Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Сюрреалистические пейзажи Дорога из Иркутска до Малого моря 🌊 пролегает через фантастически красивые 🤩 ландшафты: вы увидите древние горы ⛰️ Приморского хребта и Тажеранскую степь, раскинувшуюся до самого пролива Ольхонские ворота. Я не дам вам заскучать в пути и расскажу интересные факты о климате, истории и природных ресурсах Иркутской области. А еще о нравах, обычаях и легендах народов Прибайкалья.
Малое море 🌊 и фантастические виды Вы пройдете по части побережья Малого моря 🌊 и побываете на двух смежных заливах: Мухор и Куркут. Увидите останки древнейших гор ⛰️, рассмотрите местные растения и отдохнете на песчаном пляже в бухте Саган Нугэ. Подниметесь на мыс и полюбуетесь видом на горы ⛰️ Приморского хребта и Сарминское ущелье, где рождается самый сильный из байкальских ветров. А также оцените с высоты Малое море 🌊, Ольхон и полуостров 🏝️ Улан Хада.
Организационные детали
Пешая часть маршрута составляет 5 км
Зимой часть пути пройдет по красивому и прозрачному байкальскому льду
По желанию можно сделать остановку в с. Еланцы и посетить краеведческий музей 🖼
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я (историк) и мой друг Сергей (геолог) будем рады познакомить вас с Иркутском и Байкалом. Мы увлеченные люди, которых волнует родной край и его судьба. Симбиоз наших знаний позволяет предложить вам интересные экскурсионные программы, ответить на интересующие вопросы. Но кроме этого, мы хотим делиться своими наблюдениями и впечатлениями о городе и Байкале. Словом, мы покажем вам Наш Иркутск и Наш Байкал. Главная наша цель, чтобы Иркутск и Байкал после нашего небольшого путешествия не остались для вас точками на карте, а стали маленькими частичками вашей жизни.