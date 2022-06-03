Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан

Увлекательный автобусный экскурсионный тур на Северном Кавказе! В одном туре вы посетите города, памятники истории

4.4
3 отзыва
Увлекательный автобусный экскурсионный тур на Северном Кавказе! В одном туре вы посетите города, памятники истории и культуры и природные чудеса: Махачкала и Дербент, крепость Нарын-Кала и «страна башен» — селения-призраки Кахиб и Гоор, Чиркейская ГЭС и водохранилище, Сулакский каньон и знаменитый бархан Сарыкум!
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Мелодия гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • побываем в почти безграничном по территории горном и равнинном Дагестане;
  • гастрономические изыски — насладимся разнообразной кавказской национальной кухней;
  • природная красота — почувствуем истинную гармонию и красоту сказочной природы горного края и Каспийского моря;
  • водная прогулка – с ветерком прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу;
  • приобщимся к атмосфере покоя и уюта древних высокогорных аулов.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, трансфер

Столица Дагестана приглашает вас начать активный экскурсионный тур на Северном Кавказе!

В записях историка Гевонда предок Махачкалы, аул Тарки, упоминался еще в VIII в.

В память о Персидском походе императора Петра Великого в 1844 г. была начата постройка укрепления Петровского.

Город Порт-Петровск, образованный позже, уже в советский период был переименован в честь Махача Дахадаева, большевистского лидера.

Вечером у вас есть время для самостоятельного знакомства с городом, в старину называвшемся Жемчужным, с его улицами, проспектами, памятниками, перлами архитектуры, пляжной зоной и Каспийским морем.

Национальная кухня на удивление разнообразна и щедра, — и должное ей можно отдать в первый вечер путешествия в Дагестане!

Автомобильная часть маршрута: 18км.

Встреча, трансферВстреча, трансферВстреча, трансферВстреча, трансфер
2 день
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС, аул Гоцатль

Начнем утро встречей солнца на золотом бархане, и день будет великолепным!

А дальше – один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский.

Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть, – этих мгновений вам не забыть!

А потом мы прокатимся по огромному живописному Чиркейскому водохранилищу, зарядиться бодростью на весь день.

Устроим настоящий пикник на воде.

А к ужину мы приедем в наш гостевой дом в ауле Гоцатль.

Перепад высот: до 800м. Пешая часть маршрута: 800м. Автомобильная часть маршрута: 239км.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС, аул ГоцатльБархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС, аул ГоцатльБархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС, аул ГоцатльБархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС, аул Гоцатль
3 день
Высокогорный аул Гуниб, Карадахская теснина

Сегодня нас ждет древний аул Гуниб, место последней битвы царской армии с героическими горцами имама Шамиля в Кавказской войне.

Гунибское плато – это микро-заповедник, а сам аул стоит на горной плоскости, «блюде» с приподнятыми краями.

Даже в наше время, когда к крепости Гуниб ведет асфальтовая дорога, подъем нелегок, а XIX в. этот оплот был по-настоящему неприступным!

Вы увидите высокогорные селения, познакомитесь с традициями, бытом и уникальными для каждого района ремеслами местных жителей.

Гуниб – это страница вековой истории и одна из жемчужин в кладовой вечной красоты Северного Кавказа!

А после мы отправимся к еще одному чуду Дагестана к проходу в затерянный мир Карадахской теснины.

Вас окружат скалы невероятной высоты, а ширина прохода совсем небольшая!

Над головой нависают громадные валуны и, лишь где-то вверху слегка светится узкая полоска неба, это и есть – Карадахская теснина.

Вечером мы вернемся в наш гостеприимный дом и поужинаем.

Перепад высот: до 1000м. Пешая часть маршрута: 4-5км. Автомобильная часть маршрута: 98км.

Высокогорный аул Гуниб, Карадахская теснинаВысокогорный аул Гуниб, Карадахская теснинаВысокогорный аул Гуниб, Карадахская теснинаВысокогорный аул Гуниб, Карадахская теснина
4 день
Аулы Гамсутль и Чох, мастер-класс по чуду с обедом у местной жительницы

Нас зовет к себе Гамсутль!

Село, прилепившееся прямо к скалам.

Сейчас оно покинуто жителями, но еще буквально несколько десятков лет назад жизнь здесь кипела.

Здесь была школа, больница, почта…

Пройдите по улице села, загляните в еще сохранившиеся дома и представьте, как жилось здесь людям…а потом отправимся в Чох.

Побродим по узеньким извилистым улочкам, остановимся у памятника Али Алиеву – известному советскому борцу, пятикратному чемпиону мира!

В 14 веке арабский завоеватель Абу-Муслим ввел в Чохе один интересный обычай и обычай этот сохранялся неукоснительно в течение многих веком, даже в 20 веке заведенное однажды правило неукоснительно исполнялось.

А вот что это был за обычай, вы узнаете у нашего гида.

После прогулки по древнему селению мы отправимся к местной жительнице и научимся у нее делать традиционное чуду.

 Вечером возвращаемся в гостевой дом.

Перепад высот: до 1000м. Пешая часть маршрута: 5км. Автомобильная часть маршрута: 116км.

Аулы Гамсутль и Чох, мастер-класс по чуду с обедом у местной жительницыАулы Гамсутль и Чох, мастер-класс по чуду с обедом у местной жительницыАулы Гамсутль и Чох, мастер-класс по чуду с обедом у местной жительницыАулы Гамсутль и Чох, мастер-класс по чуду с обедом у местной жительницы
5 день
Аулы Кахиб и Гоор

Подъем.

Завтрак.

И снова – здравствуйте горы.

В нашей сегодняшней программе два старинных селения – Кахиб и Гоор.

Иногда эти села называют – призраками, страной башен.

Сегодня нам предстоит разобраться, что же все-таки они из себя представляют!

Поверьте, такого чуда вам видеть еще не доводилось!

Вы даже сразу не поймете, где заканчиваются скалы, а где начинаются дома, настолько органично вписаны селения в ландшафт.

Здесь сохранились боевые башни, что очень нетипично для Дагестана.

Пройдемся по узким тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более 1000 лет, а вечером возвращаемся в гостевой дом и отдыхаем.

Перепад высот: до 550м. Пешая часть маршрута: 6км. Автомобильная часть маршрута: 97км.

Аулы Кахиб и ГоорАулы Кахиб и ГоорАулы Кахиб и ГоорАулы Кахиб и Гоор
6 день
Хунзахское плато, водопад Тобот, Матлас и Каменная чаща

Сегодня мы побываем в замечательных местах.

Они разные по своему происхождению, но каждое из них загадочно и красиво.

Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана.

Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот – Цолотль.

Как же это удивительно, ехать по абсолютно равнинной территории и, вдруг, оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе.

На плато находятся множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность.

Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли».

Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – Хаджи-Мурат.

Здесь много чудес, посвятите свой день знакомству с ними.

Каменная чаша – невероятное образование среди скал!

Когда спускаетесь вниз по склону, ничего не предвещает удивления… скалы и скалы, но вот открывается небольшой проход среди скал, заходим туда и – перед нами – чудо!

Налюбовавшись невероятным зрелищем, отправляемся к озеру, которое образовалось совсем недавно, всего-то 55 лет назад.

А на обратном пути заедем в Матлас и полюбуемся видом окрестных гор.

Перепад высот: до 500м. Пешая часть маршрута: 1-2км. Автомобильная часть маршрута: 104км.

Хунзахское плато, водопад Тобот, Матлас и Каменная чащаХунзахское плато, водопад Тобот, Матлас и Каменная чащаХунзахское плато, водопад Тобот, Матлас и Каменная чащаХунзахское плато, водопад Тобот, Матлас и Каменная чаща
7 день
Дербент, Джума-мечеть, крепость Нарын-Кала, Девичьи бани и Лунь

Дербент недаром означает Связанные врата, — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря!

Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.

В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость Нарын-Кала, верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет!

Огромный внутренний двор хранит термы, руины строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв.

Вас поразит колоссальность цитадели, и в автобусном экскурсионном туре в путешествии на Кавказе вы почувствуете себя путешествующими во времени!

И конечно же знаменитый Лунь.

Перепад высот: 1700м. Пешая часть маршрута: 5км. Автомобильная часть маршрута: 296км.

Дербент, Джума-мечеть, крепость Нарын-Кала, Девичьи бани и ЛуньДербент, Джума-мечеть, крепость Нарын-Кала, Девичьи бани и ЛуньДербент, Джума-мечеть, крепость Нарын-Кала, Девичьи бани и ЛуньДербент, Джума-мечеть, крепость Нарын-Кала, Девичьи бани и Лунь
8 день
Отъезд, трансфер в аэропорт

Надеемся, что ваше знакомство с Дагестаном состоялось, было успешным и, республика смогла покорить ваши сердца.

У вас есть время и вы можете пройтись по сувенирным лавочкам, тем более, что здесь есть возможность выбрать подарки вашим близким по душе.

Здесь можно приобрести деревянные изделия с насечкой из Унцукуля, серебряные изделия из селения Кубачи, керамику из селения Балхар.

А мы говорим вам до новых встреч.

Автомобильная часть маршрута: 18км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Метрополь» в 2-х / 3-х местных номерах и в гостевом доме «Серебряная шкатулка» в ауле Гоцатль. 

Подробности узнавайте при бронировании тура.

Доплата за одноместное размещение – 9 400 руб. за весь период тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах, в гостевых домах в ауле Гоцатль
  • Питание: завтраки, ужины и обеды (сухой паек) на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Катание на катере по водохранилищу
  • Входные билеты и экосборы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 9 400 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную одежду по сезону;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости).

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Тур сложный?

Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки. Но есть места, посещение которых потребует от Вас дополнительной физической подготовки: Гамсутль, Карадахская теснина, Гоор, Кахиб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
3 июня 2022
В принципе все посмотрели. Но непогода внесла коррективы.
С
19 мая 2022
Тур проходил с с 8 по 15 мая 2022г.

Дагестан красив и разнообразен. Люди добры и гостеприимны.
Программа интересная, разнообразная, насыщенная. Местами трудная(прыжки по камушкам в теснине Карадах и Каменной чаше в Хунзахе).
Гид Заира - общительная, энергичная, отзывчивая, легко и охотно обучающаяся спутница и помощница. По ряду вопросов - интересный экскурсовод.
Интересные экскурсоводы были в музеях Гуниба и крепости Дербента.

Транспорт - отлично. Такси (по заказу организаторов) для трансферов аэропорт-гостиница. Для экскурсионных разъездов - комфортный микроавтобус "Мерседес" под прекрасным управлением Мухаммада, для наиболее сложных и тряских серпантинов - надёжные УАЗы с надёжными водителями.

По проживанию. Гостиница "Метрополь" в Махачкале - для трёх звёзд просто отлично.
В ауле Гоцатль гостевой дом, где ночевали, - хорошо. Очень доброжелательные, заботливые, отзывчивые хозяева (Мадина с сыновьями).

По питанию. В гостинице - хорошо.
Завтраки и ужины в Гоцатле в гостевом доме "Серебряная шкатулка" (супруги Ирайганат и Магомед с дочерьми) - чудесно.
Обеды: в кафе - отлично в "Главрыбе" в Сулакском каньоне и Дербентском "Хайят Парк", очень хорошо в аулах.
Е
11 мая 2022
Тур "Мелодия гор" (Дагестан) с 01 по 08 мая 2022г.
Сопровождающий - Нурмагомед (2 дня), Магомед (4 дня). Водитель - Расул (6 дней), Магомед (1день). Представитель принимающей стороны - Светлана.
Плюсы:
- Посещение самых известных достопримечательностей Дагестана. Прекрасные горные пейзажи, водопады, горные реки и водохранилища.
- Питание практически домашней едой (вкусной и сытной). Много мясных и мучных изделий (для тех, кто это любит).
- Водитель Расул, который обеспечил наши безопасные переезды по трудным горным дорогам. Доброжелательный, отзывчивый человек.
- Хорошие местные экскурсоводы в музеях с. Гуниб, с. Цада, в крепости Нарын-Кала (г. Дербент). Рассказывают интересно и с любовью к своему делу.
- Отсутствие свободного времени в г. Дербент, мало осмотренных достопримечательностей (посетили только крепость (с экскурсией), Девичьи бани (без экскурсии), внешне осмотрели Джума мечеть и экраноплан)
- Отсутствие обзорной экскурсии по г. Махачкала.

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