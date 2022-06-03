Увлекательный автобусный экскурсионный тур на Северном Кавказе! В одном туре вы посетите города, памятники истории и культуры и природные чудеса: Махачкала и Дербент, крепость Нарын-Кала и «страна башен» — селения-призраки Кахиб и Гоор, Чиркейская ГЭС и водохранилище, Сулакский каньон и знаменитый бархан Сарыкум!

Программа тура по дням

1 день Встреча, трансфер

Столица Дагестана приглашает вас начать активный экскурсионный тур на Северном Кавказе! В записях историка Гевонда предок Махачкалы, аул Тарки, упоминался еще в VIII в. В память о Персидском походе императора Петра Великого в 1844 г. была начата постройка укрепления Петровского. Город Порт-Петровск, образованный позже, уже в советский период был переименован в честь Махача Дахадаева, большевистского лидера. Вечером у вас есть время для самостоятельного знакомства с городом, в старину называвшемся Жемчужным, с его улицами, проспектами, памятниками, перлами архитектуры, пляжной зоной и Каспийским морем. Национальная кухня на удивление разнообразна и щедра, — и должное ей можно отдать в первый вечер путешествия в Дагестане! Автомобильная часть маршрута: 18км.

2 день Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС, аул Гоцатль

Начнем утро встречей солнца на золотом бархане, и день будет великолепным! А дальше – один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский. Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть, – этих мгновений вам не забыть! А потом мы прокатимся по огромному живописному Чиркейскому водохранилищу, зарядиться бодростью на весь день. Устроим настоящий пикник на воде. А к ужину мы приедем в наш гостевой дом в ауле Гоцатль. Перепад высот: до 800м. Пешая часть маршрута: 800м. Автомобильная часть маршрута: 239км.

3 день Высокогорный аул Гуниб, Карадахская теснина

Сегодня нас ждет древний аул Гуниб, место последней битвы царской армии с героическими горцами имама Шамиля в Кавказской войне. Гунибское плато – это микро-заповедник, а сам аул стоит на горной плоскости, «блюде» с приподнятыми краями. Даже в наше время, когда к крепости Гуниб ведет асфальтовая дорога, подъем нелегок, а XIX в. этот оплот был по-настоящему неприступным! Вы увидите высокогорные селения, познакомитесь с традициями, бытом и уникальными для каждого района ремеслами местных жителей. Гуниб – это страница вековой истории и одна из жемчужин в кладовой вечной красоты Северного Кавказа! А после мы отправимся к еще одному чуду Дагестана к проходу в затерянный мир Карадахской теснины. Вас окружат скалы невероятной высоты, а ширина прохода совсем небольшая! Над головой нависают громадные валуны и, лишь где-то вверху слегка светится узкая полоска неба, это и есть – Карадахская теснина. Вечером мы вернемся в наш гостеприимный дом и поужинаем. Перепад высот: до 1000м. Пешая часть маршрута: 4-5км. Автомобильная часть маршрута: 98км.

4 день Аулы Гамсутль и Чох, мастер-класс по чуду с обедом у местной жительницы

Нас зовет к себе Гамсутль! Село, прилепившееся прямо к скалам. Сейчас оно покинуто жителями, но еще буквально несколько десятков лет назад жизнь здесь кипела. Здесь была школа, больница, почта… Пройдите по улице села, загляните в еще сохранившиеся дома и представьте, как жилось здесь людям…а потом отправимся в Чох. Побродим по узеньким извилистым улочкам, остановимся у памятника Али Алиеву – известному советскому борцу, пятикратному чемпиону мира! В 14 веке арабский завоеватель Абу-Муслим ввел в Чохе один интересный обычай и обычай этот сохранялся неукоснительно в течение многих веком, даже в 20 веке заведенное однажды правило неукоснительно исполнялось. А вот что это был за обычай, вы узнаете у нашего гида. После прогулки по древнему селению мы отправимся к местной жительнице и научимся у нее делать традиционное чуду. Вечером возвращаемся в гостевой дом. Перепад высот: до 1000м. Пешая часть маршрута: 5км. Автомобильная часть маршрута: 116км.

5 день Аулы Кахиб и Гоор

Подъем. Завтрак. И снова – здравствуйте горы. В нашей сегодняшней программе два старинных селения – Кахиб и Гоор. Иногда эти села называют – призраками, страной башен. Сегодня нам предстоит разобраться, что же все-таки они из себя представляют! Поверьте, такого чуда вам видеть еще не доводилось! Вы даже сразу не поймете, где заканчиваются скалы, а где начинаются дома, настолько органично вписаны селения в ландшафт. Здесь сохранились боевые башни, что очень нетипично для Дагестана. Пройдемся по узким тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более 1000 лет, а вечером возвращаемся в гостевой дом и отдыхаем. Перепад высот: до 550м. Пешая часть маршрута: 6км. Автомобильная часть маршрута: 97км.

6 день Хунзахское плато, водопад Тобот, Матлас и Каменная чаща

Сегодня мы побываем в замечательных местах. Они разные по своему происхождению, но каждое из них загадочно и красиво. Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана. Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот – Цолотль. Как же это удивительно, ехать по абсолютно равнинной территории и, вдруг, оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе. На плато находятся множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность. Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли». Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – Хаджи-Мурат. Здесь много чудес, посвятите свой день знакомству с ними. Каменная чаша – невероятное образование среди скал! Когда спускаетесь вниз по склону, ничего не предвещает удивления… скалы и скалы, но вот открывается небольшой проход среди скал, заходим туда и – перед нами – чудо! Налюбовавшись невероятным зрелищем, отправляемся к озеру, которое образовалось совсем недавно, всего-то 55 лет назад. А на обратном пути заедем в Матлас и полюбуемся видом окрестных гор. Перепад высот: до 500м. Пешая часть маршрута: 1-2км. Автомобильная часть маршрута: 104км.

7 день Дербент, Джума-мечеть, крепость Нарын-Кала, Девичьи бани и Лунь

Дербент недаром означает Связанные врата, — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря! Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь. В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость Нарын-Кала, верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет! Огромный внутренний двор хранит термы, руины строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв. Вас поразит колоссальность цитадели, и в автобусном экскурсионном туре в путешествии на Кавказе вы почувствуете себя путешествующими во времени! И конечно же знаменитый Лунь. Перепад высот: 1700м. Пешая часть маршрута: 5км. Автомобильная часть маршрута: 296км.

8 день Отъезд, трансфер в аэропорт