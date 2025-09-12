Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Геленджике, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Город мечты Геленджик
На машине
3 часа
42 отзыва
Водная прогулка
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
В лагуну Голубая бездна - на сапах (в мини-группе)
На машине
SUP-прогулки
4 часа
42 отзыва
Водная прогулка
В лагуну Голубая бездна - на сапах (в мини-группе)
В окрестностях Геленджика оказаться «как на Мальдивах»
Начало: В районе верхнего автовокзал Геленджикаа
Расписание: ежедневно в 10:00
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
3800 ₽ за человека
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
На машине
4 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Пешая
5.5 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Активный хайкинг по Геленджику
Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Начало: У вашего дома
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
16 сен в 10:00
18 сен в 10:00
3000 ₽ за человека
Секретные места Большого Геленджика
На машине
5.5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика
В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
SUP-прогулки
2 часа
6 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на сап-досках с инструктором в Геленджике
SUP-бординг в Геленджике: освоение с первого раза, красивые виды, Белые скалы, фото. Прогулка с инструктором, включена экипировка. Подходит для всей семьи
Начало: В районе Тонкого мыса
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3450 ₽ за человека

