Встретим вас у гостиницы вашего проживания, если вы уже отдыхаете в Иркутске, или в другом месте по договорённости и отправимся в невероятное джип-сафари по Тажеранским степям. Их сравнивают с монгольскими южными и сухими степями Казахстана, а возраст оценивается учёными в 300-400 миллионов лет! Степи тянутся вдоль живописных бухт, есть тут и чисто степные участки, и обширные сосновые боры, и живописные скальные останцы.

Мы увидим древние петроглифы, заедем в долину Каменных духов, поднимемся на самую высокую гору Тажеранов — Тан-Хан — и посетим обзорные площадки, с которых полюбуемся водной гладью самого глубокого в мире озера. Эти места настолько безлюдны и бескрайни, что можно почувствовать себя здесь единственными во Вселенной, ощутить гармонию с природой, замедлиться и зарядиться сильной энергетикой этих мест.

К вечеру прибудем в «столицу» острова Ольхон — посёлок Хужир — и встретим закат с видом на сакральное место Байкала — скалу Шаманка (мыс Бурхан).