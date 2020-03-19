4 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни

Открыть старинные Нидерланды: ветряные гиганты, изящные кломпы, традиционный сыр и какао

5
4 отзыва
Ирина
Ирина – представитель из Амстердама
Заансе-Сханс — уникальная частичка голландской истории 📖 на реке Заан.

Забудьте назойливый шум Амстердама: вы попадете в те самые Нидерланды, которые путешественники могли увидеть столетия назад.

Увидите домики купцов и ремесленников, посетите мельницы и бакалейную лавку XIX века и узнаете об укладе сельского дома изнутри.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €190 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни

Что вас ожидает

Идиллия деревенского быта
Небольшая прогулка 👣 по старинному селению погрузит вас в традиционный голландский колорит: зелёные живописные домики, улицы, выложенные брусчаткой, овечки и утки, свободно гуляющие по городу. В воздухе здесь стоит притягательный аромат какао, мастера готовят свой прославившийся на весь мир сыр, вырезают и расписывают башмачки, а ветряки несут верную службу на фоне необъятных равнин.

Прикосновение к четырехкрылым великанам
Мы проведем вас в самое сердце ветряных исполинов и расскажем об их удивительной истории 📖 и предназначении. Вы заглянете в мельницы по изготовлению специй и размолу красок и насладитесь пасторальными видами с панорамной галереи. После мы отправимся на дегустацию свежего сыра, а в мастерской кломпов вас познакомят с техникой изготовления знаменитых деревянных башмаков и научат правильно их носить.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, плюс проезд на поезде
  • Дополнительные расходы: билет 🎫 на поезд туда-обратно — 8€/чел, билет на мельницу — 5€/чел
  • Экскурсия начинается у главного входа в здание Центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centraal)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Начало и место завершения
🚩 у главного входа в здание Центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centraal)
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Проработав 12 лет гидом в Петербурге, я не особо размышляла, чем заниматься, когда несколько лет назад перебралась в горячо (и взаимно!) любимый Амстердам. За это время я сдружилась с другими гидами, которые, также, как и я, любят дарить путешественникам радость от общения с этим потрясающим городом. Каждый из нас — интересный рассказчик со своей историей и видением мира. Но что остается неизменным для всех — это энтузиазм, с которым мы относимся к каждой экскурсии, неординарный подход и профессионализм настоящих гидов.
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

19 марта 2020
Инете нас экскурсия и отличный гид Валентина! Рекомендую !
18 августа 2019
Отличная экскурсия ! Очень красивое место, колоритное со вкусом шоколада ! А мне повезло вдвойне, я была единственной туристкой у Сергея и можно было задавать кучу вопросов. Спасибо огромное! Обязательно буду рекомендовать вас друзьям и знакомым !
7 июля 2019
Прекрасный гид Валентина. Интересный рассказчик и собеседник. Нам Вдвойне повезло, были на экскурсии вдвоём с дочерью и гид провела ее для нас. Спасибо огромное. Дала полезные советы по путешествию по Амстердаму
16 июня 2019
Интересная экскурсия с живописными пейзажами, дегустацией вкуснейших сыров и потрясающим то исчезающим, то появляющимся вновь ароматом шоколада! Валентина знает про мельницы всё, и даже чуть больше! Спасибо за новые впечатления!

Ирина проводит ещё 3 экскурсии

«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей
120
2 часа
«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей
17 отзывов
Познакомиться с пикантными гранями города и узнать, чем живет легендарный квартал
Шедевры музея Ван Гога
150
2 часа
Шедевры музея Ван Гога
3 отзыва
Путешествие в таинственную вселенную безумного нидерландского гения
Амстердам — первое свидание
160
3 часа
Амстердам — первое свидание
3 отзыва
Погрузиться в историю города, увидеть все знаковые места и узнать, чем живут голландцы

Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

Запретный Амстердам. Свой человек
150
2 часа
Запретный Амстердам. Свой человек
184 отзыва
Нестандартная прогулка по самым-самым уголкам Города Грехов со знатоком местной жизни
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
От 220
3.5 часа
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
150 отзывов
История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев
Первый день в Амстердаме!
27
3 часа
Первый день в Амстердаме!
137 отзывов
Групповая экскурсия по самым красивым местам города
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
20
2 часа
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
117 отзывов
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
6
1.5 часа
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
64 отзыва
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Первые шаги в Амстердаме
100
3 часа
Первые шаги в Амстердаме
58 отзывов
Обзорная прогулка по «королевству кривых домов»: все, что нужно увидеть, узнать и попробовать