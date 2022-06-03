Преимущества этого путешествия:
Столица Дагестана приглашает вас начать активный экскурсионный тур на Северном Кавказе!
В записях историка Гевонда предок Махачкалы, аул Тарки, упоминался еще в VIII в.
В память о Персидском походе императора Петра Великого в 1844 г. была начата постройка укрепления Петровского.
Город Порт-Петровск, образованный позже, уже в советский период был переименован в честь Махача Дахадаева, большевистского лидера.
Вечером у вас есть время для самостоятельного знакомства с городом, в старину называвшемся Жемчужным, с его улицами, проспектами, памятниками, перлами архитектуры, пляжной зоной и Каспийским морем.
Национальная кухня на удивление разнообразна и щедра, — и должное ей можно отдать в первый вечер путешествия в Дагестане!
Автомобильная часть маршрута: 18км.
Начнем утро встречей солнца на золотом бархане, и день будет великолепным!
А дальше – один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский.
Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть, – этих мгновений вам не забыть!
А потом мы прокатимся по огромному живописному Чиркейскому водохранилищу, зарядиться бодростью на весь день.
Устроим настоящий пикник на воде.
А к ужину мы приедем в наш гостевой дом в ауле Гоцатль.
Перепад высот: до 800м. Пешая часть маршрута: 800м. Автомобильная часть маршрута: 239км.
Сегодня нас ждет древний аул Гуниб, место последней битвы царской армии с героическими горцами имама Шамиля в Кавказской войне.
Гунибское плато – это микро-заповедник, а сам аул стоит на горной плоскости, «блюде» с приподнятыми краями.
Даже в наше время, когда к крепости Гуниб ведет асфальтовая дорога, подъем нелегок, а XIX в. этот оплот был по-настоящему неприступным!
Вы увидите высокогорные селения, познакомитесь с традициями, бытом и уникальными для каждого района ремеслами местных жителей.
Гуниб – это страница вековой истории и одна из жемчужин в кладовой вечной красоты Северного Кавказа!
А после мы отправимся к еще одному чуду Дагестана к проходу в затерянный мир Карадахской теснины.
Вас окружат скалы невероятной высоты, а ширина прохода совсем небольшая!
Над головой нависают громадные валуны и, лишь где-то вверху слегка светится узкая полоска неба, это и есть – Карадахская теснина.
Вечером мы вернемся в наш гостеприимный дом и поужинаем.
Перепад высот: до 1000м. Пешая часть маршрута: 4-5км. Автомобильная часть маршрута: 98км.
Нас зовет к себе Гамсутль!
Село, прилепившееся прямо к скалам.
Сейчас оно покинуто жителями, но еще буквально несколько десятков лет назад жизнь здесь кипела.
Здесь была школа, больница, почта…
Пройдите по улице села, загляните в еще сохранившиеся дома и представьте, как жилось здесь людям…а потом отправимся в Чох.
Побродим по узеньким извилистым улочкам, остановимся у памятника Али Алиеву – известному советскому борцу, пятикратному чемпиону мира!
В 14 веке арабский завоеватель Абу-Муслим ввел в Чохе один интересный обычай и обычай этот сохранялся неукоснительно в течение многих веком, даже в 20 веке заведенное однажды правило неукоснительно исполнялось.
А вот что это был за обычай, вы узнаете у нашего гида.
После прогулки по древнему селению мы отправимся к местной жительнице и научимся у нее делать традиционное чуду.
Вечером возвращаемся в гостевой дом.
Перепад высот: до 1000м. Пешая часть маршрута: 5км. Автомобильная часть маршрута: 116км.
Подъем.
Завтрак.
И снова – здравствуйте горы.
В нашей сегодняшней программе два старинных селения – Кахиб и Гоор.
Иногда эти села называют – призраками, страной башен.
Сегодня нам предстоит разобраться, что же все-таки они из себя представляют!
Поверьте, такого чуда вам видеть еще не доводилось!
Вы даже сразу не поймете, где заканчиваются скалы, а где начинаются дома, настолько органично вписаны селения в ландшафт.
Здесь сохранились боевые башни, что очень нетипично для Дагестана.
Пройдемся по узким тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более 1000 лет, а вечером возвращаемся в гостевой дом и отдыхаем.
Перепад высот: до 550м. Пешая часть маршрута: 6км. Автомобильная часть маршрута: 97км.
Сегодня мы побываем в замечательных местах.
Они разные по своему происхождению, но каждое из них загадочно и красиво.
Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана.
Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот – Цолотль.
Как же это удивительно, ехать по абсолютно равнинной территории и, вдруг, оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе.
На плато находятся множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность.
Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли».
Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – Хаджи-Мурат.
Здесь много чудес, посвятите свой день знакомству с ними.
Каменная чаша – невероятное образование среди скал!
Когда спускаетесь вниз по склону, ничего не предвещает удивления… скалы и скалы, но вот открывается небольшой проход среди скал, заходим туда и – перед нами – чудо!
Налюбовавшись невероятным зрелищем, отправляемся к озеру, которое образовалось совсем недавно, всего-то 55 лет назад.
А на обратном пути заедем в Матлас и полюбуемся видом окрестных гор.
Перепад высот: до 500м. Пешая часть маршрута: 1-2км. Автомобильная часть маршрута: 104км.
Дербент недаром означает Связанные врата, — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря!
Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.
В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость Нарын-Кала, верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет!
Огромный внутренний двор хранит термы, руины строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв.
Вас поразит колоссальность цитадели, и в автобусном экскурсионном туре в путешествии на Кавказе вы почувствуете себя путешествующими во времени!
И конечно же знаменитый Лунь.
Перепад высот: 1700м. Пешая часть маршрута: 5км. Автомобильная часть маршрута: 296км.
Надеемся, что ваше знакомство с Дагестаном состоялось, было успешным и, республика смогла покорить ваши сердца.
У вас есть время и вы можете пройтись по сувенирным лавочкам, тем более, что здесь есть возможность выбрать подарки вашим близким по душе.
Здесь можно приобрести деревянные изделия с насечкой из Унцукуля, серебряные изделия из селения Кубачи, керамику из селения Балхар.
А мы говорим вам до новых встреч.
Автомобильная часть маршрута: 18км.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Метрополь» в 2-х / 3-х местных номерах и в гостевом доме «Серебряная шкатулка» в ауле Гоцатль.
Подробности узнавайте при бронировании тура.
Доплата за одноместное размещение – 9 400 руб. за весь период тура.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки. Но есть места, посещение которых потребует от Вас дополнительной физической подготовки: Гамсутль, Карадахская теснина, Гоор, Кахиб.