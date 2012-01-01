Bekzod проводит ещё 2 экскурсии

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Индийский океан и колоритная Фуджейра

Посетить самый восточный эмират страны, искупаться в океане и увидеть горы Хаджар

Bekzod
Bekzod – представитель из Дубая
Приглашаю провести день в одном из живописнейших мест ОАЭ! Вы насладитесь горными ⛰️, морскими и пустынными пейзажами, погуляете по старинному форту и заглянете на традиционный арабский рынок.

А я расскажу, что отличает Фуджейру от других эмиратов, чем занимаются ее жители и почему до нее до сих пор не добрался массовый туризм.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 230$207 за экскурсиюскидка10%

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Индийский океан и колоритная Фуджейра
Индийский океан и колоритная Фуджейра

Что вас ожидает

Мечети, форт и восточный рынок
Фуджейра — древний эмират с самобытными традициями и культурой. Вы увидите форт XVII века и посетите старейшую мечеть в ОАЭ. Кроме того, оцените новейшие достопримечательности: недавно открытый водопад в Корфаккане и шестиминаретную мечеть шейха Зайда, вдохновленную Голубой мечетью в Стамбуле. По желанию, мы также заедем на настоящий восточный рынок с коврами, шелками и специями.

Горы ⛰️, пустыня и океан
Основную часть нашего путешествия составит отдых на Индийском океане. Вы сможете купаться в нем и наслаждаться фантастическими окружающими ландшафтами без ограничения по времени. А если у вас останутся силы, мы поднимемся на гору Хаджар и сделаем фотостоп в пустыне.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Индийский океан и колоритная Фуджейра
Индийский океан и колоритная Фуджейра
Индийский океан и колоритная Фуджейра
Индийский океан и колоритная Фуджейра
Индийский океан и колоритная Фуджейра
Индийский океан и колоритная Фуджейра
Индийский океан и колоритная Фуджейра
Индийский океан и колоритная Фуджейра
Индийский океан и колоритная Фуджейра
Индийский океан и колоритная Фуджейра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Bekzod
Bekzod
Меня зовут Бекзод. Я работаю гидом в ОАЭ с 2012 года и предлагаю путешественникам роскошный отдых, исключительный комфорт и истинное восточное гостеприимство. Каковы бы ни были ваши ожидания — ждите большего, если вы решили заказать у меня экскурсию. Я работаю с командой профессиональных гидов: мы проводим все виды индивидуальных экскурсий, и каждый из нас будет рад открыть вам Эмираты.
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Bekzod проводит ещё 2 экскурсии

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