получила ответ-задавайте вопросы. экскурсия проходила так: гид впереди на велосипеде (все 2 часа видели только его красную шапочку), мы вереницей позади. Во время коротких остановок-только общие фразы, которые можно прочитать во всех путеводителях. Не рекомендую.
Oleg
Ответ гида:Путешественница не сообщила, что интересует её детей и чем даже она сама интересуется. При встрече никто из семейства не представился, а за время всей экскурсии не проронил ни слова - ни положительного и ни отрицательного. Единственное, когда предложил ехать параллельно, она сказала: нет, вы поезжайте вперёд, а мы за вами! Я придумал для этой экскурсии специальный маршрут под запрос – без музеев, провёл с ними больше положенного времени, а до встречи (по ватсапу) объяснял, как и где арендовать велосипеды. Объяснил, что в Амстердаме не катаются на велосипедах, а ездят. Специально надел яркую шапку, чтоб у них был всегда ориентир - а в отзыве и это оказалось минусом.
4 сентября 2016
Если бы была возможность оценить Олега и его работу (даже не работу, а творчество) на 105, я не задумываясь поставил высший балл. Искренняя благодарность за 3 часа общения.

Oleg проводит ещё 3 экскурсии

Злачный Амстердам
150
2 часа
Злачный Амстердам
14 отзывов
Прогулка по самой старой и вечно молодой части города — легендарному кварталу Красных Фонарей
Только с воды, с Амстердамом на — ты!
325
2 часа
Только с воды, с Амстердамом на — ты!
11 отзывов
Познавательная водная прогулка по каналам города на капитанском шлюпе
Амстердам по обе стороны витрин
150
2.5 часа
Амстердам по обе стороны витрин
Познакомиться с культурой города через винтажные магазины и галереи современного дизайна

Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

Запретный Амстердам. Свой человек
150
2 часа
Запретный Амстердам. Свой человек
184 отзыва
Нестандартная прогулка по самым-самым уголкам Города Грехов со знатоком местной жизни
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
От 220
3.5 часа
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
150 отзывов
История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев
Первый день в Амстердаме!
27
3 часа
Первый день в Амстердаме!
137 отзывов
Групповая экскурсия по самым красивым местам города
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
20
2 часа
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
117 отзывов
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
6
1.5 часа
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
64 отзыва
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Первые шаги в Амстердаме
100
3 часа
Первые шаги в Амстердаме
58 отзывов
Обзорная прогулка по «королевству кривых домов»: все, что нужно увидеть, узнать и попробовать