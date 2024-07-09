Водные для детей – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Адлере, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Адлер: морская рыбалка с купанием
На катере
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
2 999 за человека
Морская парусная прогулка
На яхте
28 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
8 сен в 09:00
9 сен в 09:00
2 000 за человека
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
На яхте
1 отзыв
1.5 часа
Водная прогулка
Водная прогулка на яхте в Адлере: комфорт и незабываемые виды
Зеленые вершины гор, морской бриз и купание в открытом море. Прогулка под парусом на яхте из Сочи и Адлера подарит незабываемые впечатления
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 июля 2024
    Морская парусная прогулка
    Впервые были на морской прогулке в Адлере. Накануне позвонила диспетчер, объяснила, где место встречи. Капитан судна Андрей милый человек. Купались в открытом море, вода чистейшая. Дельфин разок показался. Сделали много красивых фото, виды с моря впечатляют. Спасибо Андрею и организаторам
    Впервые были на морской прогулке в Адлере. Накануне позвонила диспетчер, объяснила, где место встречи. Капитан судна
  • Ю
    Юлия
    20 июня 2024
    Морская парусная прогулка
    Хорошая прогулка, у нас были замечательный и отзывчивый капитан. Парус раскрывал, было достаточно времени поплавать в море и пофотографироваться. Очень приятная прогулка
  • М
    Мария
    29 октября 2023
    Адлер: морская рыбалка с купанием
    Экскурсия прошла вообще супер, капитан очень приятный, вежливый, располагающий и веселый, судно в прекрасном состоянии, чистейшая, прелесть) очень порадовали меня
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    шезлонги и кресла-мешки на верхней палубе) купались в открытом море, рыб наловили съели, а потом мы встретили много дельфинов 🥰🥰😍😍😍 мне очень все понравилось, спасибо за экскурсию! 🤗🤗🤗

  • А
    Анастасия
    24 августа 2023
    Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
    прогулка прошла отлично) отплыли вовремя, успели искупаться в открытом море, капитан подробно объяснял, как и куда на судне удобнее забраться) с нами
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    было много детей - их он успокаивал, чтобы никто не беспокился при качке, дети кстати сидели у руля на безопасных скамейках, а для взрослых пассажиров открыт вход на нос яхты) мы бронировали время на 16:30, но нам позже сообщили, что в это время все занято, предложили перенести - мы не были сильно привязаны ко времени, но в плане организации немного некомфортно… но в целом все хорошо, если у вас нет морской болезни - отправляйтесь в путь!

    прогулка прошла отлично)
  • Н
    Надежда
    24 июля 2023
    Адлер: морская рыбалка с купанием
    Спасибо капитану Виталию за экскурсию! Мы подплыли к стае дельфинов, это было невероятно! Ловили рыбу, потом капитан нам пожарил ее на костре. Веселая танцевальная музыка, купание в открытом море, достаточное количество времени, чтобы половить рыбу и поплавать. Было супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Водные для детей»

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  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в сентябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 2 999. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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