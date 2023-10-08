Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: теплоход и пешеходная. Важно! Дети до 5 лет без занятия места.
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»

Что вас ожидает:

  • Посёлок Танхой
  • Визит-центр Байкал - Заповедный
  • Экологческая тропа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Путешествие начинается с посадки на теплоход на пристани Ракета в г. Иркутск.

Отправление теплохода в 8:30.

По прибытию в посёлок Танхой вы пересядете на автобус и отправитесь на прогулку по экологической тропе.

После увлекательной прогулки вас ждет экскурсия от визит-центра Байкал-Заповедный.

17:00 Посадка на теплоход и отправление в г. Иркутск.

Прибытие на пристань Ракета ориентировочно в 20:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание Билеты на теплоход Ланч-бокс Билет в визит – центр Посещение эко – тропы
Что не входит
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 08:15
Экскурсия длится около 11.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1.2 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Активный отдых
На весь день
История и культура
Водные развлечения
На теплоходе

Похожие туры из Иркутска

Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
79 отзывов
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
в удобном для вас месте в центре города
8 окт
9 окт
10 окт
11 окт
от 1299011 691 за всё до 3 чел.
Славное море, священный Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
От отеля гостей
Сегодня
Завтра
8 окт
9 окт
11 700 за всё до 4 чел.
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
20 отзывов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Байкал, буддийские храмы, горячие источники, водопады и поселок Аршан на авто-пешеходной экскурсии
по договоренности
Завтра
8 окт
9 окт
10 окт
от 21 440 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ