Ирина проводит ещё 4 экскурсии

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Путешествие из Иркутска на Малое море

Полюбоваться степью, горами, озером и узнать о народах Прибайкалья на авто-пешеходной экскурсии

Ирина
Ирина – Гид из Иркутска
Малое море 🌊 — это небольшая часть Байкала между сушей и островом Ольхон.

Вы погуляете по его живописному побережью, услышите местные легенды и раскроете, почему здесь почти всегда дует ветер.

А также проедете через Тажеранскую степь, заглянете в бурятское село Баяндай и отдохнете на пляже в бухте Саган Нугэ.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 14 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие из Иркутска на Малое море
Путешествие из Иркутска на Малое море

Что вас ожидает

Сюрреалистические пейзажи
Дорога из Иркутска до Малого моря 🌊 пролегает через фантастически красивые 🤩 ландшафты: вы увидите древние горы ⛰️ Приморского хребта и Тажеранскую степь, раскинувшуюся до самого пролива Ольхонские ворота. Я не дам вам заскучать в пути и расскажу интересные факты о климате, истории и природных ресурсах Иркутской области. А еще о нравах, обычаях и легендах народов Прибайкалья.

Малое море 🌊 и фантастические виды
Вы пройдете по части побережья Малого моря 🌊 и побываете на двух смежных заливах: Мухор и Куркут. Увидите останки древнейших гор ⛰️, рассмотрите местные растения и отдохнете на песчаном пляже в бухте Саган Нугэ. Подниметесь на мыс и полюбуетесь видом на горы ⛰️ Приморского хребта и Сарминское ущелье, где рождается самый сильный из байкальских ветров. А также оцените с высоты Малое море 🌊, Ольхон и полуостров 🏝️ Улан Хада.

Организационные детали

  • Пешая часть маршрута составляет 5 км
  • Зимой часть пути пройдет по красивому и прозрачному байкальскому льду
  • По желанию можно сделать остановку в с. Еланцы и посетить краеведческий музей 🖼
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Путешествие из Иркутска на Малое море
Путешествие из Иркутска на Малое море
Путешествие из Иркутска на Малое море
Путешествие из Иркутска на Малое море
Путешествие из Иркутска на Малое море
Путешествие из Иркутска на Малое море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я (историк) и мой друг Сергей (геолог) будем рады познакомить вас с Иркутском и Байкалом. Мы увлеченные люди, которых волнует родной край и его судьба. Симбиоз наших знаний позволяет предложить вам интересные экскурсионные программы, ответить на интересующие вопросы. Но кроме этого, мы хотим делиться своими наблюдениями и впечатлениями о городе и Байкале. Словом, мы покажем вам Наш Иркутск и Наш Байкал. Главная наша цель, чтобы Иркутск и Байкал после нашего небольшого путешествия не остались для вас точками на карте, а стали маленькими частичками вашей жизни.
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