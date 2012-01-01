Bekzod проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Мечети, форт и восточный рынок

Фуджейра — древний эмират с самобытными традициями и культурой. Вы увидите форт XVII века и посетите старейшую мечеть в ОАЭ. Кроме того, оцените новейшие достопримечательности: недавно открытый водопад в Корфаккане и шестиминаретную мечеть шейха Зайда, вдохновленную Голубой мечетью в Стамбуле. По желанию, мы также заедем на настоящий восточный рынок с коврами, шелками и специями.

Горы ⛰️, пустыня и океан

Основную часть нашего путешествия составит отдых на Индийском океане. Вы сможете купаться в нем и наслаждаться фантастическими окружающими ландшафтами без ограничения по времени. А если у вас останутся силы, мы поднимемся на гору Хаджар и сделаем фотостоп в пустыне.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.