Водная прогулка
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
В лагуну Голубая бездна - на сапах (в мини-группе)
В окрестностях Геленджика оказаться «как на Мальдивах»
Начало: В районе верхнего автовокзал Геленджикаа
Расписание: ежедневно в 10:00
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Активный хайкинг по Геленджику
Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Начало: У вашего дома
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
16 сен в 10:00
18 сен в 10:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика
В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Прогулка на сап-досках с инструктором в Геленджике
SUP-бординг в Геленджике: освоение с первого раза, красивые виды, Белые скалы, фото. Прогулка с инструктором, включена экипировка. Подходит для всей семьи
Начало: В районе Тонкого мыса
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3450 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в сентябре 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Геленджике на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 185 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь