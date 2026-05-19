Представьте: вы на воде, солнце медленно опускается за Уральские горы, окрашивает небо в золото и багрянец. Катер мягко скользит по глади Исетского озера, оставляя за кормой острова. Из динамиков на борту играет ваша музыка, на столе — лёгкие закуски, которые вы принесли с собой. А капитан не просто ведёт судно, он рассказывает легенды и предания этих мест.
Описание экскурсии
- Вы отправитесь на водную прогулку с городской набережной Среднеуральска.
- Увидите с катера местную ГРЭС.
- Остановитесь на фотосет у островов Любви и Разлуки.
- Вернётесь на берег.
Вы узнаете:
- об истории Исетского водохранилища.
- старинной электростанции.
- древних поселениях.
- легендах Соловецких островов.
Организационные детали
- Едем на катере «Медуза» вместимостью 11 человек. Судно безопасное, комфортабельное, с удобными сиденьями, бесшумным и плавным ходом. На борту: тёплые пледы, спасательные жилеты, два стола для фуршета (можно взять с собой чай или кофе в термосе, перекус), мощная аудиосистема для вашей музыки.
- Перед отправлением капитан проведёт инструктаж по технике безопасности.
- Можно брать с собой домашних питомцев.
- В случае плохой погоды предложим перенести или отменить прогулку.
- С вами будет один из капитанов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На городской набережной Среднеуральска
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:00 и 20:30, в субботу и воскресенье в 15:00 и 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
На рынке с 2019 года. Организовываем активный отдых в Среднеуральске. Для вас: прокат сапбордов, каяков, катамаранов, лодок (вёсла/мотор), сёрф-секция для детей и взрослых, вейкборд, водные лыжи, экстремальная плюшка, банан, индивидуальное обучение виндсерфингу и вейкборду, водное такси/VIP катер, обзорные экскурсии на моторном катамаране «Баркасик», сплавы по рекам, велопрогулки, походы с инструктором по выживанию, аренда коттеджа.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
о,романтик,Наподобие ТЦ мадагаскар в Чебоксарах фудкорт с пиццей-очень всё семейное,а я одинокий смотрел на фенотип среднеуральских девочек и думал,ну и красотки вырастут. И еще воь что-шанс узнать,как много вы теряете летом вдали от реки.

