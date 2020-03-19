4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Идиллия деревенского быта

Небольшая прогулка 👣 по старинному селению погрузит вас в традиционный голландский колорит: зелёные живописные домики, улицы, выложенные брусчаткой, овечки и утки, свободно гуляющие по городу. В воздухе здесь стоит притягательный аромат какао, мастера готовят свой прославившийся на весь мир сыр, вырезают и расписывают башмачки, а ветряки несут верную службу на фоне необъятных равнин.

Прикосновение к четырехкрылым великанам

Мы проведем вас в самое сердце ветряных исполинов и расскажем об их удивительной истории 📖 и предназначении. Вы заглянете в мельницы по изготовлению специй и размолу красок и насладитесь пасторальными видами с панорамной галереи. После мы отправимся на дегустацию свежего сыра, а в мастерской кломпов вас познакомят с техникой изготовления знаменитых деревянных башмаков и научат правильно их носить.

Организационные детали