Путешествие начинается с посадки на теплоход на пристани Ракета в г. Иркутск.

Отправление теплохода в 8:30.

По прибытию в посёлок Танхой вы пересядете на автобус и отправитесь на прогулку по экологической тропе.

После увлекательной прогулки вас ждет экскурсия от визит-центра Байкал-Заповедный.

17:00 Посадка на теплоход и отправление в г. Иркутск.

Прибытие на пристань Ракета ориентировочно в 20:00.