Прокатиться по бескрайней Тажеранской степи и встретить закат с видом на скалу Шаманку
Мы побываем в живописных Тажеранских степях, которым более 300 миллионов лет, и насладимся просторами и уединением.
Полюбуемся видами Байкала, мысов и островов, прокатимся на пароме и устроим пикник на свежем воздухе с ухой из омуля.
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Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Джип-сафари по Тажеранским степям, закат с видом на Шаманку
Встретим вас у гостиницы вашего проживания, если вы уже отдыхаете в Иркутске, или в другом месте по договорённости и отправимся в невероятное джип-сафари по Тажеранским степям. Их сравнивают с монгольскими южными и сухими степями Казахстана, а возраст оценивается учёными в 300-400 миллионов лет! Степи тянутся вдоль живописных бухт, есть тут и чисто степные участки, и обширные сосновые боры, и живописные скальные останцы.
Мы увидим древние петроглифы, заедем в долину Каменных духов, поднимемся на самую высокую гору Тажеранов — Тан-Хан — и посетим обзорные площадки, с которых полюбуемся водной гладью самого глубокого в мире озера. Эти места настолько безлюдны и бескрайни, что можно почувствовать себя здесь единственными во Вселенной, ощутить гармонию с природой, замедлиться и зарядиться сильной энергетикой этих мест.
К вечеру прибудем в «столицу» острова Ольхон — посёлок Хужир — и встретим закат с видом на сакральное место Байкала — скалу Шаманка (мыс Бурхан).
Юг Ольхона, озеро Ялга, пикник с ухой и вечер в ресторане
Сегодня поедем обратно в Иркутск, но сначала побываем на юге Ольхона. Посетим мыс Хоргой, с которого полюбуемся завораживающим видом на остров Огой, посмотрим на мыс Кобылья голова и озеро Сердце.
Затем заберёмся на скальный комплекс Трезубец, покрытый ярко-зелёным лишайником и напоминающий полуразрушенный средневековый замок с башнями. С него открывается чарующая панорама залива Хул. При подходящей погоде искупаемся в озере Ялга. Оно отделено от Байкала песчаной косой и хорошо прогревается летом — возьмите с собой купальники.
Пообедаем на свежем воздухе — вы попробуете уху из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. Затем на пароме переправимся в посёлок Сахюрта, откуда на комфортном микроавтобусе направимся в Иркутск. Во второй половине дня в одном из ресторанов города поделимся друг с другом впечатлениями от нашего путешествия.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, 08:00Завершение: Иркутск, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.