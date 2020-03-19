4 отзыва оставили туристы

Идиллия деревенского быта Небольшая прогулка 👣 по старинному селению погрузит вас в традиционный голландский колорит: зелёные живописные домики, улицы, выложенные брусчаткой, овечки и утки, свободно гуляющие по городу. В воздухе здесь стоит притягательный аромат какао, мастера готовят свой прославившийся на весь мир сыр, вырезают и расписывают башмачки, а ветряки несут верную службу на фоне необъятных равнин.
Прикосновение к четырехкрылым великанам Мы проведем вас в самое сердце ветряных исполинов и расскажем об их удивительной истории 📖 и предназначении. Вы заглянете в мельницы по изготовлению специй и размолу красок и насладитесь пасторальными видами с панорамной галереи. После мы отправимся на дегустацию свежего сыра, а в мастерской кломпов вас познакомят с техникой изготовления знаменитых деревянных башмаков и научат правильно их носить.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, плюс проезд на поезде
Дополнительные расходы: билет 🎫 на поезд туда-обратно — 8€/чел, билет на мельницу — 5€/чел
Экскурсия начинается у главного входа в здание Центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centraal)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Начало и место завершения
🚩 у главного входа в здание Центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centraal)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Проработав 12 лет гидом в Петербурге, я не особо размышляла, чем заниматься, когда несколько лет назад перебралась в горячо (и взаимно!) любимый Амстердам. За это время я сдружилась с другими гидами, которые, также, как и я, любят дарить путешественникам радость от общения с этим потрясающим городом. Каждый из нас — интересный рассказчик со своей историей и видением мира. Но что остается неизменным для всех — это энтузиазм, с которым мы относимся к каждой экскурсии, неординарный подход и профессионализм настоящих гидов.
Инете нас экскурсия и отличный гид Валентина! Рекомендую !
Olga
18 августа 2019
Отличная экскурсия ! Очень красивое место, колоритное со вкусом шоколада ! А мне повезло вдвойне, я была единственной туристкой у Сергея и можно было задавать кучу вопросов. Спасибо огромное! Обязательно буду рекомендовать вас друзьям и знакомым !
Блохина
7 июля 2019
Прекрасный гид Валентина. Интересный рассказчик и собеседник. Нам Вдвойне повезло, были на экскурсии вдвоём с дочерью и гид провела ее для нас. Спасибо огромное. Дала полезные советы по путешествию по Амстердаму
Виктория
16 июня 2019
Интересная экскурсия с живописными пейзажами, дегустацией вкуснейших сыров и потрясающим то исчезающим, то появляющимся вновь ароматом шоколада! Валентина знает про мельницы всё, и даже чуть больше! Спасибо за новые впечатления!