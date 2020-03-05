3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Абхазия летом или зимой

Когда вы ни отправились в путешествие по Стране души, приготовьтесь к чарующим пейзажам и разнообразным открытиям. Летом день украсят отдых на пляже Пицунды, приятная прохлада реликтового леса, купание в озере Рица и шум водопадов. Зимняя Абхазия — это спокойная красота тропического побережья и заснеженных гор, ароматные мандарины, горячий очаг в апацхе, молодое вино и огненная чача.

Все символы Абхазии

Я заберу вас из отеля и с первых минут начну рассказ об истории и культуре Абхазии. Наш маршрут охватит главные точки на карте этого края.

Новый Афон : вы узнаете о первом поселении на этой земле и о судьбе апостола Симона Кананита, посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру.

: вы узнаете о первом поселении на этой земле и о судьбе апостола Симона Кананита, посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру. Озеро Рица , чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро.

, чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро. Пицунда и Гагра — абхазские города-курорты. В Пицунде вас ждут чистейшее море, нарядная набережная и один из старейших христианских центров на Кавказе — Пицундский храм Х века. В Гагре я расскажу об основании города принцем Ольденбургским, покажу легендарный ресторан Гагрипш и древнюю крепость Абаата.

Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мед и продукты пчеловодства.

Абхазия — какая она?

Я расскажу о местных обычаях и национальных блюдах, покажу типичные поселения, помогу прочувствовать абхазский колорит. А еще вы, конечно, узнаете о заповедной природе: о растениях-эндемиках, фауне, геоморфологии гор и хрониках Рицинского национального парка.