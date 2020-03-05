3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Абхазия круглый год!

Полюбоваться дивной природой и понять характер страны

Сергей
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Сергей – ваш гид
С радостью стану вашим проводником в поездке по Абхазии: покажу красивейшие обзорные точки, расскажу о флоре и фауне, обеспечу комфорт и отвечу на любые вопросы.

Маршрут охватит Новый Афон, Гагру и Пицунду, озёра Рица и Голубое.

За 7 часов вы откроете судьбу Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна.
9600 ₽
8640 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле в Адлере
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!

Что вас ожидает

Абхазия летом или зимой
Когда вы ни отправились в путешествие по Стране души, приготовьтесь к чарующим пейзажам и разнообразным открытиям. Летом день украсят отдых на пляже Пицунды, приятная прохлада реликтового леса, купание в озере Рица и шум водопадов. Зимняя Абхазия — это спокойная красота тропического побережья и заснеженных гор, ароматные мандарины, горячий очаг в апацхе, молодое вино и огненная чача.

Все символы Абхазии
Я заберу вас из отеля и с первых минут начну рассказ об истории и культуре Абхазии. Наш маршрут охватит главные точки на карте этого края.

  • Новый Афон: вы узнаете о первом поселении на этой земле и о судьбе апостола Симона Кананита, посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру.
  • Озеро Рица, чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро.
  • Пицунда и Гагра — абхазские города-курорты. В Пицунде вас ждут чистейшее море, нарядная набережная и один из старейших христианских центров на Кавказе — Пицундский храм Х века. В Гагре я расскажу об основании города принцем Ольденбургским, покажу легендарный ресторан Гагрипш и древнюю крепость Абаата.

Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мед и продукты пчеловодства.

Абхазия — какая она?
Я расскажу о местных обычаях и национальных блюдах, покажу типичные поселения, помогу прочувствовать абхазский колорит. А еще вы, конечно, узнаете о заповедной природе: о растениях-эндемиках, фауне, геоморфологии гор и хрониках Рицинского национального парка.

Организационные детали

  • Я заберу вас в удобном вам месте в Адлере и привезу обратно
  • Дополнительные расходы:
    — экологический сбор национального парка (350 руб. с человека)
    — билеты в Новоафонскую пещеру (500 руб. с человека; посещение по желанию)
    — обед по желанию (в среднем 500-600 руб. на человека)
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!
Абхазия круглый год!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле в Адлере.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Мне 37 лет. Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. Буду рад познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Экскурсия очень насыщенная и интересная.Погода была супер+18,солнечно!Экскурсовод и водитель Сергей прекрасно знает своё дело!Рица впечатлила,снег и солнце,горы и гладь озера-красотища!!!!!
3 января 2020
Очень понравилось. Получили больше впечатлений, чем было обещано программой. Очень отзывчивый гид, готов вносить изменения по ходу программы. Хороший водитель.
Ещё 1 отзыв

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