Смешенная: теплоход и пешеходная. Важно! Дети до 5 лет без занятия места.
Что вас ожидает:
- Посёлок Танхой
- Визит-центр Байкал - Заповедный
- Экологческая тропа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Путешествие начинается с посадки на теплоход на пристани Ракета в г. Иркутск.
Отправление теплохода в 8:30.
По прибытию в посёлок Танхой вы пересядете на автобус и отправитесь на прогулку по экологической тропе.
После увлекательной прогулки вас ждет экскурсия от визит-центра Байкал-Заповедный.
17:00 Посадка на теплоход и отправление в г. Иркутск.
Прибытие на пристань Ракета ориентировочно в 20:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание Билеты на теплоход Ланч-бокс Билет в визит – центр Посещение эко – тропы
- Что не входит
- Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда в 08:15Экскурсия длится около 11.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1.2 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Активный отдых
На весь день
История и культура
Водные развлечения
На теплоходе
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Дата и количество участников выбирается при бронировании