Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Сюрреалистические пейзажи

Дорога из Иркутска до Малого моря 🌊 пролегает через фантастически красивые 🤩 ландшафты: вы увидите древние горы ⛰️ Приморского хребта и Тажеранскую степь, раскинувшуюся до самого пролива Ольхонские ворота. Я не дам вам заскучать в пути и расскажу интересные факты о климате, истории и природных ресурсах Иркутской области. А еще о нравах, обычаях и легендах народов Прибайкалья.

Малое море 🌊 и фантастические виды

Вы пройдете по части побережья Малого моря 🌊 и побываете на двух смежных заливах: Мухор и Куркут. Увидите останки древнейших гор ⛰️, рассмотрите местные растения и отдохнете на песчаном пляже в бухте Саган Нугэ. Подниметесь на мыс и полюбуетесь видом на горы ⛰️ Приморского хребта и Сарминское ущелье, где рождается самый сильный из байкальских ветров. А также оцените с высоты Малое море 🌊, Ольхон и полуостров 🏝️ Улан Хада.

Организационные детали