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было много детей - их он успокаивал, чтобы никто не беспокился при качке, дети кстати сидели у руля на безопасных скамейках, а для взрослых пассажиров открыт вход на нос яхты) мы бронировали время на 16:30, но нам позже сообщили, что в это время все занято, предложили перенести - мы не были сильно привязаны ко времени, но в плане организации немного некомфортно… но в целом все хорошо, если у вас нет морской болезни - отправляйтесь в путь!